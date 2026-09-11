گیارہ ستمبر 2026 کا زائچہ: برج دلو کے حامل افراد ہر کام میں کامیاب ہوں گے اور انہیں عزت و احترام حاصل ہوگا
آج اس برج کے حامل افراد خوشی اور جوش و خروش سے بھرپور ہوں گے۔ ان کی خود اعتماد بڑھے گی۔
Published : September 11, 2026 at 8:38 AM IST
حمل
آج 11 ستمبر 2026، جمعہ کو چاند پانچویں گھر میں ہوگا۔ آپ کو اپنے تیز مزاج پر قابو رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آج ذہنی تھکن محسوس ہوگی۔ آپ کام کو وقت پر مکمل کرنے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ زیادہ محنت کے مقابلے میں نتائج کم حاصل ہوں گے۔ اولاد کے معاملے میں تشویش ہو سکتی ہے۔ کام میں زیادہ مصروفیت کے باعث خاندان پر کم توجہ دے پائیں گے، تاہم دوپہر کے بعد سرکاری کام میں کامیابی ملے گی۔ پیٹ میں درد کی شکایت پریشان کر سکتی ہے۔
ثور
آج 11 ستمبر 2026، جمعہ کو چاند چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کسی بھی کام کو مضبوط حوصلے اور خود اعتمادی کے ساتھ مکمل کریں گے اور اس میں کامیابی بھی حاصل کریں گے۔ اپنا ادھورا کام مکمل ہونے سے آپ کو راحت ملے گی۔ والد کی جانب سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ طلبہ کا دل پڑھائی میں لگے گا۔ سرکاری کام میں مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اولاد کے لیے سرمایہ کاری کریں گے۔ آج گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی میں وقت گزرے گا۔ صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔
جوزا
آج 11 ستمبر 2026، جمعہ کو چاند تیسرے گھر میں ہوگا۔ دن کا آغاز تازگی کے ساتھ ہوگا۔ قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ کام کی جگہ پر آپ اپنے تمام کام آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔ خیالات میں عدم استحکام کی وجہ سے الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نئے کام شروع کر سکیں گے۔ دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے۔ قسمت کا ساتھ ملنے سے مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ محبت کی زندگی مثبت رہے گی۔ اپنے محبوب کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں گے۔ اپنے اوپر پیسہ خرچ کریں گے۔
سرطان
آج 11 ستمبر 2026، جمعہ کو چاند دوسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کو کسی بات کا خوف محسوس ہوگا۔ اہلِ خانہ کے ساتھ اختلاف یا ناراضی کا امکان ہے۔ آپ کا غرور کسی کی دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ طلبہ پڑھائی پر توجہ مرکوز نہیں کر سکیں گے۔ اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ذہن غیر مطمئن رہے گا۔ کسی غیر قانونی یا اصول کے خلاف کام میں نہ پڑیں۔ سرکاری کام میں کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے۔
اسد
آج 11 ستمبر 2026، جمعہ کو چاند پہلے گھر میں ہوگا۔ خود اعتمادی میں اضافے کی وجہ سے آپ جلد فیصلے کریں گے۔ عزت و احترام میں اضافہ ہوگا۔ تاہم تیز رویے اور سخت لہجے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ والد یا کسی بزرگ کی جانب سے فائدہ حاصل ہوگا۔ صحت معمول کے مطابق رہے گی۔ ازدواجی زندگی میں مٹھاس آئے گی۔ سرکاری کام جلد مکمل ہوں گے۔ تاجروں کے لیے دن معمول کے مطابق رہے گا، تاہم کاروبار کو وسعت دینے کے لیے کی گئی محنت کا نتیجہ جلد مل سکتا ہے۔
سنبلہ
آج 11 ستمبر 2026، جمعہ کو چاند بارہویں گھر میں ہوگا۔ جسمانی اور ذہنی طور پر بے چینی محسوس ہوگی۔ انا کی وجہ سے کسی کے ساتھ بحث یا تنازع ہو سکتا ہے۔ ملازمت میں ساتھی آپ کے رویے پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ ماتحت عملے کی وجہ سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اچانک غلط جگہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں اختلاف کا امکان برقرار رہے گا۔ آج لوگوں سے صبر و تحمل کے ساتھ بات کریں۔ ضرورت پڑے تو زیادہ تر وقت خاموش رہیں۔
