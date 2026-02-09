پنجاب سے بھائی چارے کا پیغام: ہندو خاندان نے مسجد کے لیے زمین عطیہ کر دی
سنگرور کے پننیوال گاؤں میں مسجد کی کمی تھی۔ ایک ہندو خاندان نے مسلمانوں کے لیے مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین عطیہ کر دی۔
Published : February 9, 2026 at 6:56 AM IST
سنگرور (پنجاب): ضلع سنگرور کے ایک ہندو خاندان نے پورے ملک کو بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ پنیوال گاؤں کے ایک ہندو پنڈت خاندان نے گاؤں کے مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے زمین عطیہ کی۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ اتوار کو پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے مسجد کا افتتاح کیا۔
خاندان کے افراد پنڈت جسپال رام اور پنڈت وجے کمار نے بتایا کہ گاؤں میں مسجد نہ ہونے کی وجہ سے مسلم کمیونٹی کے افراد کو نماز پڑھنے کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑتا ہے۔ اس لیے ان کے خاندان نے مسجد کے لیے اپنی زمین عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں خوشی ہے کہ مسجد مکمل ہو گئی ہے اور اب ہمارے گاؤں کے مسلمان بھائیوں کو نماز کے لیے دوسرے گاؤں نہیں جانا پڑے گا۔
پنیوال گاؤں کے سرپنچ گوبند سنگھ نے کہا، "ان دونوں نے مسجد کے لیے زمین عطیہ کی، جس کا افتتاح پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے کیا تھا۔" انہوں نے کہا کہ افتتاحی تقریب میں ہندو اور سکھ برادریوں کے افراد بھی موجود تھے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا لدھیانوی نے کہا کہ پنجاب کی سرزمین پر نفرت کی کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے گرو گرو نانک دیو کے زمانے سے ہی پنجاب میں مسلمان اور ہندو اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ ہم آہنگی سے رہتے ہیں۔ اس موقع پر پنجاب کے شاہی امام نے مسجد کے لیے زمین عطیہ کرنے والے پنڈت خاندان کو بھی اعزاز سے نوازا۔
اخوت کا پیغام
شاہی امام نے کہا، "آج پنجاب کی سرزمین سے دنیا کو بھائی چارے کا پیغام دیا جا رہا ہے، پنجاب میں تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے عقائد پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ پنجاب نے ہمیشہ نفرت کی بجائے محبت کے نظریے کو برقرار رکھا ہے۔"