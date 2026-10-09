9 اکتوبر 2026 کا زائچہ: آج کا دن برجِ سرطان کے لیے اچھا ہے، آپ کو عزت و احترام حاصل ہوگا
آج اس برج کے حامل افراد دوستوں اور پیاروں سے مل کر خوشی محسوس کریں گے۔ کسی مختصر سفر کا امکان ہے۔
Published : October 9, 2026 at 7:46 AM IST
حمل (Aries)- جمعہ 9 اکتوبر 2026 کو برجِ سنبلہ میں موجود چاند آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کی جسمانی صحت اچھی رہے گی اور آپ ذہنی طور پر خوش و خرم رہیں گے۔ آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کچھ نیا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ آپ کا رجحان ادب اور فنون لطیفہ کی طرف مائل ہوگا۔ طلباء اپنی پڑھائی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ گھر میں پرسکون ماحول رہے گا۔ روزمرہ کے کاموں میں آپ کو کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کاروبار یا ملازمت سے متعلق گفتگو کے دوران احتیاط برتیں۔ تاہم آپ کی محنت کا صلہ توقع سے کم مل سکتا ہے، جس سے آپ مایوسی محسوس کر سکتے ہیں۔
ثور (Taurus)- جمعہ 9 اکتوبر 2026 کو برجِ سنبلہ میں موجود چاند آپ کے پانچویں گھر میں ہوگا۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آج اپنی گفتگو میں احتیاط اور تحمل سے کام لیں۔ پانی کے ذخائر (جیسے تالاب یا دریا) کے قریب جانے سے گریز کریں۔ زمین اور جائیداد سے متعلق دستاویزات پر دستخط کرتے وقت محتاط رہیں۔ دوپہر کے بعد حالات بہتر ہوں گے۔ آج آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ تخیل کی لہریں آپ کو نئے تجربات سے روشناس کرائیں گی۔ آپ کام کی جگہ پر اپنے کام آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔
جوزا (Gemini)- جمعہ 9 اکتوبر 2026 کو، برجِ سنبلہ میں موجود چاند آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا۔ آپ کو اہم فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی والدہ اور عام طور پر خواتین کے حوالے سے زیادہ جذباتی محسوس کریں گے۔ حد سے زیادہ سوچ بچار میں مگن رہنے سے ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ نیند کی کمی تھکن کا باعث بن سکتی ہے، جس سے کام وقت پر مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے آج کسی سفر کا منصوبہ بنایا ہے تو اسے ملتوی کرنے کی کوشش کریں۔ آج زمین یا جائیداد سے متعلق بحث و مباحثے سے گریز کریں۔
سرطان (Cancer)- جمعہ 9 اکتوبر 2026 کو، برجِ سنبلہ میں موجود چاند آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن کاموں میں کامیابی اور نئے منصوبوں کے آغاز کے لیے سازگار ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ مختصر سفر کا امکان ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھیں گے۔ آپ کسی عزیز کی صحبت میں خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کو مالی فائدہ ہوگا اور عزت و احترام حاصل ہوگا۔ آپ اپنے مخالفین پر قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ آج آپ کسی رومانوی تعلق میں بندھ سکتے ہیں؛ یہ رشتہ مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
اسد (Leo) – جمعہ 9 اکتوبر 2026 کو چاند آپ کے برج کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ اپنے منصوبوں کے بارے میں بار بار آنے والے خیالات کچھ الجھن کا باعث بن سکتے ہیں۔ تاہم، اہل خانہ کی صحبت آپ کی خوشی میں اضافہ کرے گی۔ کسی دور کے فرد یا تنظیم کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے، جو طویل مدت میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آپ کو فضول خرچی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے طے شدہ کاموں میں نسبتاً محدود کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؛ مجموعی طور پر، دن کے نتائج اوسط درجے کے رہیں گے۔
سنبلہ (Virgo) – جمعہ 9 اکتوبر 2026 کو چاند آپ کے برج کے پہلے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کے ذہنی افق میں وسعت آئے گی۔ خوش اخلاق گفتگو کے ذریعے آپ منافع بخش اور خوشگوار تعلقات استوار کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو تحائف اور نئے کپڑے ملیں گے، ساتھ ہی آپ عمدہ کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت بہترین رہے گی۔ شریک حیات کے ساتھ قربت اور سفر یا تفریحی سیر و تفریح آپ کے دن کو خوشگوار بنا دیں گے۔ آپ اپنے کام وقت پر مکمل کرنے کے قابل ہوں گے۔ کاروبار میں آپ کو منافع ہو سکتا ہے۔ یہ وقت طلبہ کے لیے بھی سازگار ہے؛ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔
