بارہ ستمبر 2026 کا زائچہ: آج برجِ حوت کے لیے فائدہ مند دن؛ دیگر برجوں کے حالات بھی جانیں
آج اس برج کے حامل افراد کو اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کےاظہار کا موقع ملے گا۔ کاروباری شراکت داری کے لیے یہ ایک سازگار وقت ہے۔
Published : September 12, 2026 at 7:47 AM IST
حمل
12 ستمبر 2026، ہفتہ کے دن چاند برج سنبلہ میں رہے گا اور آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ طویل مدتی مالی منصوبہ بندی کے لیے دن سازگار ہے۔ مالی اور کاروباری لحاظ سے دن فائدہ مند رہے گا۔ جسمانی اور ذہنی طور پر توانائی اور تازگی محسوس ہوگی۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی جانب سے تحفہ مل سکتا ہے۔ ان کے ساتھ وقت خوشی سے گزرے گا۔ کسی تقریب یا تفریحی سفر پر ان کے ساتھ جانے کے امکانات ہیں۔ دوسروں کی بھلائی کے لیے کیے گئے کام آپ کو اندرونی خوشی دیں گے۔
ثور
12 ستمبر 2026، ہفتہ کے دن چاند پانچویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کی گفتگو کا جادو کسی کو متاثر کرکے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ نرم لہجہ نئے تعلقات قائم کرنے میں مددگار ہوگا۔ نئے کام کرنے کی ترغیب ملے گی۔ مطالعہ اور تحریر جیسی ادبی سرگرمیوں میں دلچسپی بڑھے گی۔ محنت کا مطلوبہ نتیجہ نہ ملنے پر آپ کچھ مایوس ہوسکتے ہیں۔ طلبہ پڑھائی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکیں گے۔ کسی محبوب شخص سے ملاقات ہوگی۔ معدے کی تکلیف پریشان کرسکتی ہے۔
جوزا
12 ستمبر 2026، ہفتہ کے دن چاند چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج آپ زیادہ جذباتی نہ ہوں اور نہ ہی کوئی نیا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بیماری کی وجہ سے ذہن میں تشویش رہے گی۔ زیادہ سوچنے کی وجہ سے ذہنی تھکن محسوس ہوسکتی ہے، جس کا صحت پر منفی اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ کے کام کرنے کی رفتار کچھ سست رہے گی۔ کاروبار کے لیے دن معمول کے مطابق رہے گا۔ محبت کے رشتے میں کامیابی کے لیے آج اپنے محبوب کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اہلِ خانہ کے ساتھ پیسوں سے متعلق کوئی تنازع ہوسکتا ہے۔ آج سفر ملتوی کرنا بہتر ہوگا۔
سرطان
12 ستمبر 2026، ہفتہ کے دن چاند تیسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کا دن اچھا رہے گا۔ تاہم آپ کو نئے کام شروع نہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آج اپنے پرانے اور ادھورے کام مکمل کریں۔ دوستوں اور اہلِ خانہ سے ملاقات ہوگی۔ دوستوں کے ساتھ خوشی اور مسرت حاصل ہوگی۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تفریحی سفر کا منصوبہ بن سکتا ہے۔ ذہن خوش رہے گا۔ آج کیے گئے کاموں میں کامیابی کے امکانات ہیں۔ ملازمت یا کاروبار میں مخالفین پر فتح حاصل کرسکیں گے۔ مالی فائدہ ہوگا۔ سماجی عزت اور شہرت میں اضافہ ہوگا۔
اسد
12 ستمبر 2026، ہفتہ کے دن چاند آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ دور رہنے والے عزیزوں اور دوستوں سے بات چیت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ خاندان میں خوشی اور سکون کا ماحول رہے گا۔ لذیذ کھانے کا موقع ملے گا۔ اپنی گفتگو سے آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں۔ مقررہ کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ کسی نئے کام کی منصوبہ بندی اور ضرورت سے زیادہ سوچ آپ کے ذہن میں الجھن پیدا کرسکتی ہے۔ دوستوں کا تعاون ملنے سے دل خوش ہوگا۔ شریکِ حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ملازمت میں ترقی ہوگی۔
سنبلہ
12 ستمبر 2026، ہفتہ کے دن پہلے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کے نئے تعلقات قائم ہوں گے، جو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوسکتے ہیں۔ فکری طور پر آپ خوشحال رہیں گے۔ جسم صحت مند اور ذہن خوش رہے گا۔ آج کام کی جگہ پر آپ اپنا کام وقت پر مکمل کر پائیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو ان کے کام کی تعریف سننے کو ملے گی۔ کاروبار میں کامیابی کے لیے بھی آج کا دن فائدہ مند ہے۔ خاندانی زندگی میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ اچھی خبر ملے گی۔ سفر کی وجہ سے ذہن خوش رہے گا۔
