14 اکتوبر 2026 کا زائچہ: آج برجِ قوس کے حامل افراد کو اپنی زبان پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے
اس برج کے حامل افراد کے لیے آج کا دن کچھ مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔
Published : October 14, 2026 at 8:00 AM IST
حمل (Aries)- آج بدھ 14 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ عقرب میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ روحانی معاملات میں مصروف رہیں گے۔ گہرا غور و فکر آپ کو مشکلات سے نمٹنے میں مدد دے گا۔ آپ پراسرار اور روحانی موضوعات کی طرف شدید کشش محسوس کریں گے، اور روحانی بصیرت حاصل کرنے کا امکان ہے۔ گفتگو میں احتیاط برتنے سے آپ مشکلات سے بچ سکیں گے۔ پوشیدہ دشمنوں سے ہوشیار رہیں۔ آج کوئی نیا کام شروع نہ کریں۔ غیر متوقع مالی فوائد کا امکان ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کے امور وقت پر مکمل ہوں گے۔
ثور (Taurus)- آج بدھ 14 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ عقرب میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن مفید ثابت ہوگا۔ آپ اچھی صحت اور ذہنی سکون سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ خاندان کے افراد اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ آپ اپنی سماجی زندگی میں کامیابی اور شہرت حاصل کریں گے۔ بیرونِ ملک یا کسی دور دراز مقام سے اچھی خبر ملنے کا امکان ہے۔ ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی رہے گی اور آپ ازدواجی خوشی محسوس کریں گے۔ غیر متوقع مالی فوائد کا امکان ہے اور آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت رجحان رہے گا۔
جوزا (Gemini)- آج بدھ 14 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ عقرب میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند چھٹے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کے خاندان میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ آپ جسمانی توانائی اور ذہنی خوشی محسوس کریں گے۔ زیر التواء کاموں کی تکمیل آپ کو خوشی دے گی۔ کام کا ماحول سازگار رہے گا اور مالی فائدے کا امکان ہے۔ دوپہر کے وقت آپ کی توجہ تفریح کی طرف مبذول ہوگی۔ آپ کو دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ باہر جانے کا موقع ملے گا۔ آپ کو عزت و احترام مل سکتا ہے، یہ وقت آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ طلباء اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔
سرطان (Cancer)- آج بدھ 14 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ عقرب میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند پانچویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کو کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ کوئی نیا کام شروع کرنے کے لیے یہ دن سازگار نہیں ہے۔ آپ ذہنی بے چینی اور اضطراب کے ساتھ ساتھ چڑچڑے پن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ پیٹ کا درد آپ کو پریشان کر سکتا ہے اور غیر متوقع اخراجات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ کوئی دوست آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آج سفر کے کسی بھی منصوبے کو ملتوی کر دیا جائے۔
اسد (Leo) – آج بدھ 14 اکتوبر 2026 کو، چاند برجِ عقرب میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے، چاند چوتھے گھر میں موجود ہوگا۔ یہ دن خوشگوار گزرنے کی امید ہے۔ آپ آج خود کو بہت زیادہ تخلیقی اور تخیلاتی محسوس کریں گے اور منفرد شاعری یا ادبی تخلیقات کے لیے تحریک پائیں گے۔ کسی قریبی دوست سے ملاقات سودمند ثابت ہوگی اور دن بھر آپ کا حوصلہ بلند رہے گا۔ آپ کو اپنے بچوں کی ترقی کے بارے میں خوشخبری ملے گی۔ طلبہ کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ آپ فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی طرف بھی مائل ہوں گے۔
سنبلہ (Virgo) – آج بدھ 14 اکتوبر 2026 کو، چاند برجِ عقرب میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند تیسرے گھر میں موجود ہوگا۔ آپ کو آج کچھ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ اختلافات کا سامنا بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی والدہ کی صحت پر توجہ دیں۔ یہ وقت طلبہ کی پڑھائی کے لیے سازگار نہیں ہے۔ آپ کو گاڑیوں یا غیر منقولہ جائیداد (جیسے مکان یا زمین) سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور غیر متوقع اخراجات کا امکان بھی موجود ہے
