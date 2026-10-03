3 اکتوبر 2026 کا زائچہ: ہفتے کے روز ان برجوں پر قسمت مہربان رہے گی
آج، مختلف برجوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں احتیاط اور تحمل سے کام لیں۔
Published : October 3, 2026 at 7:47 AM IST
حمل (Aries) آج ہفتہ 3 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند کا مقام تیسرے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن ملے جلے نتائج کا حامل ہے۔ آپ نئے کام شروع کرنے کے لیے ترغیب محسوس کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ کسی نئے منصوبے کا آغاز بھی کریں۔ آج آپ کے خیالات میں تیزی سے اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، جس سے کچھ الجھن پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ملازمت یا کاروبار میں آپ کو حریفوں کے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے کوششیں کریں گے اور سفر کا بھی امکان ہے۔ خواتین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ گفتگو میں احتیاط اور تحمل سے کام لیں، اگرچہ صحت کے اعتبار سے یہ وقت بہترین ہے۔
ثور (Taurus)- آج ہفتہ 3 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند کا مقام دوسرے گھر میں ہوگا۔ تذبذب اور الجھنوں کو ایک طرف رکھیں اور اپنی توجہ مرکوز کریں۔ آپ کو ضد اور انا کو چھوڑ کر مفاہمت پر مبنی رویہ اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں تعاون کا عنصر بڑھے گا۔ آج کا دن تخلیقی کاموں سے وابستہ افراد، جیسے فنکاروں، مصنفین اور دستکاروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔
جوزا (Gemini)- آج، ہفتہ 3 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند کا مقام پہلے گھر میں ہوگا۔ آج آپ جوش و خروش اور تازگی محسوس کریں گے۔ عمدہ لباس اور زیورات کی خریداری کے امکانات ہیں اور آپ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار دن گزاریں گے اور ازدواجی زندگی میں اطمینان اور سکون پائیں گے۔ مالی فوائد اور منصوبہ بند کاموں کی تکمیل کے لیے یہ بہترین دن ہے، اگرچہ آپ کو اپنے اخراجات پر قابو رکھنا چاہیے۔ کام کی جگہ پر آپ کے کام کی تعریف ہو سکتی ہے اور آپ کو کوئی نیا ہدف (ٹارگٹ) بھی سونپا جا سکتا ہے۔
سرطان (Cancer)- آج ہفتہ 3 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند کا مقام بارہویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ ذہنی بے چینی محسوس کر سکتے ہیں اور کسی حتمی فیصلے تک پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے۔ فیصلہ نہ کر پانے کی کیفیت آپ کو کسی بھی چیز پر توجہ مرکوز کرنے سے روکے گی، جس کا اثر آپ کے کام پر پڑے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات کا سامنا ہو سکتا ہے اور خاندان سے متعلقہ معاملات پر رقم خرچ ہوگی۔ آج بحث و تکرار میں پڑنے سے گریز کریں۔ اگر کوئی تنازعہ پیدا ہو تو مستقبل کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے فوراً معافی مانگ لیں۔ سوچے سمجھے بغیر عمل کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے، اور اس میں مالی نقصان یا صحت کے مسائل کا خطرہ بھی موجود ہے۔
اسد (Leo)- آج 3 اکتوبر 2026 (ہفتہ) کو چاند برجِ جوزا میں منتقل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند گیارہویں گھر میں موجود ہوگا۔ آج مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو ذہنی طور پر مضبوط رہنے کی ضرورت ہے؛ بصورتِ دیگر، آپ اپنے سامنے آنے والے مواقع سے محروم رہ سکتے ہیں۔ دوستوں سے ملاقات فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنے بزرگوں کی دعائیں حاصل کریں۔ گھر میں کوئی خوشگوار تقریب منعقد ہو سکتی ہے۔ آپ کاروبار میں کامیابی حاصل کریں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سفر کا امکان بھی ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کو کوئی نیا کام سونپا جا سکتا ہے۔ آج کاروبار میں کامیابی کے لیے آپ کو اضافی کوشش کرنی ہوگی۔
سنبلہ (Virgo)- آج، 3 اکتوبر 2026 (ہفتہ) کو چاند برجِ جوزا میں منتقل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند دسویں گھر میں موجود ہوگا۔ آپ نئے کام شروع کرنے کے لیے بنائے گئے منصوبوں کو آسانی سے عملی جامہ پہنا سکیں گے۔ والد کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ آپ کے اعزاز اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ سرکاری امور میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ خاندانی زندگی میں خوشی اور سکون رہے گا۔ آپ کاروباری مقاصد یا واجب الادا رقوم کی وصولی کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی معاملات سے متعلق کاموں میں آپ کامیاب ہوں گے۔ بیرونِ ملک مقیم افراد سے خبریں موصول ہوں گی۔ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کو بچوں کی صحت کے بارے میں تشویش ہو سکتی ہے۔
