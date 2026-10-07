سات اکتوبر 2026 کا زائچہ: برجِ ثور کے حامل افراد کو آج خوشخبری اور مالی فوائد حاصل ہوں گے
اس برج کے حامل افراد کا اپنے شریکِ حیات کے ساتھ طویل عرصے سے چلا آ رہا تنازعہ بھی حل ہو جائے گا۔ مزید پڑھیں
Published : October 7, 2026 at 7:40 AM IST
حمل (Aries)- آج بدھ 7 اکتوبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند پانچویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کو اپنے تیز مزاج پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جسمانی اور ذہنی سستی محسوس کر سکتے ہیں۔ سخت محنت کے باوجود، ہو سکتا ہے کہ آپ کو متوقع کامیابی نہ ملے۔ آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے تشویش ہو سکتی ہے۔ کام کی مصروفیت کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ آپ خاندان کے افراد کو درپیش مسائل پر توجہ نہ دے سکیں۔ منفی خیالات، سخت گفتگو یا ناخوشگوار واقعات سے دور رہیں۔ معدے سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج باہر جانے کے منصوبوں کو ملتوی کرنا بہتر رہے گا۔ آپ کو سرکاری امور میں کامیابی ملے گی۔
ثور (Taurus)- آج بدھ 7 اکتوبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج آپ بلند حوصلے اور خود اعتمادی کے ساتھ کام کر سکیں گے، اور نتائج آپ کی توقعات کے مطابق ہوں گے۔ آپ کو اپنے والد یا والدہ کی طرف سے فائدہ مند خبر ملے گی۔ طلباء اپنی پڑھائی میں دلچسپی لیں گے۔ سرکاری شعبے میں فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ مالی معاملات میں کامیاب ہوں گے۔ بچوں سے متعلق اخراجات کا امکان ہے۔ شریک حیات کے ساتھ دیرینہ تنازعہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی محبت کی زندگی میں اطمینان محسوس کریں گے۔ صحت کے لحاظ سے وقت سازگار ہے۔
جوزا (Gemini)- آج بدھ 7 اکتوبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند تیسرے گھر میں ہوگا۔ دن کا آغاز تازگی کے احساس کے ساتھ ہوگا۔ قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ تاہم مسلسل بدلتے خیالات کی وجہ سے فیصلہ سازی میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ آپ نئے کام شروع کر سکیں گے۔ دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ قسمت آپ پر مہربان رہے گی اور مالی فوائد کا امکان ہے۔ آج کام کی جگہ پر آپ کو ساتھیوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خریداری کے لیے باہر جائیں۔
سرطان (Cancer) - آج بدھ 7 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ اسد میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے، چاند دوسرے گھر میں موجود ہوگا۔ آج آپ کسی انجانے خوف کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ اختلافات یا تلخی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کا تکبر کسی کے جذبات کو مجروح کر سکتا ہے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فضول خرچی کا امکان ہے۔ آپ عدم اطمینان کا احساس کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی غیر مناسب یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ کاروباری افراد کے لیے دن اوسط درجے کا ہے۔
اسد (Leo) - آج بدھ 7 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ اسد میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے، چاند پہلے گھر میں موجود ہوگا۔ خود اعتمادی اور قوتِ فیصلہ میں اضافہ آپ کو درست سمت میں آگے بڑھنے کے قابل بنائے گا۔ معاشرے میں آپ کی ساکھ بڑھے گی۔ آپ کو بزرگوں کی حمایت اور خصوصی دعائیں حاصل ہوں گی۔ آپ کا حوصلہ بلند رہے گا۔ محتاط رہیں کہ غصہ آپ کے کام کو خراب نہ کرے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی۔ صحت میں کچھ بہتری آئے گی، اگرچہ آپ کو باہر کا کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
برجِ سنبلہ :virgo آج بدھ 7 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ اسد میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند بارہویں گھر میں ہوگا۔ آپ کو جسمانی و ذہنی پریشانی یا صحت سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور غصے یا انا کی وجہ سے جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ اچانک اور بڑے اخراجات کا امکان ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے اپنے ماتحتوں سے کام کروانا مشکل ہو سکتا ہے۔ آج قانونی معاملات یا عدالتی کارروائی سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ سفر کے دوران خصوصی احتیاط برتیں۔
