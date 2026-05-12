آسام: ہمنتا بسوا سرما کی بطور وزیر اعلیٰ حلف برداری آج، پی ایم مودی، امیت شاہ کی شرکت متوقع
ہمانتا بسوا سرما آج وزیر اعظم مودی کی موجودگی میں مسلسل دوسری مدت کے لیے آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔
Published : May 12, 2026 at 10:12 AM IST
گوہاٹی: آسام میں آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیرقیادت این ڈی اے حکومت کی حلف برداری تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں ہمنتا بسوا سرما منگل (12 مئی) کو صبح 11:40 بجے مسلسل دوسری مدت کے لیے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ ریاست میں پہلے غیر کانگریسی لیڈر ہوں گے۔
تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے علاوہ این ڈی اے زیر اقتدار ریاستوں کے کئی وزرائے اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ اور مرکزی حکومت کے سرکردہ لیڈران شرکت کریں گے۔
اس سے قبل پیر کو آسام کے نامزد وزیر اعلیٰ سرما نے ریاستی کابینہ میں شامل ہونے والے چار وزراء کے ناموں کا اعلان کیا جب کہ ریاستی قانون ساز اسمبلی میں اسپیکر کے عہدے کے لیے بھی امیدوار کو نامزد کیا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں سرما نے کہا کہ 'ان کے ساتھ، رامیشور تیلی، اتل بورا، چرن بورو، اور اجنتا نیوگ بھی تقریب میں وزراء کے طور پر حلف لیں گے۔ اس کے علاوہ، سینئر بی جے پی لیڈر اور ایم ایل اے رنجیت داس کو آسام قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے عہدے کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔
سرما نے لکھا کہ "یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے چار ساتھی بھی وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی موجودگی میں کل میرے ساتھ بطور وزیر حلف لیں گے جن میں رامیشور تیلی، شری اتل بورا، چرن بورو اور اجنتا نیوگ شامل ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ رکن اسمبلی رنجیت داس، آسام کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عہدے کے لیے ہمارے امیدوار ہوں گے۔"
سرما نے ریاست کی ترقی کے لیے اپنی انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ نئی ٹیم "مضبوط، زیادہ ترقی یافتہ، اور خوشحال آسام" کی تعمیر کے لیے "پوری لگن" کے ساتھ کام کرے گی۔
سرما نے مزید کہا کہ "ان سب کو میری دلی مبارکباد اور نیک خواہشات۔ ہم ایک ساتھ مل کر، ایک مضبوط، زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال آسام کے لیے پوری لگن کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔"
شمال مشرق میں بی جے پی کے سب سے مضبوط رہنما مانے جانے والے سرما نے کہا کہ حلف برداری کی تقریب میں بوتھ لیول کے کارکنان سمیت آسام بھر سے پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کی شرکت کی امید ہے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نئی حکومت کی پہلی کابینہ کا اجلاس حلف برداری کی تقریب کے فوراً بعد منعقد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے انتخابی وعدوں اور ترقی کے ایجنڈے پر عمل درآمد اس کی نئی میعاد میں حکومت کی اولین ترجیح رہے گی۔
بی جے پی کی زیرقیادت قومی جمہوری اتحاد (این ڈی اے) نے حال ہی میں ختم ہونے والے آسام اسمبلی انتخابات میں فیصلہ کن مینڈیٹ حاصل کیا اور اب تک کی سب سے زیادہ 102 سیٹیں جیتیں۔ 126 رکنی اسمبلی میں بی جے پی نے 82 سیٹیں حاصل کیں، جب کہ اس کے اتحادیوں اے جی پی اور بی پی ایف نے 10-10 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔
این ڈی اے ریاست میں مسلسل تیسری مدت کے لیے حکومت بنانے کے لیے تیار ہے، مرکزی وزیر سربانند سونووال نے اسے "آسام کے لوگوں کے لیے ایک عظیم دن" قرار دیا۔
نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے سونووال نے آسام کے لوگوں کو مسلسل تیسری بار این ڈی اے پر اعتماد کرنے کا سہرا دیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ریاست نامزد وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کی قیادت میں ملک کی سب سے ترقی یافتہ ریاستوں میں سے ایک بن کر ابھرے گی۔
