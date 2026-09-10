دس ستمبر 2026 کا زائچہ: برج جدی والے افراد کو آج اخراجات کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے، جانیں آپکا ستارہ کیا کہتا ہے

دس ستمبر 2026 کا زائچہ: برج جدی والے افراد کو آج اخراجات کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے، جانیں آپکا ستارہ کیا کہتا ہے
کس برج کے حامل افراد کو آج منفی خیالات سے دور رہنا چاہیے اور اپنی خوراک پر توجہ دینی چاہیے، جاننے کیلئے تفصیلات پڑھیں۔
Published : September 10, 2026 at 7:47 AM IST
برج حمل
10 ستمبر 2026، جمعرات کو چاند برج سے پانچویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن درمیانہ ثمر آور رہے گا۔ صحت کچھ ناساز رہ سکتی ہے اور جسمانی تھکن محسوس ہوگی۔ ممکن ہو تو سفر سے گریز کریں۔ کسی معاملے میں ضد نہ کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ پیٹ سے متعلق تکلیف کا اندیشہ ہے۔ اولاد کے معاملے میں تشویش رہے گی۔ کام کی مصروفیت کے باعث اہلِ خانہ کے لیے کم وقت نکال پائیں گے، جس سے رشتے داروں سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تاجروں کے لیے دن معمول کے مطابق رہے گا۔ سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی نہ کریں۔
برج ثور
10 ستمبر 2026 کو چاند چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن درمیانہ ثمر آور رہے گا۔ کسی بھی کام کو مضبوط ارادے اور مکمل اعتماد کے ساتھ کریں۔ والد اور آبائی جائیداد سے فائدہ ہونے کے امکانات ہیں۔ والد کا رویہ بھی آپ کے ساتھ اچھا رہے گا اور ان سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ فنکاروں اور کھلاڑیوں کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے، انہیں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا۔ اولاد پر اخراجات ہوں گے۔ صحت کے لحاظ سے آج کا وقت اچھا ہے۔
برج جوزا
10 ستمبر 2026، جمعرات کو چاند تیسرے گھر میں ہوگا۔ نئی منصوبہ بندی پر عمل درآمد کے لیے آج کا دن مبارک ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو افسران اور حکومت کی جانب سے اپنی محنت کا اچھا صلہ ملے گا۔ کاروبار میں شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے میں کوئی خاص پریشانی نہیں ہوگی۔ پڑوسیوں، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزرے گا۔ قسمت میں بہتری کے مواقع پیدا ہوں گے۔ سفر کا امکان ہے۔ کسی عزیز سے گفتگو کرکے خوشی محسوس کریں گے۔ کامیابی کے لیے اضافی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
برج سرطان
10 ستمبر 2026، جمعرات کو چاند برج سے دوسرے گھر میں ہوگا۔ غلط فہمی اور منفی رویہ پریشانی اور احساسِ ندامت پیدا کر سکتا ہے۔ صحت کے معاملے میں خاص طور پر آنکھوں میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اہلِ خانہ سے اختلاف کا امکان ہے۔ کام کے حوالے سے اطمینان رہے گا، تاہم اضافی کام کرنے کا دل نہیں چاہے گا۔ اخراجات ہوں گے۔ غیر اخلاقی رجحانات سے خود کو دور رکھنے اور اپنے ذہن پر قابو رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ طلبہ کو پڑھائی میں مطلوبہ کامیابی کے لیے مزید انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔
برج اسد
10 ستمبر 2026،چاند پہلے گھر میں ہوگا۔ خود اعتمادی مضبوط ہونے کی وجہ سے آپ کسی بھی فیصلے کو جلد لینے میں کامیاب ہوں گے، جس سے ترقی کی راہ آسان ہوگی۔ عزت و احترام میں اضافہ ہوگا، تاہم غصے والے رویے اور سخت لہجے کی وجہ سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ والد یا بزرگوں سے فائدہ حاصل ہوگا۔ صحت کا خیال رکھیں۔ ازدواجی زندگی میں مٹھاس برقرار رہے گی۔ سرکاری امور میں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔
برج سنبلہ
