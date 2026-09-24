24 ستمبر 2026 کا زائچہ: جمعرات کے روز برج جدی کے حامل افراد کو سرمایہ کاری سے فائدہ ہوگا، گفتگو میں احتیاط برتیں
آج اس برج کے حامل افراد گھروالوں کے ساتھ غلط فہمیوں کی وجہ سےطبیعت کی ناسازی محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔
Published : September 24, 2026 at 8:42 AM IST
حمل (Aries)- جمعرات، 24 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ سماجی سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے۔ آپ دوستوں سے مل سکتے ہیں اور کچھ رقم بھی خرچ ہو سکتی ہے۔ غیر متوقع مالی فائدہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ پیشہ ورانہ محاذ پر دن سازگار رہے گا؛ سرکاری امور کامیابی سے مکمل ہوں گے۔ آپ کاروبار کو وسعت دینے کے لیے نئے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ آج آپ کی ملاقات کسی خاص شخص سے ہو سکتی ہے۔ بچوں کے حوالے سے اچھی خبر ملنے کی توقع ہے۔ شادی کے خواہشمند افراد کو شادی کے رشتے یا تجاویز موصول ہو سکتی ہیں۔ محبت کی زندگی میں آپ کے صبر کا امتحان ہو سکتا ہے؛ ساتھی کے ساتھ حد سے زیادہ مذاق الٹا پڑ سکتا ہے۔ صحت کے معاملے میں غفلت سنگین بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔
ثور (Taurus)- جمعرات، 24 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے دسویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ نئے کام شروع کر سکیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دن مبارک ہے؛ انہیں تنخواہ میں اضافے یا ترقی کی خبر مل سکتی ہے۔ اعلیٰ حکام آپ کے کام سے مطمئن ہوں گے اور ان کی حوصلہ افزائی آپ کا حوصلہ بڑھائے گی۔ آپ کو سرکاری معاملات سے متعلق فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ دن منافع بخش ہے۔ گھریلو زندگی میں سکون اور خوشی رہے گی۔ زیر التواء کام مکمل ہوں گے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی اور محبت کی زندگی میں اطمینان کا احساس ہوگا۔ ساتھی کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے لیے بڑی خوشی کا باعث بنے گا۔ مالی اعتبار سے دن اچھا ہے؛ آمدنی بڑھانے کی کوششوں کے مستقبل میں مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
جوزا (Gemini)- جمعرات، 24 ستمبر 2026 کو چاند برج دلو میں اور آپ کے نویں گھر میں ہوگا۔ ذہنی طور پر یہ دن تذبذب اور الجھنوں سے بھرا رہے گا۔ تھکاوٹ اور سستی کی وجہ سے آپ کام پر توجہ مرکوز نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو پیٹ درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ فضول خرچی کا امکان ہے۔ کاروبار میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور ساتھیوں کا تعاون نہ ملنے کا خدشہ ہے۔ آپ بچوں کے حوالے سے فکر مند ہو سکتے ہیں۔ سرکاری کاموں میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ آج کوئی نیا کام شروع نہ کریں اور مخالفین کے ساتھ تلخ بحث یا گہری گفتگو سے گریز کریں۔
سرطان (Cancer)- جمعرات، 24 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے آٹھویں گھر میں ہوگا۔ منفی خیالات آپ کو مایوسی کا شکار کر سکتے ہیں۔ باہر کا کھانا آپ کی صحت پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ گھر والوں کے ساتھ جھگڑے کا امکان ہے اور نئے تعلقات پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حادثے یا سرجری کی نوبت آنے کا خطرہ ہے، لہذا احتیاط برتیں۔ خدا کی عبادت سے آپ کو سکون ملے گا۔ طلباء کے لیے یہ دن کچھ مشکل ہو سکتا ہے۔ جلد بازی میں کیے گئے کام نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔
اسد (Leo)- جمعرات، 24 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج شریکِ حیات کے ساتھ ان-بن کا امکان ہے اور کسی ایک کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ کاروباری شراکت داروں کے ساتھ معاملات پر صبر سے بات چیت کریں۔ اپنی عوامی زندگی میں بدنامی سے بچنے کے لیے محتاط رہیں۔ دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں شاید زیادہ خوشگوار نہ ہوں۔ ملازمت پیشہ افراد کو ایسے کام کرنے پڑ سکتے ہیں جو انہیں پسند نہ ہوں۔ طلباء کے لیے دن اوسط درجے کا رہے گا۔