میزان
آج 11 ستمبر 2026،چاند گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کو کوئی خوش آئند نتیجہ حاصل ہوگا۔ ہر کام میں قسمت کا ساتھ ملے گا۔ دوستوں سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ کہیں باہر گھومنے پھرنے کا لطف اٹھا سکیں گے۔ خاندان کے ساتھ خوشی کے لمحات گزاریں گے۔ اولاد اور شریکِ حیات کی جانب سے فائدے کی خبر مل سکتی ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی۔ شادی کے خواہش مند افراد کا رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ آپ کام کی جگہ پر اپنے تمام کام وقت پر مکمل کر سکیں گے۔
عقرب
آج 11 ستمبر 2026، جمعہ کو چاند دسویں گھر میں ہوگا۔ آپ خاندانی زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے۔ گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ شریکِ حیات کے ساتھ محبت کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ کام میں کامیابی ملے گی۔ کاروبار میں اچھے مواقع حاصل ہوں گے۔ آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ملازمت میں ترقی کے امکانات ہیں۔ بزرگوں اور اعلیٰ افسران سے مدد ملے گی۔ صحت اچھی رہے گی۔ اولاد کی جانب سے جاری تشویش بھی دور ہوگی۔
قوس
آج 11 ستمبر 2026، جمعہ کو چاند کوئی بھی نیا قدم آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ آج کسی بھی کام کو کرنے میں جوش و خروش محسوس نہیں ہوگا۔ جسم اور ذہن میں تشویش اور خوف برقرار رہے گا۔ ملازمت اور کاروبار میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ دفتر میں افسر کے ساتھ تنازع نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ مخالفین سے بچتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں۔ آج صرف اپنے کام سے کام رکھیں اور لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے سے گریز کریں۔
جدی
آج 11 ستمبر 2026، جمعہ کو چاند آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج منفی خیالات سے دور رہیں۔ مشکل حالات سے نکلنے کے لیے پُرسکون رویے کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ شراکت داروں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اچانک سفر کا امکان ہے، جس پر پیسہ خرچ ہوگا۔ فی الحال کسی نئے رشتے کی طرف آگے نہ بڑھیں۔ کھانے پینے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ صحت خراب ہو سکتی ہے۔ سرکاری کام اچھی طرح مکمل ہو سکیں گے۔ اچانک مالی فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔
دلو
آج 11 ستمبر 2026، جمعہ کو چاند ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ خوشی اور جوش و خروش سے بھرپور رہیں گے۔ خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ کام میں کامیابی ملے گی۔ جوش اور ولولے کی وجہ سے خود کو کافی توانائی سے بھرپور محسوس کریں گے۔ کسی محبوب شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے اور رومانوی لمحات گزار سکیں گے۔ کہیں گھومنے جانے کا پروگرام بن سکتا ہے۔ معاشرے میں عزت و احترام حاصل ہوگا۔ لذیذ کھانے اور خوبصورت لباس پہننے کا موقع ملے گا۔ آپ اپنا کام وقت پر مکمل کر سکیں گے۔
حوت
آج 11 ستمبر 2026، جمعہ کو چاند گھر میں ہوگا۔ مضبوط حوصلے اور خود اعتمادی کے ساتھ کام کرنے سے کامیابی حاصل ہوگی۔ خاندان میں خوشی اور سکون برقرار رہے گا۔ آپ کا غصہ آپ کی زبان اور رویے میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ ملازمت کرنے والوں کو کام کی جگہ پر عزت و احترام ملے گا۔ مخالفین پر فتح حاصل کر سکیں گے۔ بیمار افراد کی صحت میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رہنے میں کامیاب ہوں گے۔ آج کوئی ادھورا کام مکمل ہونے سے ذہن میں خوشی اور اطمینان کا احساس بھی پیدا ہوگا۔