10 ستمبر 2026، جمعرات کو چاند بارہویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کسی پریشانی میں مبتلا رہ سکتے ہیں۔ کسی سے بحث و تکرار آپ کے لیے بدنامی یا توہین کا سبب بن سکتی ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ساتھی ملازمین سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اچانک اخراجات سامنے آ سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں اختلاف کا اندیشہ ہے۔ آج زیادہ تر وقت خاموش رہنا بہتر ہوگا۔ جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے گی۔
برج میزان
10 ستمبر 2026، جمعرات کو چاند گیارہویں گھر میں ہوگا۔ گھریلو زندگی خوشگوار رہے گی۔ محبت کے معاملات مثبت رہیں گے۔ آمدنی میں اضافے کے امکانات ہیں۔ دفتر اور کاروبار میں سازگار ماحول رہے گا۔ ترقی ملنے کے امکانات ہیں۔ کاروبار کو وسعت دینے کے لیے کسی خاص منصوبے پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ اہلِ خانہ اور دوست آپ کی رفاقت سے خوش رہیں گے۔ خوشگوار سیر و تفریح کا موقع ملے گا۔ تاجروں کو فائدہ ہوگا۔ ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی۔ طلبہ کے لیے بھی دن اچھا ہے۔
برج عقرب
10 ستمبر 2026، جمعرات کو چاند دسویں گھر میں ہوگا۔ آپ کے تمام کام آسانی سے مکمل ہوں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو کوئی آسان ہدف مل سکتا ہے اور افسران آپ کے کام سے خوش ہوں گے۔ کاروبار میں مخالفین کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب رہیں گے۔ خاندان کے بزرگوں کی دعائیں اور حمایت حاصل ہوگی۔ اولاد کی ترقی سے خوشی ہوگی۔ رکی ہوئی رقم واپس مل سکتی ہے۔ گھریلو زندگی میں خوشی اور اطمینان رہے گا۔ صحت اچھی رہے گی اور سماج میں عزت و احترام بڑھے گا۔
برج قوس
10 ستمبر 2026، جمعرات کو چاند نویں گھر میں ہوگا۔ آج اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ کام میں جوش و خروش کم رہے گا۔ ذہنی طور پر کسی معاملے کو لے کر خوف یا تشویش برقرار رہ سکتی ہے۔ اولاد سے متعلق مسئلہ پریشان کرے گا۔ ملازمت اور کاروبار میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچیں۔ کام میں مطلوبہ کامیابی نہ ملنے سے مایوسی ہو سکتی ہے۔ مخالفین سے اختلاف بڑھ سکتا ہے۔
برج جدی
10 ستمبر 2026، جمعرات کو چاند آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج منفی خیالات سے دور رہیں اور کھانے پینے پر توجہ دیں۔ اچانک مالی اخراجات ہو سکتے ہیں۔ صحت کے معاملے میں لاپروائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کاروباری شراکت داروں کے ساتھ اختلاف بڑھ سکتا ہے۔ غصے اور جذبات پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ سماجی کام کے سلسلے میں سفر کے امکانات ہیں۔ دفتر میں آپ کی انتظامی صلاحیت بہتر ہوگی۔ لوگ آپ کی صلاحیتوں کی تعریف کریں گے۔ محبت کے معاملات میں بہتری آئے گی۔
برج دلو
10 ستمبر 2026، جمعرات کو چاند ساتویں گھر میں ہوگا۔ محبت، رومانس، سفر، سیر و تفریح اور تفریحی سرگرمیاں آج کے دن کا حصہ بنیں گی۔ اہلِ خانہ اور دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملے گا۔ اچھے لباس، زیورات اور گاڑی کے حصول کے امکانات ہیں۔ شراکت داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے۔ سماجی زندگی میں نام اور شہرت حاصل ہوگی۔ مضبوط خود اعتمادی کے ساتھ کام کرنے سے کامیابی ملے گی۔ شریکِ حیات کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ طلبہ کے لیے وقت اچھا ہے۔
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برج حوت
10 ستمبر 2026، جمعرات کو چاند چھٹے گھر میں ہوگا۔ روزمرہ کے کام بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہوں گے۔ کام کی جگہ پر کوئی نیا اور آسان کام مل سکتا ہے۔ گھر میں سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ مزاج میں تیزی یا غصہ رہ سکتا ہے۔ کاروبار میں مخالفین کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے۔ ساتھی ملازمین کا تعاون کام کو آسان بنائے گا۔ ننھیال سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنے عزیز کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں گے۔ طلبہ کو پڑھائی کی زیادہ فکر نہیں رہے گی۔