میزان (Libra)- آج بدھ 14 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ عقرب میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند دوسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کا حوصلہ پست رہ سکتا ہے اور فیصلے کرنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ نئے کام شروع کرنے یا اہم فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ گھر والوں کے ساتھ بحث و تکرار کا امکان ہے اور شریکِ حیات کے ساتھ بھی اختلافِ رائے ہو سکتا ہے۔ اپنے رویے میں سختی سے گریز کریں۔ ملازمت پیشہ افراد بے چینی محسوس کر سکتے ہیں اور کاروباری افراد کے لیے بھی دن اوسط درجے کا رہے گا؛ زیادہ منافع کی ہوس نہ کریں۔
عقرب (Scorpio)- آج بدھ 14 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ عقرب میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند پہلے گھر میں ہوگا۔ آج ملے جلے نتائج برآمد ہوں گے۔ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھیں۔ گفتگو میں احتیاط برتنے سے خاندان میں سکون اور خوشی برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ منفی خیالات آپ کے ذہن پر حاوی ہو سکتے ہیں؛ ان پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ آپ مذہبی سرگرمیوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ طلبہ کے لیے وقت خاصا سازگار نہیں ہے۔ کام کی جگہ پر دوسروں کے ساتھ تنازعات نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔
قوس (Sagittarius)- آج بدھ 14 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ عقرب میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند بارہویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن کچھ پریشان کن معلوم ہوتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اختلافِ رائے پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ جارحانہ رویہ اپنا سکتے ہیں اور غصہ محسوس کر سکتے ہیں؛ دوسروں کے ساتھ تلخ کلامی کا امکان ہے۔ صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنے رویے اور گفتگو پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ حادثات سے بچنے کے لیے محتاط رہیں اور اخراجات میں اضافے کی توقع رکھیں۔ قانونی معاملات میں احتیاط برتیں۔ طلبہ کو آج اضافی محنت کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت آپ کسی بات پر مایوسی محسوس کر سکتے ہیں۔
جدی (Capricorn)- آج بدھ 14 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ عقرب میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آج احتیاط برتیں۔ محدود کامیابی مایوسی کا باعث بن سکتی ہے۔ کسی گھر والے کے ساتھ تنازعہ ہو سکتا ہے اور ارد گرد کا ماحول غیر مستحکم رہ سکتا ہے۔ صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور حادثات کا خدشہ برقرار رہ سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ معاملات میں حکومتی مداخلت بڑھ سکتی ہے۔ قانونی یا عدالتی معاملات میں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آپ مذہبی اور سماجی تقریبات میں شرکت کریں گے، اور مذہبی سرگرمیوں پر رقم خرچ ہوگی۔
برج دلو (Aquarius) آج بدھ 14 اکتوبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے، چاند دسویں گھر میں موجود ہوگا۔ آپ آج نئے کاموں کا آغاز کریں گے اور قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ ملازمت اور کاروبار دونوں میں آمدنی کے نئے ذرائع پیدا ہوں گے۔ آپ کو دوستوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ کے سماجی رتبے اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو اہل خانہ کی جانب سے اطمینان اور خوشی حاصل ہوگی۔ سفر یا کسی شادی کی تقریب میں شرکت کا امکان ہے۔ آپ جسمانی اور ذہنی سکون محسوس کریں گے۔ یہ وقت طلبہ کے لیے سازگار ہے۔
برج حوت (Pisces) آج بدھ 14 اکتوبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے، چاند نویں گھر میں موجود ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے انتہائی مبارک ہے۔ کام میں کامیابی اور اعلیٰ حکام کی حوصلہ افزائی آپ کے جوش و خروش میں اضافہ کرے گی۔ کاروباری افراد کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ آپ آج سرمایہ کاری کے حوالے سے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ دوسروں کو ادھار دی گئی رقم واپس مل سکتی ہے اور واجب الادا رقوم کی ادائیگی ممکن ہو سکتی ہے۔ آپ کو والد اور بزرگوں سے فائدہ پہنچے گا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور خاندان میں سکون و خوشی کا ماحول رہے گا۔ ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے اور آپ کو سرکاری امور میں فوائد حاصل ہوں گے۔