میزان
12 ستمبر 2026، ہفتہ کے دن چاند آپ کے بارہویں گھر میں ہوگا۔ غصے پر قابو رکھیں۔ ممکن ہو تو بحث و تکرار سے دور رہیں۔ اہلِ خانہ کے ساتھ کسی معاملے پر تنازع ہونے کا امکان ہے۔ صحت خراب ہوسکتی ہے، خاص طور پر آنکھوں کا خیال رکھیں۔ حادثے کا اندیشہ ہے۔ عدالتی معاملات میں احتیاط برتیں۔ اپنی بدنامی نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ روحانیت اور اللہ کی عبادت سے ذہنی سکون ملے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو کوئی نیا ہدف مل سکتا ہے۔
عقرب
12 ستمبر 2026، ہفتہ کے دن چاند گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ ملازمت اور کاروبار میں فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستوں سے ملاقات ہوگی اور گھومنے پھرنے کا منصوبہ بن سکتا ہے۔ شادی کے خواہش مند نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا رشتہ طے ہوسکتا ہے۔ بیٹے اور شریکِ حیات سے فائدہ ہوگا۔ رشتہ دار یا دوستوں کی جانب سے تحفہ مل سکتا ہے۔ افسران خوش رہیں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کی تعریف ہوسکتی ہے۔ ازدواجی اور معاشرتی زندگی میں خوشی محسوس کریں گے۔
قوس
12 ستمبر 2026، ہفتہ کے دن دسویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے اچھا ہے۔ آپ مالی معاملات میں مناسب منصوبہ بندی کرسکیں گے۔ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر کام کامیابی سے مکمل ہوگا۔ کاروبار کو وسعت دینے کی منصوبہ بندی بنے گی۔ دن خوشی اور تفریح میں گزرے گا۔ کاروبار یا ملازمت کے سلسلے میں میٹنگ کے لیے باہر جانے کا منصوبہ بن سکتا ہے۔ افسران سے فائدہ ہوگا۔ ترقی کے امکانات ہیں اور عزت و احترام میں اضافہ ہوگا۔ والد اور بزرگوں سے فائدہ حاصل ہوگا۔ محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آپ کے جوش و حوصلے میں اضافہ کریں گی۔
جدی
12 ستمبر 2026، ہفتہ کے دن چاند نویں گھر میں ہوگا۔ علمی کاموں اور کاروبار میں آپ نیا انداز اپنائیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد اپنا کام آسانی سے مکمل کرپائیں گے۔ ادب اور تحریر کے رجحان کو فروغ ملے گا۔ جسم میں بے چینی اور تھکن محسوس ہوسکتی ہے۔ اولاد سے متعلق مسئلہ پریشانی کا سبب بنے گا۔ طویل سفر کا امکان ہے، تاہم اس سفر کے دوران آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ مخالفین اور حریفوں کے ساتھ کسی متنازع بحث میں نہ پڑیں۔ غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں۔
دلو
12 ستمبر 2026، آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج بہت زیادہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی وجہ سے ذہنی تھکن محسوس ہوسکتی ہے۔ دل میں غصے کا احساس رہے گا، اسے دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسی نقصان سے بچا جاسکے۔ کام کی جگہ یا کاروبار میں حریفوں کے ساتھ تنازع سے گریز کریں۔ قوانین کے خلاف کوئی کام کرنے سے بچیں۔ منفی خیالات سے دور رہیں اور اپنی گفتگو پر قابو رکھیں۔ خاندان میں کسی کی شادی طے ہونے کی خبر بھی مل سکتی ہے۔ اخراجات میں اضافے کی وجہ سے آپ پریشان ہوسکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور روحانی خیالات آپ کے ذہن کو سکون دیں گے۔
حوت
12 ستمبر 2026، ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کے اندر چھپے ہوئے مصنف یا فنکار کو اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع ملے گا۔ کاروباری شراکت داری کے لیے یہ وقت سازگار ہے۔ روزمرہ کی مصروفیات سے نکل کر آپ اپنا وقت تفریح اور خوشی میں گزار سکیں گے۔ اہلِ خانہ اور دوستوں کے ساتھ پارٹی یا پکنک کا اہتمام ہوگا۔ ڈراما، سنیما یا کسی تفریحی مقام پر جانے کا پروگرام بن سکتا ہے۔ شہرت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے لیے وقت فائدہ مند ہے، تاہم جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