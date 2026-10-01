یکم اکتوبر 2026 کا زائچہ: مہینے کے پہلے دن ان برجوں کے لیے قسمت چمکے گی، فوائد متوقع ہیں
آج کا دن برجِ جوزا کے حامل افراد کے لیے مشکل ہے، لہٰذا احتیاط برتیں۔
Published : October 1, 2026 at 7:45 AM IST
حمل (Aries) – آج جمعرات یکم اکتوبر 2026 کو چاند دوسرے گھر میں واقع ہوگا۔ آج مالی اخراجات کا امکان ہے، لہذا محتاط رہیں۔ دوسروں کو رقم ادھار دیتے وقت احتیاط برتیں۔ دھیان رکھیں کہ عام بات چیت بحث و تکرار میں نہ بدل جائے؛ آپ کے الفاظ دوستوں یا اہل خانہ کے جذبات کو مجروح کر سکتے ہیں۔ آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ دن مجموعی طور پر معمول کے مطابق گزرے گا۔
ثور (Taurus) – آج جمعرات یکم اکتوبر 2026 کو چاند پہلے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن مبارک اور خوشگوار ثابت ہوگا۔ آپ کی تخلیقی اور فنکارانہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی۔ آپ کا ذہن تذبذب سے پاک رہے گا۔ آپ ہمت کے ساتھ کام کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ آپ مالی منصوبہ بندی کو کامیابی سے سنبھال سکیں گے۔ تفریح اور لطف اندوزی پر رقم خرچ ہوگی۔ خاندان میں سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ آپ کے خود اعتماد میں اضافہ ہوگا۔
جوزا (Gemini) – آج جمعرات یکم اکتوبر 2026 کو بارہویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن مشکل ہو سکتا ہے، لہذا احتیاط برتیں۔ ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے کام کی جگہ پر جھگڑوں سے گریز کریں۔ اہل خانہ اور بچوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اپنے غصے اور جذباتی ردعمل پر قابو رکھیں۔ آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے آنکھوں میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ غیر متوقع اخراجات کے لیے تیار رہیں۔ اپنی گفتگو اور رویے میں سختی سے بچیں؛ دن کا بیشتر حصہ خاموشی میں گزارنا بہتر ہے۔ آنے والا وقت بہتر ہوگا صبر کے ساتھ اس کا انتظار کریں۔
سرطان (Cancer) – آج جمعرات یکم اکتوبر 2026 کو گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن مالی منصوبہ بندی اور نئے کاموں کے آغاز کے لیے بہترین ہے۔ کاروبار میں منافع، ملازمت میں ترقی اور آمدنی کے نئے ذرائع سامنے آنے سے آپ خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کو کسی دوست، اہلیہ یا بیٹے کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ خوشگوار تقریبات منعقد ہوں گی۔ سفر کے امکانات موجود ہیں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی کے رشتے طے پا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک سازگار دن ہے اور آپ ازدواجی خوشی سے بھرپور لطف اٹھائیں گے۔
اسد (Leo)- آج جمعرات یکم اکتوبر 2026 کو دسویں گھر میں واقع ہوگا۔ کام میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ گھر اور دفتر میں ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ آج کام بوجھل محسوس ہو سکتا ہے اور زندگی معمول سے زیادہ سنجیدہ معلوم ہو سکتی ہے۔ فی الحال کاروبار کے نئے روابط کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ والد کے ساتھ اختلافات کا امکان ہے۔ نئے کام شروع کرنے کے لیے وقت سازگار نہیں ہے۔ آج مثبت خیالات کے ساتھ اپنے ذہن کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں۔
سنبلہ (Virgo)- آج جمعرا یکم اکتوبر 2026 کو چاندنویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج آپ جسمانی سستی اور ذہنی تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اور کام کی جگہ پر کسی اعلیٰ افسر کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کو کام کی جگہ پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مذہبی سرگرمیوں پر پیسہ خرچ ہوگا۔ دوستوں کے ذریعے فوائد حاصل ہونے کا امکان ہے۔ شریکِ حیات کے ساتھ پرانے اختلافات دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں۔ اپنی رومانوی زندگی میں مثبتیت برقرار رکھیں اور اپنے ساتھی کے جذبات کا احترام کریں۔
