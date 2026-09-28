اٹھائیس ستمبر 2026 کا زائچہ: جانیں ہفتے کے پہلے دن کے بارے میں ستارے کیا کہتے ہیں؟
جانیں آپ کا ستارہ کیا اشارہ کرتا ہے، آج آپ کو کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
Published : September 28, 2026 at 8:14 AM IST
حمل (Aries) آج پیر 28 ستمبر 2026 کو آپ کے برج سے بارہویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج گفتگو میں احتیاط برتیں۔ پیاروں کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اخراجات آمدنی سے بڑھ سکتے ہیں اور آپ کا دن کچھ الجھن میں گزر سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دوپہر کا وقت آپ کے لیے سازگار رہے گا، آپ کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں اور دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ کچھ مالی فائدہ بھی متوقع ہے، اگرچہ صحت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔
ثور (Taurus) آج پیر 28 ستمبر 2026 کو چاند گیارہویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج کا دن فوائد کا حامل ہے۔ آپ کو کاروبار میں منافع ہوگا اور بچوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ دوپہر کے وقت اپنی ذہنی اور جسمانی صحت پر توجہ دیں۔ معاملات میں حد سے زیادہ جذباتی ہونے سے گریز کریں؛ الجھن دور ہو جائے گی۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ قانونی معاملات میں احتیاط برتیں۔ آج نئے دوست بنانا آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا اور یہ تعلقات مستقبل میں مددگار ثابت ہوں گے۔
جوزا (Gemini) آج پیر 28 ستمبر 2026 کو دسویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج کا دن فائدہ مند ہے۔ خاندانی اور پیشہ ورانہ دونوں شعبوں میں آپ کی ساکھ بڑھے گی۔ گھر میں خوشگوار ماحول آپ کو خوش رکھے گا اور آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ کاروبار میں منافع دیکھیں گے اور سرکاری امور سے متعلق التوا کا شکار کاموں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ دوستوں کے ساتھ باہر جانے کے منصوبے بن سکتے ہیں۔ طلبہ کے لیے بھی یہ اچھا وقت ہے، اگرچہ آج آپ کی دلچسپی کھیلوں جیسی سرگرمیوں میں زیادہ ہو سکتی ہے۔
سرطان (Cancer) آج پیر 28 ستمبر 2026 کو چاند نویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج آپ ذہنی مشقت والے کاموں، تخلیقی کاوشوں اور ادبی سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے۔ آپ کوئی نیا منصوبہ شروع کر سکتے ہیں۔ کسی مذہبی سفر کا اہتمام ہو سکتا ہے اور آپ کو کاروبار میں منافع کے مواقع ملیں گے۔ آج دفتر اور کاروباری معاملات میں آپ کو احتیاط سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دوپہر کے بعد آپ کی گھریلو زندگی میں خوشی اور مسرت کا ماحول رہے گا۔ آپ کو اپنی والدہ سے فائدہ پہنچے گا اور آپ کو بے حد خوشی کا تجربہ ہو سکتا ہے۔
اسد (Leo) آج پیر 28 ستمبر 2026 کو چاند آٹھویں گھر میں واقع ہوگا۔ آپ آج کسی نئے کام کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے والد سے فائدہ پہنچے گا۔ علمِ نجوم اور روحانی موضوعات میں آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی۔ اپنی گفتگو اور رویے میں اعتدال برتنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ آپ آج اپنے کاروبار میں کسی نئے منصوبے پر کام شروع کریں گے۔ آپ کو ساتھیوں کا تعاون حاصل ہوگا، تاہم آپ کو اپنی صحت پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے فکر لاحق ہو سکتی ہے۔ قسمت ملی جلی رہے گی۔ اپنی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کے لیے آپ کو کچھ مزید انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔
سنبلہ (Virgo) آج پیر 28 ستمبر 2026 کو چاند ساتویں گھر میں واقع ہوگا۔ آپ صبح کا وقت دوستوں کے ساتھ میل جول، کھانے پینے اور تفریح میں گزار سکتے ہیں۔ شراکت داری سے متعلق معاملات میں احتیاط برتیں۔ کاروبار میں بڑے منافع کی توقع نہ رکھیں۔ دوپہر کے وقت آپ کو ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی صحت کمزور ہو سکتی ہے؛ ادویات یا ہسپتال کے اخراجات میں غیر متوقع خرچ ہو سکتا ہے۔ شریکِ حیات کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔
