ہندو مذہب طرز زندگی کا ایک حصہ، عقیدہ ثابت کرنے کے لیے مندروں کو جانا ضروری نہیں: سپریم کورٹ
سپریم کورٹ نے سبریمالا کیس کی سماعت کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا۔ ایک آئینی بنچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔
Published : May 13, 2026 at 12:59 PM IST
نئی دہلی: سبریمالا کیس کی سماعت کرتے ہوئے، سپریم کورٹ نے تبصرہ کیا کہ ہندو مذہب زندگی کا ایک طریقہ ہے اور ہندو مذہب کے دائرے میں رہنے کے لیے مندروں میں جانا یا مذہبی رسومات ادا کرنا لازمی نہیں ہے۔
بنچ میں چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت کے ساتھ جسٹس بی وی ناگرتھنا، ایم ایم سندریش، احسن الدین امان اللہ، اروند کمار، آگسٹین جارج مسیح، پرسنا بی ورلے، آر مہادیون اور جویمالیہ باغچی شامل ہیں۔
ہندو لوگ اپنی جھونپڑیوں میں چراغ جلاتے ہیں
عدالت عظمیٰ نے کہا، ’’لوگ اپنی جھونپڑیوں میں چراغ جلاتے ہیں، یہی کافی ہے۔‘‘ عدالت نے ہندو مذہب کی سادگی اور جامعیت پر زور دیا۔ نو ججوں کی آئینی بنچ فی الحال مذہبی مقامات پر خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک سے متعلق درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے۔ جس میں کیرالہ کا سبریمالا مندر بھی شامل ہے اور ساتھ ہی داؤدی بوہروں جیسے مختلف عقائد کے ذریعے مذہبی آزادی کے دائرۂ کار اور حدود پر عمل کیا جا رہا ہے۔
وہ لوگ جو خود کو ہندو کہتے ہیں؟
پروفیسر جی موہن گوپال نے عرض کیا کہ کسی نے ان سے ویدوں کو قبول کرنے کے بارے میں نہیں پوچھا اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ اس طرح کی قبولیت ضروری ہے۔ اس نے پوچھا "میں ویدوں کو بہت زیادہ عزت دیتا ہوں، تاہم، کیا واقعی ایسا ہے کہ وہ تمام لوگ جو آج ہندوؤں کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، خود کو ہندو کہتے ہیں؟ ویدوں کو تمام روحانی اور فلسفیانہ معاملات میں اعلیٰ اختیار سمجھتے ہیں؟" انہوں نے مزید کہا، "اس طرح، ہم مذہب میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ مذہب نے ہمیں بھسم کر دیا۔ ہمیں آئینی نقطۂ نظر سے یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کون سے اختیارات اور حقوق موجود ہیں۔"
مندر جانا یا مذہبی رسومات ادا کرنا لازمی نہیں
جسٹس ناگارتھنا نے تبصرہ کیا، "ہندو مذہب کو ایک طرز زندگی کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہندو کے لیے مندر جانا یا مذہبی رسومات ادا کرنا لازمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ ہندو رہتا ہے، کیونکہ یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے۔" بالکل اس لیے کہ یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے۔" گوپال نے ریمارکس دیے کہ اگر اس سیاق و سباق کو حتمی فیصلے میں شامل کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ راحت ملے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ پہلے سے موجود ہے، اس معاملے پر کسی حکم کی ضرورت نہیں۔ جسٹس ناگارتھنا نے تبصرہ کیا، "ہو سکتا ہے کہ کوئی مندروں کا دورہ نہ کرے؛ کوئی شخص پوجا کے لیے اپنے گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ یا کمرہ بھی متعین نہ کرے۔ پھر بھی، ان کی ذہنیت ایسی ہے کہ وہ ہندوؤں کے طور پر شناخت ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے۔"
اس طرح، یہ 'خود پرستی' کی نمائندگی کرتا ہے
چیف جسٹس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ’’لوگ اپنی چھوٹی جھونپڑیوں میں چراغ روشن کریں گے، بس اتنا ہی ہے‘‘۔ بنچ نے کہا، ’’لوگوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا‘‘۔ پروفیسر گوپال نے عرض کیا کہ آرٹیکل 25 اس حق کی حفاظت کرتا ہے، فی الحال ہمارا فقہ ایسا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، "ہم میں سے ہر ایک اس بات کا تعین کرتا ہے کہ جیسا کہ چیف جسٹس نے بجا طور پر تبصرہ کیا ہے کہ اگر میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں چراغ جلانے کا انتخاب کرتا ہوں، تو یہی عمل میرا مذہب ہے۔ اس طرح، یہ 'خود پرستی' (آتمادھرماواد) کی نمائندگی کرتا ہے۔ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میرے لیے کیا مقدس ہے اور میں اس پر عمل کرنے کا انتخاب کیسے کرتا ہوں۔
پجاری اپنے ضمیر کی آزادی کا استعمال کر رہا ہے
گوپال نے دلیل دی کہ پجاری اپنے ضمیر کی آزادی کا استعمال کر رہا ہے اور عقیدت مند بھی اسی طرح اپنے ضمیر کی آزادی کا استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ ان دونوں عہدوں کو کیسے ملایا جائے۔ ایک امریکی عدالتی نظیر کا حوالہ دیتے ہوئے، گوپال نے نوٹ کیا کہ اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مذہبی آزادی کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتا جس سے دوسرے فرد کی شہری آزادیوں کی خلاف ورزی ہو۔
اصل عمل اور آئین کے درمیان ہم آہنگی
انہوں نے مزید کہا، "میں خود پر پابندیاں لگا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے ضمیر کی آزادی کو دوسروں کی شہری آزادیوں کو سلب کرنے کے لیے غلط استعمال نہیں کر سکتا۔" انہوں نے عرض کیا کہ جسٹس ناگارتھنا کے مشاہدات کی روشنی میں 'ہندو' کی تعریف کو دوبارہ جانچنے کی ضرورت ہے تاکہ فقہ، اصل عمل اور آئین کے درمیان ہم آہنگی قائم کی جا سکے۔
ملک کی 80 فیصد آبادی 'خود پرستوں' پر مشتمل
گوپال نے استدلال کیا کہ آرٹیکل 25 کے تحت درج تحفظات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، فی الحال ایک 'منظم مذہب' کا ایک جزو ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یعنی، کسی کو قائم کردہ اصولوں، طریقوں اور رسومات کے سیٹ کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے دلیل دی، "میرا ماننا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ طول و عرض کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اگرچہ مذہب واقعی اس منظم شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن یہ 'خود الٰہی' کے طور پر جائز طور پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ درحقیقت، اس ملک کی 80 فیصد آبادی 'خود پرستوں' پر مشتمل ہے۔"