میزان (Libra)- آج جمعرات، یکم اکتوبر 2026 کو چاند ے آٹھویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج اچانک مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ مذہبی سرگرمیوں پر پیسہ خرچ ہوگا۔ اگرچہ روحانی ترقی کے لیے وقت بہترین ہے، لیکن آپ کو ابھی نئے منصوبے شروع کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ زیرِ التواء کاموں کو مکمل کرنے پر توجہ دیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ مخالفین پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کی رومانوی زندگی میں منفی کیفیت برقرار رہ سکتی ہے۔ کام کی جگہ پر اہداف پورے کرنے کے لیے آپ کو اضافی وقت درکار ہو سکتا ہے۔
عقرب (Scorpio)- آج جمعرات، یکم اکتوبر 2026 کو چاند ساتویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج آپ کے روزمرہ کے معمولات میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آپ تفریح اور لطف اندوزی کے موڈ میں ہوں گے۔ آپ کو دوستوں اور خاندان کے افراد کی حمایت حاصل ہوگی۔ معاشرے میں آپ کا سماجی مقام اور عزت بڑھے گی۔ آج آپ نئے کپڑے اور گاڑی خرید سکیں گے۔ شراکت داری (پارٹنرشپ) فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی۔ آپ اپنے پیاروں سے ملیں گے، اور مالی فائدہ ہونے کا بھی امکان ہے۔
برج قوس (Sagittarius) – آج، یکم اکتوبر 2026 کو چھٹے گھر میں واقع ہوگا۔ آج مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ خاندان میں سکون، خوشی اور مسرت کا ماحول رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو فائدہ ہوگا اور ساتھیوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ کام میں کامیابی اور پذیرائی خوشی کا باعث بنے گی۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ کو ننھیال والوں کی طرف سے اچھی خبر ملے گی۔ آپ دشمنوں اور مخالفین پر قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ گفتگو میں احتیاط برتنے سے مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ دوستوں سے ملاقات کریں گے اور شریکِ حیات کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے۔
برج جدی (Capricorn) – آج یکم اکتوبر 2026 پانچویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے ملے جلے نتائج کا حامل ہوگا۔ آپ علمی سرگرمیوں اور کاروبار میں نئے خیالات کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ جہاں تحریر اور ادبی سرگرمیوں میں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی، وہیں آپ کو جسمانی ناسازی کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ جسمانی تھکاوٹ اور پست ہمتی محسوس کر سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ کی کام کی رفتار بھی دھیمی پڑ سکتی ہے۔ اعلیٰ حکام یا حریفوں کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کرنا مناسب ہے۔ آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے تشویش ہو سکتی ہے۔
برج دلو (Aquarius) – آج یکم اکتوبر 2026 کو چاند چوتھے گھر میں واقع ہوگا۔ آج آپ کے مزاج میں گرم جوشی اور اپنائیت جھلکے گی۔ آپ کو کچھ ذہنی بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی محبت کی زندگی میں اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیسہ کمانے کے لیے نئے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ خواتین زیورات، ملبوسات اور آرائشی اشیاء (کاسمیٹکس) پر رقم خرچ کر سکتی ہیں۔ والدہ کی جانب سے فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ زمین، جائیداد اور گاڑیوں کے معاملات میں احتیاط برتیں۔ طلباء اپنی تعلیم میں کامیابی حاصل کریں گے۔ ضد کرنے سے گریز کریں۔ باہر کھانا کھاتے وقت اپنی خوراک کے معاملے میں غفلت نہ برتیں۔
برج حوت (Pisces) – آج یکم اکتوبر 2026 کو چاند تیسرے گھر میں واقع ہوگا۔ آج کا دن اہم کاموں کی تکمیل کے لیے سازگار ہے۔ آپ کے کام کی جگہ پر کچھ عرصے سے زیرِ التوا کام آج مکمل ہو سکتا ہے۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی سوچ میں پختگی اور ذہنی توازن کی بدولت آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ آپ کو شریکِ حیات کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ کسی تفریحی مقام کی سیر آپ کا موڈ خوشگوار بنا دے گی۔ قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے اور آپ کے سماجی وقار میں اضافہ ہوگا۔ شریکِ حیات کے ساتھ قربت بڑھے گی اور اہل خانہ کی صحبت آپ کو خوشی فراہم کرے گی۔