سنبلہ (Virgo)- جمعرات، 24 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ خاندان میں خوشی اور جوش و خروش کا ماحول آپ کا حوصلہ بلند رکھے گا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور کسی بیمار فرد کی حالت میں بہتری آنے سے سکون ملے گا۔ آپ اپنے کام میں کامیابی اور شہرت حاصل کریں گے۔ دفتر میں ساتھیوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ کاروبار میں مخالفین ہار ماننے پر مجبور ہوں گے۔ ننھیال والوں کی طرف سے اچھی خبر ملنے کا امکان ہے۔ کوئی رکا ہوا کام آج مکمل ہو سکتا ہے۔
میزان (Libra) - جمعرات، 24 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے پانچویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ اپنی قوتِ تخیل اور تخلیقی صلاحیتوں کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ آپ علمی و فکری سرگرمیوں اور مباحثوں میں حصہ لینے سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں خوشخبری ملے گی اور وہ ترقی کریں گے۔ آپ کو خواتین دوستوں کا تعاون حاصل ہوگا اور کسی قریبی یا پیارے شخص سے ملاقات خوشگوار رہے گی۔ حد سے زیادہ سوچ بچار ذہنی بے چینی کا باعث بن سکتی ہے۔ مجموعی طور پر، آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے گی اور آپ تمام کام آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔
عقرب (Scorpio) - جمعرات، 24 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ دن سکون سے گزاریں۔ آپ کی جسمانی صحت متاثر ہو سکتی ہے اور آپ ذہنی طور پر بھی شاید اچھا محسوس نہ کریں۔ آپ کو اپنی والدہ کی صحت کے بارے میں تشویش ہو سکتی ہے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ اختلافات آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ غیر منقولہ جائیداد اور گاڑیوں سے متعلق دستاویزات کے معاملے میں احتیاط برتیں، کیونکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ آپ پانی کے ذخائر یا آبی مقامات کے حوالے سے بھی کچھ خدشات محسوس کر سکتے ہیں۔
قوس (Sagittarius) - جمعرات، 24 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ علمِ نجوم اور روحانی معاملات میں گہری دلچسپی لیں گے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہترین رہیں گے۔ نئے کام یا منصوبے شروع کرنے کے لیے یہ سازگار وقت ہے۔ آپ دوستوں اور پیاروں سے ملاقات کریں گے۔ کام میں کامیابی آپ کے جوش و خروش کو برقرار رکھے گی اور آپ مخالفین پر فتح حاصل کریں گے۔ آپ کسی سفر پر بھی جا سکتے ہیں۔ قسمت میں بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کو سماجی عزت و وقار بھی حاصل ہوگا۔
جدی (Capricorn) - جمعرات، 24 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ محتاط گفتگو آپ کو بہت سی مشکلات سے بچائے گی؛ سوچ سمجھ کر بات کریں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ غلط فہمیاں پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں؛ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ گھریلو خواتین ذہنی عدم اطمینان کا شکار ہو سکتی ہیں اور طلباء کو اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
دلو (Aquarius) - جمعرات، 24 ستمبر 2026 کو آج کا دن مفید اور کامیاب رہے گا اور آپ خوش و خرم رہیں گے۔ آپ کو مادی اور روحانی، دونوں اعتبار سے مثبت تجربات حاصل ہوں گے۔ اہل خانہ کے ساتھ باہر جانے کے منصوبے بن سکتے ہیں اور دوستوں کی جانب سے تحائف ملنے پر آپ کو خوشی ہوگی۔ روحانی خیالات آپ کے دل و دماغ کو متاثر کریں گے۔ ملازمت پیشہ افراد اپنے کام آسانی سے مکمل کر سکیں گے اور کاروباری شراکت داری سے منافع حاصل ہوگا۔
حوت (Pisces) – جمعرات، 24 ستمبر 2026 کو چاند بارہویں گھر میں ہوگا۔ قانونی تنازعات یا غیر منقولہ جائیداد (زمین و مکان) سے متعلق معاملات میں الجھنے سے گریز کریں۔ آج توجہ مرکوز رکھنا فائدہ مند رہے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ کو پیاروں سے دور سفر کرنا پڑ سکتا ہے اور اہل خانہ کے ساتھ اختلافاتِ رائے کا بھی امکان ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ زیادہ منافع کی ہوس میں نقصان نہ اٹھا بیٹھیں۔ مالی لین دین کے بارے میں فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ حادثات کا خطرہ ہے اور دوسروں کے ساتھ بات چیت کے دوران غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا، یہ دن صبر و تحمل کے ساتھ گزاریں۔