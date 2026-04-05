کانگریس کے آسام وزیر اعلیٰ پر سنگین الزامات، اہلیہ کے متعدد غیر ملکی پاسپورٹس کا دعویٰ؛ ہمنتا بسوا سرما کی تردید
پون کھیڑا نے کہاکہ ہمنتا سرما کی سیاست مسلم مخالف بیانیے پر مبنی ہے جبکہ انکی اہلیہ دو مسلم ممالک کی شہریت رکھتی ہیں۔
Published : April 5, 2026 at 5:34 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے اتوار کے روز آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما اور ان کی اہلیہ رنیکی بھویان سرما کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ کانگریس کے سینئر رہنما پون کھیڑا نے دعویٰ کیا کہ رنیکی بھویان سرما کے پاس مصر، متحدہ عرب امارات اور انٹیگوا و باربوڈا کے فعال پاسپورٹس موجود ہیں۔
نئی دہلی میں کانگریس کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پون کھیڑا نے سوال اٹھایا کہ ایک بھارتی شہری کے پاس تین مختلف ممالک کے پاسپورٹس کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ بھارتی قانون کے تحت دوہری یا متعدد شہریت کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت سے اس معاملے پر فوری وضاحت کا مطالبہ کیا۔
پون کھیڑا نے مزید کہا کہ ہمنتا سرما کی سیاست مسلم مخالف بیانیے پر مبنی ہے، لیکن ان کی اہلیہ دو مسلم اکثریتی ممالک مصر اور متحدہ عرب امارات کی شہریت رکھتی ہیں۔ انہوں نے آڈیو ویژول پریزنٹیشن کے ذریعہ دستاویزات دکھاتے ہوئے الزام لگایا کہ رنیکی بھویان سرما کے دبئی میں جائیدادیں ہیں جن کا ذکر وزیر اعلیٰ نے اپنے انتخابی حلف نامے میں نہیں کیا۔
انہوں نے کہا کہ ایک جائیداد “ایم گروپ” سے منسلک ہے جبکہ دوسری رنیکی بھویان سرما کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ کھیڑا نے سوال کیا کہ نامزدگی کے وقت ان اثاثوں کو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا۔ کانگریس رہنما نے ایک کمپنی “ایسٹ کلیکٹیو ایل ایل سی” کا بھی ذکر کیا، جو امریکی ریاست وائیومنگ میں رجسٹرڈ ہے، اور جس میں ہمنتا سرما اور ان کے بیٹے کو شراکت دار بتایا گیا ہے۔
ان کے مطابق اس کمپنی کا بجٹ 3,467 کروڑ امریکی ڈالر ہے، جو بھارتی کرنسی میں تقریباً 52 ہزار کروڑ روپے بنتا ہے، اور اس کے ذریعے ہوٹل منصوبوں میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس میں چھوٹ کے باعث یہ کمپنی وائیومنگ میں رجسٹر کی گئی ہے اور اس معاملے میں شفافیت ضروری ہے۔ پون کھیڑا نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ اس پورے معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائیں، کیونکہ آسام کے عوام کو سچ جاننے کا حق ہے۔
Today’s press conference by Pawan Khera reflects the deep frustration and panic within the Congress party. As Assam moves decisively towards a historic mandate, such desperate and baseless attacks only expose their sinking ground.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 5, 2026
دوسری جانب، وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے ان تمام الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں سیاسی طور پر محرک اور بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان دیتے ہوئے سرما نے کہا کہ وہ اور ان کی اہلیہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر پون کھیڑا کے خلاف فوجداری اور دیوانی ہتک عزت کے مقدمات دائر کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ یہ الزامات بدنیتی پر مبنی اور من گھڑت ہیں، جن کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ اسی معاملے پر کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے بھی سخت ردعمل دیتے ہوئے ہمنتا سرما کو ملک کا “سب سے بدعنوان اور فرقہ وارانہ وزیر اعلیٰ” قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سرما نے آسام کے عوام کو دھوکہ دیا ہے اور عوام انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔
हिमंता सरमा देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 5, 2026
हिमंता सरमा ने असम की जनता को धोखा दिया है और गुमराह किया है - इसका सबूत जनता के सामने है।
असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी - सज़ा तय है।
ادھر آسام کانگریس کے صدر گورو گوگوئی نے بھی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ متعدد پاسپورٹس رکھنا اور جائیدادیں ظاہر نہ کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آسام سے کتنی رقم بیرون ملک منتقل کی گئی اور کہا کہ اس معاملے کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