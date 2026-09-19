19 ستمبر 2026 کا زائچہ: یہ پیش گوئی پڑھیں اور جانیں کہ ہفتے کے آخری دن کے لیے ستاروں کا کیا پیغام ہے
آج برجِ اسد سے تعلق رکھنے والے افراد کو تحریر اور ادب کے شعبوں میں نئی تحریک ملے گی۔
Published : September 19, 2026 at 7:49 AM IST
حمل
آج ہفتہ 19 ستمبر 2026 کو چاند نویں گھر میں موجود ہے۔آج آپ کے تمام کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے۔ آپ مذہبی یا بابرکت تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں کسی زیارت یا مقدس سفر کے بھی امکانات ہیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں؛ غصہ کام کی جگہ یا گھر میں جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے۔ صحت کے معاملے میں غفلت سنگین نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ طلبہ کے لیے بھی یہ وقت درمیانے درجے کا مفید ہے۔
ثور
آج ہفتہ 19 ستمبر 2026 کو چاند آٹھویں گھر میں موجود ہے۔ آپ مایوسی محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے شروع کیے گئے کام شاید وقت پر مکمل نہ ہوں، کامیابی کے حصول میں کچھ تاخیر متوقع ہے۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی آپ کی صحت پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ نئے کام یا منصوبے شروع کرنے کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ سفر کے دوران آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دفتر یا کاروبار میں کام کی زیادتی تھکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ یوگا اور روحانیت آج آپ کو ذہنی سکون فراہم کریں گے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ جھگڑوں سے گریز کریں۔
جوزا
آج، ہفتہ، 19 ستمبر 2026 کو چاند ساتویں گھر میں موجود ہے۔ آپ جسمانی اور ذہنی تازگی اور خوشی محسوس کریں گے۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح یا پارٹیوں کا امکان ہے۔ آج آپ کو تفریح کے مختلف ذرائع میسر آئیں گے۔ آپ عمدہ لباس، بہترین کھانے اور سواری (گاڑی) کے آرام سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کسی نئے شخص کی طرف کشش محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ کی محبت کی زندگی میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ کام کی جگہ پر آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔ کاروبار میں بھی مخالفین آپ کی ترقی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔
سرطان
آج، ہفتہ 19 ستمبر 2026 کو چاند چھٹے گھر میں موجود ہے۔ آج آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کام کی جگہ پر اپنے اہداف آسانی سے حاصل کر لیں گے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کریں گے اور ملازمت میں فوائد حاصل کریں گے۔ آپ کو ساتھی کارکنوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل کریں گے۔ آنے والا وقت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ اپنی محبت کی زندگی میں اطمینان کا احساس کریں گے۔
اسد
آج، ہفتہ 19 ستمبر 2026 کو چاند پانچویں گھر میں موجود ہے۔ آپ کو تحریر اور ادب کے شعبوں میں تخلیقی کاموں کے لیے تحریک ملے گی۔ طلبہ اپنی پڑھائی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ محبت کے معاملات میں کامیابی اور پیاروں سے ملاقات خوشی کا باعث بنے گی۔ آپ کو دوستوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ آپ کی جسمانی صحت اچھی رہے گی۔ مذہبی یا فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے آپ کو اطمینان اور تکمیل کا احساس ہوگا۔ آج آپ کو کام کی جگہ پر کوئی نیا کام سونپا جا سکتا ہے۔ کاروباری معاملات کے لیے دن اوسط درجے کا ہے۔
سنبلہ
آج ہفتہ 19 ستمبر 2026 کو چاند چوتھے گھر میں موجود ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے سازگار نہیں ہے۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ مختلف پریشانیوں اور توانائی کی کمی کی وجہ سے آپ بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ناچاقی ہو سکتی ہے اور آپ کو اپنی والدہ کی صحت کی فکر لاحق ہو سکتی ہے۔ زمین اور جائیداد سے متعلق دستاویزات کو محفوظ رکھیں۔ عوامی سطح پر سبکی یا رسوائی کا خطرہ ہے؛ لہذا آپ کو دوسروں کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کرنا چاہیے۔
میزان
آج ہفتہ 19 ستمبر 2026 کو چاند تیسرے گھر میں موجود ہے۔ یہ وقت قسمت کے عروج کا ہے۔ لہٰذا، آج کا دن نئے کام شروع کرنے کے لیے مبارک ہے۔ مناسب جگہوں پر سرمایہ کاری کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ اپنے بہن بھائیوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ خوشگوار تعلقات اور ہم آہنگی سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کسی مختصر مذہبی سفر کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ بیرونِ ملک سے اچھی خبر ملنے کا امکان ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کے کام کرنے کے انداز کو سراہا جا سکتا ہے۔ کاروباری افراد کو منافع ہوگا۔ صحت کے اعتبار سے دن سازگار ہے۔
عقرب
آج ہفتہ 19 ستمبر 2026 کو چاند برج قوس (Sagittarius) میں ہے۔ چاند آپ کے برج سے دوسرے گھر میں موجود ہے۔ آج کا دن درمیانے درجے کے منافع کا حامل ہے۔ آپ کو غیر ضروری اخراجات پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ خاندانی تنازعات سے بچنے کے لیے اپنی گفتگو میں احتیاط برتیں، کیونکہ خاندان کے افراد کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کو جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ذہنی بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ کے کام کی رفتار سست ہو سکتی ہے۔ شریکِ حیات کے ساتھ اختلافات کا امکان ہے۔ منفی سوچ سے بچیں اور نامناسب یا غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ طلبہ کے لیے یہ وقت سازگار نہیں ہے۔
قوس
آج ہفتہ 19 ستمبر 2026 کو چاند پہلے گھر میں موجود ہے۔ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ آج اپنے کام وقت پر مکمل کر سکیں گے۔ مالی فوائد کا امکان ہے اور کسی مذہبی سفر کا بھی امکان ہے۔ آپ کو کسی رشتہ دار کے گھر کسی خوشگوار تقریب میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے۔ پیاروں سے ملاقات آپ کو خوشی دے گی۔ شادی شدہ جوڑوں کے درمیان ہم آہنگی اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ آج آپ کا مزاج خوشگوار رہے گا اور آپ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سماجی حلقوں میں آپ کی ساکھ بہتر ہوگی۔
جدی
آج ہفتہ 19 ستمبر 2026 کو چاند بارہویں گھر میں موجود ہے۔ اگر آج کی گئی محنت کے مطابق نتائج نہ ملیں تو آپ مایوسی محسوس کر سکتے ہیں۔ گھریلو ماحول کچھ اداس محسوس ہو سکتا ہے۔ صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور حادثات کا خطرہ بھی ہے۔ پیشہ ورانہ معاملات میں حکومتی مداخلت کا امکان ہے؛ قانونی معاملات میں احتیاط برتیں۔ آج سرکاری دستاویزات سے متعلق کام کرنے سے گریز کریں۔ آپ سماجی اور مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیں گے اور ان پر رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ رومانوی تعلقات میں جلد بازی نہ کریں صبر سے کام لیں۔
دلو
آج ہفتہ 19 ستمبر 2026 کو چاند گیارہویں گھر میں موجود ہے۔ آج کا دن مبارک ہے اور کسی بھی نئے کام کی شروعات کے لیے سازگار ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی کے رشتے طے پا سکتے ہیں۔ کاروبار میں مالی فوائد کا امکان ہے۔