میزان (Libra) آج پیر 28 ستمبر 2026 کو چاند چھٹے گھر میں واقع ہوگا۔ بلند حوصلے اور خود اعتمادی کے ساتھ، آپ آج آسانی سے اپنے کام مکمل کر سکیں گے۔ گھریلو زندگی میں سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ آپ کی جسمانی صحت اچھی رہے گی۔ آپ کے مزاج میں جارحیت کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنی گفتگو میں تحمل کا مظاہرہ کریں۔ دوپہر کے وقت آپ کا رجحان تفریح کی طرف زیادہ رہے گا۔ دوستوں اور پیاروں کے ساتھ کسی سفر یا سیر و تفریح کے امکانات ہیں۔ کسی پرانی پریشانی کے حل ہونے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔
عقرب (Scorpio) آج پیر 28 ستمبر 2026 کو چاند پانچویں گھر میں واقع ہوگا۔ آپ جذباتی طور پر زیادہ حساسیت محسوس کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ کوئی بھی چیز آپ کو بے چین نہ کرے۔ طلباء اپنی تعلیم اور کیریئر سے متعلقہ معاملات میں کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ کی قوتِ تخیل آپ کو اپنی ادبی سرگرمیوں میں نیاپن لانے کے قابل بنائے گی۔ گھر میں پرسکون اور خوشگوار ماحول رہے گا۔ آپ کو کاروبار میں کامیابی ملے گی اور دوستوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ آپ مخالفین پر فتح پائیں گے۔
قوس (Sagittarius) آج پیر 28 ستمبر 2026 کو چاند چوتھے گھر میں واقع ہوگا۔ خاندانی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے بحث و تکرار سے گریز کریں۔ آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اور مالی نقصان یا ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ دوپہر کے وقت آپ زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں مثبت اضافہ ہوگا۔ وقت طلباء کے لیے سازگار ہے، اور پیاروں کے ساتھ آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ آپ کام کی جگہ پر اپنا کام وقت پر مکمل کرنے کے قابل ہوں گے۔
جدی (Capricorn) آج پیر 28 ستمبر 2026 کو چاند برج سے تیسرے گھر میں واقع ہوگا۔ آپ آج اہم فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے۔ دوستوں اور پیاروں سے ملاقات خوشگوار رہے گی۔ کسی مختصر سفر کا منصوبہ بن سکتا ہے، اور بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید قریبی ہوں گے۔ تاہم، دوپہر کے وقت ناخوشگوار واقعات آپ کو بے چین کر سکتے ہیں، اور اس دوران آپ جسمانی تازگی کی کمی محسوس کر سکتے ہیں۔ پیسہ......اس کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے۔ مستقل اثاثوں سے متعلق دستاویزات پر دستخط کرتے وقت احتیاط برتیں۔ آپ اپنی والدہ کی صحت کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں۔
برج دلو (Aquarius) آج پیر 28 ستمبر 2026 کو چاند برج کے دوسرے گھر میں واقع ہوگا۔ آج غصے اور گفتگو کے معاملے میں تحمل کا مظاہرہ کریں۔ منفی خیالات ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں۔ دوپہر کے بعد، آپ ذہنی سکون اور توازن کے ساتھ کام آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔ آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کام کو نئے انداز سے کرنے کے قابل ہوں گے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے؛ تاہم، دن بھر اپنی گفتگو پر قابو رکھیں۔ اپنی صحت کے معاملے میں غفلت نہ برتیں۔
برج حوت (Pisces) آج پیر 28 ستمبر 2026 کو چاند کے پہلے گھر میں واقع ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں مذہبی سرگرمیاں ہوں گی۔ خاندان میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ آپ اپنے کام میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ یہ دن نئے کام شروع کرنے کے لیے مبارک ہے۔ دوپہر کے بعد آپ کو غصے میں زیادتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؛ آپ کو اپنی گفتگو اور رویے میں توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ باہر کا کھانا کھانے سے گریز کریں اور منفی خیالات سے دور رہیں۔ کاروبار کو وسعت دینے کے لیے آپ کو کسی میٹنگ میں شرکت کرنی پڑ سکتی ہے۔
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