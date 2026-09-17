سترہ ستمبر 2026 کا زائچہ: برج سرطان والوں کو رہے گی کسی بات کی تشویش، جانیں آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے

سترہ ستمبر 2026 کا زائچہ: برج سرطان والوں کو رہے گی کسی بات کی تشویش، جانیں آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے
آج برجِ جوزا کے حامل افراد کا دن کسی خاص گفتگو میں گزر سکتا ہے۔
Published : September 17, 2026 at 8:30 AM IST
حمل:
چاند آج 16 ستمبر 2026، بدھ کو آپکا چاند ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ خوشگوار گزرے گا۔ نئے کپڑے اور زیورات خرید سکتے ہیں۔ سماجی سطح پر عزت و احترام حاصل ہوگی۔ دوپہر کے بعد رویے میں احتیاط اور ضبط سے کام لینا ہوگا۔ نئے تعلقات قائم کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں۔ اخراجات زیادہ ہوں گے۔ نقصان پہنچانے والے لوگوں سے محتاط رہیں۔ صحت کا خیال رکھیں۔ باہر کھانے پینے یا گھومنے پھرنے سے صحت متاثر ہوسکتی ہے۔ گفتگو اور رویے میں بھی اعتدال برقرار رکھیں۔
ثور:
چاند آج چھٹے گھر میں ہوگا۔ کاروبار کے لیے آج کا دن بہت فائدہ مند ہے۔ آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ خاندانی ماحول خوشگوار اور پُرسکون رہے گا۔ ازدواجی زندگی میں جاری پرانا اختلاف دور ہوگا۔ مخالفین پر کامیابی حاصل ہوگی۔ ملازمت پیشہ افراد کو ساتھیوں کا خصوصی تعاون ملے گا۔ دوپہر کے بعد تفریح میں مصروف رہیں گے اور کہیں باہر گھومنے کا منصوبہ بن سکتا ہے۔ شراکت داری کے کام میں محتاط رہیں۔ صحت کے لحاظ سے وقت اچھا رہے گا۔
جوزا:
چاند پانچویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن کسی اہم گفتگو یا بحث میں گزر سکتا ہے۔ آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کچھ نیا کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ کام کے میدان میں آپ کے کام کی تعریف ہوگی۔ کاروبار میں نئے گاہک ملنے سے مالی فائدے کے امکانات ہیں۔ جسمانی اور ذہنی طور پر خوش رہیں گے۔ دوپہر کے بعد کاروبار میں کچھ پریشانی آسکتی ہے۔ گھر میں پُرسکون ماحول برقرار رہے گا۔ مخالفین پر فتح حاصل ہوگی۔ صحت کے لحاظ سے وقت فائدہ مند رہے گا۔
سرطان:
چاند چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کسی تشویش میں مبتلا رہ سکتے ہیں۔ سفر کو آج مؤخر کرنا بہتر ہوگا۔ مستقل جائیداد سے متعلق معاملات میں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ والدہ کی صحت کے حوالے سے فکر لاحق ہوسکتی ہے۔ کسی معاملے میں الجھن بھی پیدا ہوسکتی ہے۔ دوپہر کے بعد جسمانی طور پر خوشی محسوس کریں گے، تاہم نئے کام میں کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ آج آپ کی توجہ ادھورے کام مکمل کرنے پر زیادہ رہے گی۔
اسد:
چاند برج میزان میں ہے اور آپ کی راشی سے تیسرے گھر میں ہوگا۔ آج مذہبی سفر کا امکان ہے۔ کسی بھی نئے کام کا آغاز کیا جاسکتا ہے۔ بیرون ملک سے فائدہ مند خبر ملنے کے امکانات ہیں۔ سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے وقت سازگار رہے گا۔ دوپہر کے بعد کسی معاملے کو لے کر آپ زیادہ جذباتی ہوسکتے ہیں۔ کسی بات کی فکر بھی لاحق ہوسکتی ہے۔ اس دوران صحت بھی کمزور رہ سکتی ہے۔ مستقل جائیداد سے متعلق کسی کام کے لیے آج کوشش نہ کریں۔
سنبلہ:
