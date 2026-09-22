بائیس ستمبر 2026 کا زائچہ: آج کا دن برجِ عقرب کے لیے کامیابی اور فائدے کا ہے، صحت اچھی رہے گی
آج کا دن اس برج کے حامل افراد کے لیے کاموں میں کامیابی، مالی فوائد اور قسمت میں بہتری کے اعتبار سے سازگار ہے۔
Published : September 22, 2026 at 8:48 AM IST
حمل (Aries): منگل 22 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے دسویں گھر میں ہوگا۔ آپ کو گھر، خاندان اور بچوں سے متعلق معاملات میں خوشی اور اطمینان کا احساس ہوگا۔ آج آپ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے درمیان رہیں گے۔ اپنے رومانوی تعلقات کو استوار رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ نئے لوگوں سے ملیں گے، جس سے آپ کے کاروبار کو وسعت ملے گی اور منافع حاصل ہوگا۔ آپ کو اپنے پیشہ ورانہ شعبے میں فوائد اور وقار حاصل ہوگا۔ ملازمت میں ترقی کا امکان ہے؛ ملازمت پیشہ افراد اپنے اہداف کو وقت پر پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی صحت کے حوالے سے محتاط رہیں؛ گاڑی کے حادثے کا خطرہ ہے، لہذا ہوشیار رہیں۔ دوپہر کے وقت کام کے بوجھ کی وجہ سے آپ تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ مالی اعتبار سے دن اوسط رہے گا۔
ثور (Taurus): منگل 22 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے نویں گھر میں ہوگا۔ بیرونِ ملک مقیم پیاروں اور دوستوں سے بات چیت خوشی کا باعث بنے گی۔ آپ کو بیرونی رابطوں سے متعلق کاموں میں فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پہل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ اپنے محبوب کو کوئی خاص تحفہ بھی دیں۔ اہل خانہ کے ساتھ کسی مذہبی پر جانے سے آپ کا حوصلہ بڑھے گا۔ پیشہ ورانہ محاذ پر، دفتر یا کاروبار میں کام کا بوجھ زیادہ ہوگا، جس سے تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ کاروبار کے سلسلے میں مختصر سفر بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی صحت کے معاملے میں غفلت نہ برتیں۔
جوزا (Gemini): منگل 22 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج منفی خیالات سے دور رہیں۔ کوئی نیا کام شروع نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے غصے پر قابو نہ پایا تو بحث و تکرار بڑے جھگڑوں میں بدل سکتی ہے۔ اخراجات زیادہ ہوں گے اور آپ کو رقم کی کمی کا احساس ہو سکتا ہے۔ منفی سوچ سے گریز کریں۔ روحانیت اور عبادت کے ذریعے آپ کو سکون ملے گا۔ رومانوی معاملات کے لیے دن سازگار ہے۔ طلباء کو اپنے اسائنمنٹس مکمل کرنے کے لیے اضافی کوشش کرنی ہوگی۔
سرطان (Cancer): 22 ستمبر 2026 کو موجود چاند آپ کے ساتویں گھر میں ہوگا۔ آپ دوستوں اور پیاروں کے ساتھ خوشگوار دن گزار سکیں گے۔ آپ کی توجہ زیادہ تر تفریحی سرگرمیوں پر مرکوز رہے گی۔ کاروبار میں منافع کا قوی امکان ہے اور آپ کو شراکت داری سے بھی فائدہ ہوگا۔ کسی مختصر سفر یا تفریحی دورے کا منصوبہ بن سکتا ہے۔ آپ کو سماجی عزت اور پہچان ملے گی۔ یہ آپ کی محبت کی زندگی کے لیے سازگار وقت ہے۔ صحت کے لحاظ سے دن ملے جلے نتائج کا حامل ہے، آپ کو باہر کا کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اسد (Leo): منگل 22 ستمبر 2026 کو برج جدی میں موجود چاند آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ آپ کا ذہن ذہنی بے چینی کا شکار رہے گا۔ شک اور اداسی کے جذبات غالب آ سکتے ہیں جس سے آپ کا دل بوجھل محسوس ہوگا۔ کسی وجہ سے آپ کے روزمرہ کے معمولات میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ آج کاروبار یا کام کی جگہ پر ساتھیوں کی جانب سے آپ کو نہ ہونے کے برابر تعاون ملے گا۔ اعلیٰ حکام کے ساتھ تنازعات سے گریز کریں۔ کام سے متوقع نتائج نہ ملنے کی وجہ سے آپ مایوسی محسوس کر سکتے ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ بھی اختلافات کا امکان ہے۔
سنبلہ (Virgo): منگل 22 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے پانچویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن طلباء کے لیے چیلنجنگ ہے۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر مند رہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سوچ بچار کرنی چاہیے۔ آپ مایوسی یا اداسی کا احساس کر سکتے ہیں۔ آج علمی یا فکری بحث و مباحثے میں پڑنے سے گریز کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ دوپہر کے بعد کام کی جگہ پر وقت سازگار رہے گا، ساتھی کام میں آپ کی مدد کریں گے۔
میزان (Libra): منگل 22 ستمبر 2026 کو برج جدی (Capricorn) میں موجود چاند آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج آپ جسمانی سستی اور ذہنی بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی والدہ کی صحت کے بارے میں فکر لاحق ہو سکتی ہے۔ غیر منقولہ جائیداد (زمین یا مکان) سے متعلق معاملات میں احتیاط برتیں۔ آج کے لیے کسی بھی سفر کے منصوبے کو ملتوی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ خاندانی ماحول میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کو سماجی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؛ جھگڑوں سے گریز کریں۔ اگر ممکن ہو تو دن کا زیادہ تر حصہ خاموشی میں گزاریں۔
عقرب (Scorpio): منگل 22 ستمبر 2026 کو برج جدی میں موجود چاند آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا۔ یہ دن کاموں میں کامیابی، مالی فوائد اور قسمت میں بہتری کے لیے اچھا ہے۔ آپ کوئی نیا کام یا منصوبہ بھی شروع کر سکتے ہیں۔ آج بہن بھائی زیادہ تعاون کرنے والے اور محبت کرنے والے ہوں گے۔ آپ مخالفین پر قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ کسی عزیز سے ملاقات دل کو خوشی دے گی۔ مختصر سفر کا امکان ہے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی؛ یہ وقت آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ طلباء بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔
قوس (Sagittarius): منگل 22 ستمبر 2026 چاند آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے ملے جلے نتائج کا حامل ہوگا۔ خاندان کے افراد کے ساتھ غلط فہمیاں کشیدگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ فیصلہ سازی میں کمی آپ کو فوری انتخاب کرنے سے روک سکتی ہے؛ آج کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ غیر ضروری اخراجات اور کام کا بھاری بوجھ آپ کی بے چینی کا سبب بنیں گے۔ آپ کو کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ آج اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
جدی (Capricorn): منگل، 22 ستمبر 2026 کو چاند آپ کے پہلے گھر میں ہوگا۔ دن کا آغاز دعاؤں سے کرنے سے آپ کا ذہن خوشگوار رہے گا۔ خاندانی ماحول سازگار رہے گا۔ آپ کو دوستوں اور پیاروں کی طرف سے تحائف ملیں گے۔ آپ کام کی جگہ پر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھیں گے اور اعلیٰ حکام آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہوں گے۔ آج آپ کے کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے اور آپ سازگار حالات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ ذہنی سکون برقرار رکھیں گے اور جسمانی تکالیف دور ہو جائیں گی۔ تاہم آپ کو پھر بھی اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