برجِ میزان (Libra) - آج، بدھ 7 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ اسد میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں خوشی اور سکون رہے گا، اور آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ ملازمت اور کاروبار میں حالات سازگار رہیں گے؛ کام کی جگہ پر ترقی کا امکان ہے۔ آپ خاندان اور دوستوں کے ساتھ خوشگوار لمحات گزار سکیں گے۔ کیا جانے والا کوئی بھی سفر خوشگوار رہے گا اور آپ کے کاروبار میں وسعت آئے گی۔ آج مالی فوائد کے آثار ہیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی اور قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ اپنے شریکِ حیات کے ساتھ خوشگوار دن گزاریں گے۔
برجِ عقرب (Scorpio) - آج، بدھ 7 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ اسد (Leo) میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند دسویں گھر میں ہوگا۔ آپ کے تمام کام کامیابی سے مکمل ہوں گے۔ آپ اپنی ازدواجی زندگی میں اطمینان اور خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ کی ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو اعلیٰ حکام اور بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہوگی۔ دوسروں کی رہنمائی سے آپ مشکل کام بھی آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔ آپ کو اپنی اولاد کی ترقی سے اطمینان اور خوشی ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ رقم بھی واپس مل جائے جو آپ نے پہلے کسی کو ادھار دی تھی۔
برج قوس – آج بدھ 7 اکتوبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند نویں گھر (نواں برج) میں ہوگا۔ آج آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کام کے حوالے سے جوش و خروش میں کمی آ سکتی ہے اور آپ کسی بات پر پریشان ہو سکتے ہیں—ممکنہ طور پر بچوں سے متعلق معاملات پر۔ کاروبار یا ملازمت میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ کسی بھی نئے تعلق کی شروعات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لیں۔ آپ کی کوششوں میں کامیابی کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مخالفین یا اعلیٰ حکام کے ساتھ تنازعات میں پڑنے سے گریز کریں اور آج خطرہ مول لینے سے بچیں۔
برج جدی – آج بدھ 7 اکتوبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند آٹھویں گھر (آٹھواں برج) میں ہوگا۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آج منفی خیالات سے دور رہیں۔ غیر متوقع اور غیر ضروری اخراجات سامنے آ سکتے ہیں، یا آپ کو طبی علاج پر رقم خرچ کرنی پڑ سکتی ہے۔ کاروباری شراکت داروں کے ساتھ اختلافات کا امکان ہے۔ آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کسی سماجی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں۔ دفتر میں، آپ کی انتظامی صلاحیتیں آپ کو آسانی سے کام مکمل کرنے کے قابل بنائیں گی۔
برج دلو – آج بدھ 7 اکتوبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے چاند ساتویں گھر (ساتواں برج) میں ہوگا۔ آپ کا دن سیر و تفریح اور لطف اندوزی میں گزرے گا۔ اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہونے کے مواقع ملیں گے۔ آپ عمدہ لباس، زیورات یا کوئی گاڑی حاصل کر سکتے ہیں۔ کاروباری شراکت داری میں اچھے تعلقات قائم رہیں گے اور آپ دوسروں سے عزت و احترام حاصل کریں گے۔ پختہ خود اعتمادی کے ذریعے آپ اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔
حوت (Pisces) – آج بدھ 7 اکتوبر 2026 کو، چاند برجِ اسد میں منتقل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند چھٹے گھر میں موجود ہوگا۔ آپ کے روزمرہ کے کام بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو جائیں گے۔ گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار رہے گا۔ آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اپنے مخالفین پر فتح حاصل کریں گے۔ ساتھیوں کی مدد سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ ننھیال کی جانب سے بھی فوائد متوقع ہیں۔ آج آپ کو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