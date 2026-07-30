طلبا پر پیلٹ اور لاٹھی چارج کےلئے وزیر داخلہ ذمہ دار، راجیہ سبھا میں کھڑگے کا امت شاہ پر سخت حملہ
کھڑگے نے کہاکہ حکومت نے اصلاحات کے لیے نہیں بلکہ طلبا احتجاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا ہے۔
Published : July 30, 2026 at 8:19 PM IST
نئی دہلی : راجیہ سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف اور کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے جمعرات کو پبلک ایگزامینیشنز (غیر منصفانہ ذرائع کی روک تھام) ترمیمی بل 2026 پر بحث کے دوران مرکزی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ حکومت نے طلبا کے مستقبل کے بجائے سیاست کو ترجیح دی اور امتحانی نظام کو بہتر بنانے کے بجائے احتجاج کو دبانے کی کوشش کی۔
انہوں نے دہلی میں احتجاج کرنے والے طلبہ پر مبینہ لاٹھی چارج اور پیلٹ گن کے استعمال کے معاملے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو براہِ راست ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا۔ کھڑگے نے اپنی تقریر میں کہا کہ دہلی پولیس اور سی آر پی ایف دونوں وزارتِ داخلہ کے ماتحت کام کرتی ہیں، اس لیے طلبا کے خلاف طاقت کے استعمال کی ذمہ داری سے وزیر داخلہ بچ نہیں سکتے۔
کھڑگے نے سخت لہجے میں کہاکہ "طلبا پر پیلٹ گن چلانے کے ذمہ دار وزیر داخلہ ہیں۔ وہ اب بند کمروں میں چھپے بیٹھے ہیں، لیکن ایک دن ہم آپ کو وہاں سے بھی باہر کھینچ لائیں گے۔" انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر حکومت واقعی امتحانات میں شفافیت اور نقل و پرچہ لیک جیسے مسائل کے خاتمے کے لیے سنجیدہ تھی تو ایسا قانون پہلے کیوں نہیں لایا گیا؟
ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اصلاحات کے لیے نہیں بلکہ دہلی میں جاری طلبہ احتجاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا ہے۔ کھڑگے نے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے ملک کو مسلسل پرچہ لیک، طلبہ کے احتجاج اور پولیس کی سخت کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مطابق اگر حکومت نے بروقت مؤثر اقدامات کیے ہوتے تو نہ طلبہ کو سڑکوں پر آنا پڑتا اور نہ ہی ان پر طاقت کا استعمال ہوتا۔
انہوں نے کہا کہ احتجاجی طلبہ کے جسموں پر لگنے والا ہر زخم حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صرف پرچہ لیک کے بعد نقصان پر قابو پانے کی کوشش کافی نہیں، بلکہ ایسے مضبوط اور مؤثر نظام کی ضرورت ہے جو مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو مکمل طور پر روک سکے۔ کھڑگے نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے ابھی تک واضح نہیں کیا کہ امتحانی پرچوں کے لیک ہونے کو روکنے کے لیے عملی طور پر کون سا مؤثر طریقۂ کار اختیار کیا جائے گا۔
کانگریس رہنما نے کہا کہ گزشتہ دو ماہ کے دوران پیش آنے والے واقعات نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ملک بھر کے طلبہ اور نوجوان امتحانی نظام کی ناکامیوں کے خلاف سڑکوں پر نکلے، جبکہ اپوزیشن نے ان کی آواز کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھرپور انداز میں اٹھایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عوامی دباؤ میں اضافہ ہونے کے بعد حکومت کو جھکنا پڑا اور بالآخر اسے کارروائی کرنی پڑی۔
کھڑگے نے احتجاج کرنے والے طلبہ اور نوجوانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جدوجہد رنگ لائی، جس کے نتیجے میں حکومت کو اقدامات کرنا پڑے اور سابق وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو بھی عہدے سے ہٹایا گیا۔ ان کے مطابق یہ نوجوانوں کی طاقت کا واضح ثبوت ہے، جسے حکومت نے آخرکار تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کھڑگے نے مزید کہا کہ حکومت نے طلبہ کے مطالبات دل سے تسلیم نہیں کیے بلکہ اقتدار کھونے کے خوف سے پسپائی اختیار کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا اصل مقصد طلبہ کے مسائل حل کرنا نہیں بلکہ اپنی سیاسی ساکھ کو بچانا تھا۔
انہوں نے یاد دلایا کہ جب امتحانی نظام کی خامیوں اور پرچہ لیک کے معاملات پہلی مرتبہ سامنے آئے تو حکومت نے ان خدشات کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے ہر سوال کو سیاسی رنگ دے دیا۔ ان کے مطابق طلبہ کئی ماہ تک احتجاج کرتے رہے، لیکن حکومت نے نہ ان سے بات چیت کی اور نہ ہی ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر حکومت بروقت طلبہ کے نمائندوں سے مذاکرات کرتی تو حالات اس نہج تک نہ پہنچتے۔
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راجیہ سبھا میں کھڑگے کی یہ تقریر ایسے وقت میں سامنے آئی جب پبلک ایگزامینیشنز (غیر منصفانہ ذرائع کی روک تھام) ترمیمی بل 2026 کو لوک سبھا سے منظوری ملنے کے ایک روز بعد ایوانِ بالا میں پیش کیا گیا، جہاں اس پر تفصیلی بحث جاری ہے۔