میزان (Libra)- جمعہ 9 اکتوبر 2026 کو برجِ سنبلہ میں موجود چاند آپ کے بارہویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن منافع بخش ثابت ہوگا۔ کاروبار میں فائدہ ہوگا اور بچوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ دوپہر کے وقت اپنی ذہنی اور جسمانی صحت پر توجہ دیں۔ کسی بھی معاملے پر ضرورت سے زیادہ جذباتی ہونے سے گریز کریں، کوئی بھی الجھن یا ابہام دور ہو جائے گا۔ قانونی معاملات میں بڑی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کام کی جگہ پر کام مکمل کرنے کے لیے آپ کو اضافی کوشش کرنی ہوگی۔ طلبہ کے لیے دن اوسط درجے کا رہے گا۔
عقرب (Scorpio)- جمعہ 9 اکتوبر 2026 کو برجِ سنبلہ میں موجود چاند آپ کے گیارہویں گھر میں ہوگا۔ اہل خانہ کے تعاون سے آپ خوشی اور اطمینان محسوس کریں گے۔ بیوی اور بیٹے کی جانب سے اچھی خبر ملے گی۔ آپ نیک اور خوشگوار تقریبات میں شرکت کر سکیں گے۔ شادی کے خواہشمند افراد کے لیے رشتہ طے پا سکتا ہے۔ کاروبار اور ملازمت میں اچھے مواقع پیدا ہوں گے اور آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ آپ دوستوں کے ساتھ تفریحی سفر پر جا سکتے ہیں جو فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کو بزرگوں کا تعاون حاصل ہوگا اور آپ ترقی کریں گے۔
قوس (Sagittarius)- جمعہ 9 اکتوبر 2026 کو برجِ سنبلہ میں موجود چاند آپ کے دسویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کی شہرت، ناموری اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ کام کی جگہ پر اعلیٰ حکام آپ کے کام سے خوش ہوں گے، جس سے آپ کی ترقی (پروموشن) کے امکانات بڑھیں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور خاندان میں خوشگوار ماحول ہوگا۔ آپ کو والد اور سرکاری معاملات سے فائدہ پہنچے گا۔ مالی منصوبہ بندی کامیابی سے پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ آپ کاروبار کو وسعت دینے کے لیے کسی میٹنگ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی رہے گی۔
جدی (Capricorn)- جمعہ 9 اکتوبر 2026 کو برجِ سنبلہ میں موجود چاند آپ کے نویں گھر میں ہوگا۔ آپ اپنے کاروبار میں ایک نیا طریقہ کار اپنائیں گے جس سے منافع حاصل ہوگا۔ آپ تحریر اور ادب سے متعلق کاموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ خوف یا بے چینی کا ایک مبہم احساس آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ آپ کو بچوں سے متعلق خدشات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ طویل سفر کا امکان بھی ہے۔ کسی بھی قسم کے مقابلے یا مسابقت میں پڑنے سے گریز کریں۔ غیر متوقع اخراجات پیش آ سکتے ہیں۔ اپنے شریکِ حیات کی آراء کو بھی اہمیت دیں۔ اپنی رومانوی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔
برج دلو (Aquarius) جمعہ 9 اکتوبر 2026 کو برجِ سنبلہ میں موجود چاند آپ کے آٹھویں گھر میں ہوگا۔ غیر اخلاقی یا ممنوعہ سرگرمیوں اور منفی خیالات سے دور رہیں۔ حد سے زیادہ سوچ بچار اور غصہ آپ کے ذہنی سکون کو متاثر کر سکتے ہیں؛ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ خاندان میں اختلافات کا امکان ہے۔ بڑھتے ہوئے اخراجات مالی دباؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنے پسندیدہ دیوتا یا معبود کی عبادت آپ کو سکون فراہم کرے گی۔ تاہم، دوپہر کے بعد کا وقت آپ کے لیے سازگار رہے گا اور آپ اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے توانائی محسوس کریں گے۔
برج حوت (Pisces) جمعہ 9 اکتوبر 2026 کو برجِ سنبلہ میں موجود چاند آپ کے ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ تفریح اور پرسکون سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے۔ فنکاروں مصنفین اور اس شعبے سے وابستہ دیگر افراد کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا۔ آپ کو شراکت داری پر مبنی کاموں سے فائدہ ہوگا۔ آپ قریبی لوگوں اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں قربت اور ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی سماجی ساکھ میں بہتری آئے گی۔ آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ کسی رومانوی مقام کی سیر کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ کاروبار میں بھی منافع متوقع ہے۔