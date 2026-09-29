انتیس ستمبر 2026 کا زائچہ: برجِ حمل کے حامل افراد کو آج اپنے کام پر تعریف ملے گی، جانیں آپ کا ستارہ آج کیا کہتا ہے

انتیس ستمبر 2026 کا زائچہ: برجِ حمل کے حامل افراد کو آج اپنے کام پر تعریف ملے گی، جانیں آپ کا ستارہ آج کیا کہتا ہے
آج کا دن اس برج کے حامل افراد کے لیے سازگار رہے گا، انہیں اپنی تمام کوششوں میں کامیابی اور خوشی ملے گی۔
Published : September 29, 2026 at 8:20 AM IST
حمل (Aries) منگل 29 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے پہلے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے سازگار رہے گا۔ اپنی تمام کوششوں میں کامیابی ملنے پر آپ خوشی محسوس کریں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔ مالی اعتبار سے یہ دن منافع بخش ثابت ہوگا۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات گھر کے ماحول کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ آپ عمدہ کھانے اور لباس سے لطف اندوز ہوں گے اور دوستوں یا رشتہ داروں سے تحائف بھی مل سکتے ہیں۔ صحت کے لحاظ سے دن اچھا ہے۔
ثور (Taurus) منگل 29 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے بارہویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ذہن مختلف قسم کی پریشانیوں میں الجھا رہے گا اور آپ کی صحت کچھ کمزور ہو سکتی ہے؛ خاص طور پر آنکھوں سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیاروں اور اہل خانہ کے ساتھ غلط فہمیاں پریشانی یا پچھتاوے کا باعث بن سکتی ہیں۔ کام ادھورے رہ سکتے ہیں؛ نیا کام شروع کرنے کے بجائے زیر التواء کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اخراجات بڑھیں گے۔ مناسب معاوضہ نہ ملنے پر مایوسی ہو سکتی ہے۔ آپ بزرگوں کے مشورے کے بغیر کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔
جوزا (Gemini) منگل 29 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے مختلف فوائد لے کر آئے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے اور شریک حیات کے بارے میں خوشخبری ملے گی۔ دوستوں سے ملاقات خوشی کا باعث بنے گی۔ کاروباری افراد کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ کام کی جگہ پر آپ کو اعلیٰ حکام کی حمایت حاصل ہوگی۔ شادی کے خواہشمند افراد کو جیون ساتھی ملنے کا امکان ہے۔ آپ کو خواتین دوستوں سے فائدہ ہوگا۔ کسی خوشگوار سفر کا منصوبہ بن سکتا ہے۔ صحت اچھی رہے گی۔
سرطان (Cancer) منگل 29 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے دسویں گھر میں ہوگا۔ دفتر میں اعلیٰ حکام آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ ترقی یا تنخواہ میں اضافے کا امکان ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ عزت و احترام میں اضافے کی وجہ سے آپ خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ سرکاری امور بھی کامیابی سے مکمل ہوں گے۔ آپ آج اپنا کوئی بھی زیرِ التوا کام بھی مکمل کر لیں گے۔ وقت فوائد کے حصول کے لیے سازگار ہے، تاہم رقم کی سرمایہ کاری سے قبل آپ کو انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔
اسد (Leo) منگل 29 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے نویں گھر میں ہوگا۔ جارحیت اور غصے کے جذبات آپ کو توجہ مرکوز کرنے سے روک سکتے ہیں۔ بحث و تکرار کے دوران اپنی انا کی وجہ سے آپ کو کسی کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جلد بازی میں فیصلے کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ملازمت یا کاروبار میں حائل رکاوٹیں آپ کو طے شدہ کام مکمل کرنے سے روک سکتی ہیں۔ کسی مذہبی سفر کا منصوبہ بن سکتا ہے۔ اپنی محبت کی زندگی میں مثبت ماحول پیدا کرنے کے لیے، آپ کو اپنے ساتھی کے جذبات کی بھی قدر کرنی چاہیے۔
سنبلہ (Virgo) منگل 29 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی خوراک پر خصوصی توجہ دیں۔ آپ میں جذباتی ہیجان اور غصے کی کیفیت بڑھ سکتی ہے؛ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کام کا زیادہ بوجھ آج آپ کو چڑچڑا بنا سکتا ہے۔ آپ کو اپنی گفتگو میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے کاموں سے پیدا ہونے والی مشکلات سے بچنے کے لیے غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ اخراجات زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ آپ کی محبت کی زندگی میں بھی عدم اطمینان پیدا ہو سکتا ہے؛ شریک حیات کے ساتھ پرانا اختلاف دوبارہ بحث کا باعث بن سکتا ہے۔