میزان (Libra)- آج 3 اکتوبر 2026 (ہفتہ) کو چاند برجِ جوزا میں منتقل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند نویں گھر میں موجود ہوگا۔ آپ طویل سفر کر سکتے ہیں یا کسی مذہبی مقام کی زیارت کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی روابط سے متعلق کام آسانی سے آگے بڑھیں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کو کوئی نئی ذمہ داری مل سکتی ہے؛ تاہم، ملازمت پیشہ افراد کو آج اعلیٰ حکام یا ساتھیوں کی جانب سے تعاون نہ ملنے کا امکان ہے۔ کاروباری افراد کے لیے دن اوسط درجے کا رہے گا۔ آپ بچوں اور اپنی صحت کے بارے میں فکر مند رہ سکتے ہیں۔ آپ کو باہر کا کھانا کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ مخالفین کے ساتھ سنجیدہ بحث و تکرار سے بچیں۔ غیر ضروری سرگرمیوں پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔
برجِ عقرب - آج 3 اکتوبر 2026 (ہفتہ) کو چاند برجِ جوزا میں منتقل ہوگا۔ چاند آپ کے آٹھویں گھر میں موجود ہوگا۔ آج اپنے مزاج اور رویے پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ کام کی جگہ پر کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا یا اختلاف ہو سکتا ہے۔ آج کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے گریز کریں۔ اپنی خوراک کا خیال رکھیں کیونکہ صحت کے مسائل پیدا ہونے کا امکان ہے؛ باہر کے کھانے پینے کے معاملے میں لاپرواہی نہ برتیں۔ آپ کو غیر متوقع مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ وقت مذہبی سرگرمیوں یا روحانی مشقوں کے لیے سازگار ہے۔ آپ غور و فکر کے ذریعے اپنے ذہن کو پرسکون رکھ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی نئے شخص سے ملاقات ہو۔ طلبہ کے لیے اس عرصے کے دوران نتائج اوسط درجے کے رہیں گے۔
برج قوس (Sagittarius) - آج 3 اکتوبر 2026 (ہفتہ)، چاند برج جوزا میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے، چاند ساتویں گھر میں موجود ہوگا۔ آپ کا دن خوشگوار اور پرمسرت گزرنے کی امید ہے۔ آپ تفریحی اور پرسکون سرگرمیوں میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ پارٹیوں، پکنک، سفر، مزیدار کھانوں اور خریداری کا سلسلہ دن کا حصہ بن سکتا ہے؛ تاہم، باہر نکلتے وقت احتیاط برتیں۔ شادی شدہ جوڑوں کے درمیان محبت اور قربت بڑھے گی۔ تحریر و کتابت سے متعلق کاموں کے لیے یہ دن سازگار ہے۔ آپ کے خیالات دانشورانہ اور منطقی ہوں گے۔ شراکت داری کے کاموں سے فائدہ ہوگا۔ آپ کو عزت اور شہرت ملے گی۔ آپ کی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں اطمینان رہے گا اور آپ اہم کاموں میں کامیابی حاصل کریں گے۔
برج جدی (Capricorn) - آج 3 اکتوبر 2026 (ہفتہ)، چاند برج جوزا میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند چھٹے گھر میں موجود ہوگا۔ کاروبار کے لیے یہ دن اچھا ہے؛ آپ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے خصوصی کوششیں کریں گے۔ مالی معاملات آسانی سے طے پائیں گے، اگرچہ آپ کو دوسروں کو قرض دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ گھر میں سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ ضروری مقاصد کے لیے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ کو ساتھیوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ بیرونی تجارت میں اضافہ ہوگا اور آپ مخالفین پر فتح پائیں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ اپنے شریکِ حیات کے لیے کسی سرپرائز (حیران کن تحفے یا عمل) کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ طلباء کے لیے یہ وقت سازگار ہے۔
برج دلو (Aquarius) - آج،3 اکتوبر 2026 (ہفتہ)، چاند برج جوزا میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے، چاند پانچویں گھر میں موجود ہوگا۔ آج کوئی نیا منصوبہ شروع نہ کریں؛ جلد بازی میں کام کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر صرف اپنے کام پر توجہ دیں۔ خواتین کو گفتگو میں احتیاط اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سفر کو ملتوی کرنا آپ کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے فکر لاحق ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت، آپ تخلیقی سرگرمیوں میں دلچسپی لیں گے۔ آپ کو علمی یا دانشورانہ مباحثوں میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے۔ غیر متوقع اخراجات کا امکان ہے اور آپ کو معدے سے متعلق تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ جھگڑوں سے گریز کریں۔
حوت (Pisces) آج، ہفتہ 3 اکتوبر 2026 کو، چاند برجِ جوزا میں منتقل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند چوتھے گھر میں موجود ہوگا۔ ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے دن میں جوش و خروش کی کمی رہے گی۔ گھر میں اہل خانہ کے ساتھ بحث و تکرار ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے فکر مند رہیں گے۔ کچھ معاملات پر آپ کا ذہن پریشان رہ سکتا ہے۔ جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بے خوابی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ خواتین کے ساتھ معاملات میں احتیاط برتیں۔ مالی نقصان کا امکان ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو کچھ معاملات میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ غیر منقولہ جائیداد اور گاڑیوں سے متعلق معاملات میں احتیاط سے کام لیں