چاند دوسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کسی بھی طرح کا فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ نئے کام کا آغاز کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ زیادہ تر وقت خاموش رہیں، ورنہ کسی کے ساتھ اختلاف ہوسکتا ہے۔ جسمانی اور ذہنی صحت معمولی رہے گی۔ دوپہر کے بعد حالات میں تبدیلی آئے گی۔ گھر کے دیگر افراد کے ساتھ بیٹھ کر کسی اہم معاملے پر فیصلہ کرسکیں گے۔ سفر یا تفریح کا منصوبہ بن سکتا ہے۔ سرمایہ کاری کرنا آج آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ آج کا دن قسمت میں اضافہ کرنے والا ثابت ہوگا۔
میزان:
چاند پہلے گھر میں ہوگا۔ آج دن کی شروعات اچھی ہوگی۔ عزم کے ساتھ کام شروع کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ کام کی جگہ پر اپنا کام وقت پر مکمل کر پائیں گے۔ نئے کپڑے اور زیورات خریدنے پر رقم خرچ ہوگی۔ دوپہر کے بعد ذہنی طور پر کمزوری محسوس ہوسکتی ہے۔ منفی خیالات پریشان کرسکتے ہیں۔ اہل خانہ کے ساتھ ہونے والے اختلافات کو دور کریں۔ شام کے وقت کوئی اہم فیصلہ نہ لیں۔ اپنے انا پر قابو رکھتے ہوئے کام کریں۔
عقرب:
چاندبارہویں گھر میں ہوگا۔ روحانیت اور خدا کی عبادت سے آج ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ ذہن میں اٹھنے والے منفی جذبات پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ عدالتی معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ جسمانی صحت خراب ہونے کا امکان ہے۔ دوپہر کے بعد کام مکمل ہوتا نظر آئے گا۔ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت بہتر رہے گی۔ خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ تفریح پر رقم خرچ ہوگی۔ شریک حیات کے ساتھ وقت اچھا گزرے گا۔
قوس:
چاند گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آج آمدنی میں اضافہ اور فائدہ ہوگا۔ سماجی کاموں میں حصہ لینے سے ذہن خوش رہے گا۔ کام کی جگہ پر اپنا ہدف آسانی سے مکمل کرلیں گے۔ اس دوران عزت و احترام حاصل ہوگا۔ کاروبار سے فائدہ ہونے کے امکانات ہیں۔ گاڑی احتیاط سے چلائیں۔ دوپہر کے بعد جسمانی صحت خراب ہوسکتی ہے۔ آمدنی کے مقابلے میں اخراجات زیادہ ہوں گے۔ گفتگو میں احتیاط کریں اور کسی سے بحث نہ کریں۔ محبت کی زندگی میں مثبت رویہ برقرار رکھیں۔
جدی:
چاند دسویں گھر میں ہوگا، مستقل جائیداد سے متعلق کام کے لیے آج کا دن بہترین ہے۔ کاروبار میں کامیابی ملے گی۔ کاروبار کو وسعت دینے کے لیے کسی نئی منصوبہ بندی پر کام کریں گے۔ افسران آپ کے کام سے خوش رہیں گے۔ آج ترقی کے امکانات ہیں۔ خاندان کا ماحول اچھا رہے گا۔ کسی کو دیا ہوا قرض واپس مل سکتا ہے۔ سماجی اور معاشی میدان میں فائدہ ہوگا۔ دوستوں سے بھی فائدہ حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ آج آپ ہر کام وقت پر مکمل کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے۔ صحت کے لحاظ سے بھی وقت اچھا ہے۔
دلو:
چاند نویں گھر میں ہوگا۔ آج کاروبار کرنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ ملازمت میں افسران سے گفتگو کرتے وقت بہت احتیاط کریں۔ اولاد کی صحت یا پڑھائی کے حوالے سے تشویش رہ سکتی ہے۔ طویل سفر کا منصوبہ بن سکتا ہے۔ کسی مذہبی مقام کی زیارت کا امکان ہے۔ دوپہر کے بعد کام کی جگہ کا ماحول سازگار رہے گا۔ گھریلو زندگی میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ کاروبار میں شراکت داری کے کام میں تعاون حاصل ہوگا۔ دن کامیاب اور مبارک رہے گا۔
حوت:
چاند آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج کسی سے بحث یا تنازع نہ کریں۔ غصے پر قابو رکھیں۔ مذہبی یا علمِ نجوم سے متعلق چیزوں میں دلچسپی برقرار رہے گی۔ گہری سوچ آپ کے ذہن کو سکون دے گی۔ دوپہر کے بعد وقت سازگار رہے گا۔ تحریری کام میں سرگرم رہیں گے۔ بیرون ملک مقیم دوستوں کی خبر ملنے سے ذہن خوش ہوگا۔ کاروبار میں آج محتاط رہیں۔ ملازمت پیشہ افراد افسران کے ساتھ بحث و مباحثے سے گریز کریں۔ صحت کمزور رہ سکتی ہے۔