میزان (Libra) منگل 29 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن کامیابی اور لطف اندوزی سے بھرپور رہے گا۔ آپ دن بھر خوشی محسوس کریں گے اور اپنی سماجی زندگی میں کامیابی اور کامرانی حاصل کریں گے۔ دوستوں کے ساتھ میل جول اور تفریح پر پیسہ خرچ ہوگا۔ آپ نئے کپڑے یا زیورات خرید سکتے ہیں اور انہیں پہننے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے گی۔ آپ عمدہ کھانے اور ازدواجی خوشیوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ دن رومانوی تعلقات کے لیے مبارک ہے۔
عقرب (Scorpio) منگل، 29 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ خاندان میں سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ آج آپ کا کوئی نیا دوست بن سکتا ہے۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت برقرار رہے گی اور آپ اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنے کے قابل ہوں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی صحت میں بہتری کا امکان ہے۔ آپ مخالفین اور دشمنوں پر قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ کام کی جگہ پر ساتھیوں کا تعاون حاصل ہوگا اور دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ مالی فائدے کا امکان ہے اور زیر التوا کام مکمل ہو جائیں گے۔ ضرورت سے زیادہ جوش و خروش کی وجہ سے کام خراب کرنے سے گریز کریں، صبر اور دانشمندی کے ساتھ آگے بڑھیں۔
قوس (Sagittarius) منگل 29 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے پانچویں گھر میں ہوگا۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آج سفر نہ کریں۔ آپ کو اپنے بچوں کی صحت اور پڑھائی کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے۔ کوشش کے باوجود، ہو سکتا ہے کہ آج آپ اپنے کاموں میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ دوپہر کے وقت آپ کی دلچسپی ادب اور فنون لطیفہ میں ہوگی اور آپ کا ذہن تخیلاتی خیالات سے سرشار رہے گا۔ ذہنی بحث و مباحثے سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ رومانوی تعلقات کے لیے اچھا وقت ہے اور آپ اپنے محبوب کے ساتھ رومانوی لمحات سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔
جدی (Capricorn) منگل 29 ستمبر 2026 چاند آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا۔ آپ کا دن مشکلات سے بھرپور ہو سکتا ہے جس سے بے چینی کا احساس پیدا ہوگا۔ آپ میں جسمانی توانائی اور تازگی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ عوامی زندگی میں آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ آپ کو سینے میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ماتحتوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اپنے رویے پر قابو رکھیں۔ گھر والوں کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں۔ طلباء کا ذہن منتشر رہ سکتا ہے اور انہیں پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
دلو (Aquarius) منگل 29 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا۔ پریشانی کے بادل چھٹنے سے آپ سکون محسوس کریں گے۔ آپ جوش و خروش سے بھرپور ہوں گے اور دن خوشی خوشی گزرے گا۔ بہن بھائیوں اور پیاروں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ آپ آج کوئی اہم منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ کسی مختصر سفر کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ آپ تہوار کی خریداری کے لیے اہل خانہ کے ساتھ باہر جا سکتے ہیں۔ آج آپ کو اپنے اخراجات پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ بعد میں پچھتاوا ہو سکتا ہے۔
حوت (Pisces) منگل 29 ستمبر 2026 کو برج حمل میں موجود چاند آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ یہ دن مالی منصوبہ بندی کے لیے بہت اچھا ہے۔ منصوبہ بند کام مکمل ہوں گے اور آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ آپ سرمایہ کاری کے بارے میں بھی منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ مکان، زمین یا گاڑی سے متعلق دستاویزات کے معاملات میں قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ گھر میں امن و خوشی کا ماحول رہے گا اور آپ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ ذہنی سکون برقرار رکھیں گے۔ تاہم، جلد بازی میں کیے گئے کام سے نقصان ہو سکتا ہے۔ بچوں سے متعلق پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