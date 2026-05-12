ہمانتا بسوا سرما نے لگاتار دوسری مدت کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا
آسام کے گورنر لکشمن پرساد اچاریہ نے گوہاٹی کے کھناپارہ علاقے کے ویٹرنری گراؤنڈ میں منعقدہ شاندار تقریب میں سرما کو عہدے کا حلف دلایا۔
Published : May 12, 2026 at 12:32 PM IST
گواہاٹی، آسام: ہمانتا بسوا سرما نے منگل کو لگاتار دوسری مدت کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ گورنر لکشمن پرساد اچاریہ نے گوہاٹی کے کھناپارہ علاقے کے ویٹرنری گراؤنڈ میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں سرما کو عہدے کا حلف دلایا۔
حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء امت شاہ، راج ناتھ سنگھ، نتن گڈکری، سربانند سونووال اور پبیترا مارگریتا، بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور نائب وزرائے اعلیٰ اور بی جے پی صدر نتن نوین نے شرکت کی۔
دوسری مدت کے لیے پہلے غیر کانگریسی وزیر اعلیٰ
اس موقع پر سرما کی ماں مرینالنی دیوی، بیوی رنکی بھویان سرما، بیٹا نندیل بسوا سرما اور بیٹی سکنیا سرما بھی موجود تھیں۔ سرما (57) آسام کے پہلے غیر کانگریسی وزیر اعلیٰ بن گئے جنہوں نے لگاتار دوسری مدت کے لیے حلف لیا۔ سرما کے ساتھ حلف لینے والے چار ایم ایل اے میں بی جے پی کے اجنتا نیوگ اور رامیشور تیلی، اس کے اتحادی آسوم گن پریشد (اے جی پی) کے اتل بورا اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ (بی پی ایف) کے چرن بورو شامل ہیں۔
کئی وزرائے اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ کی شرکت
حال ہی میں ختم ہونے والے آسام انتخابات میں این ڈی اے کی زبردست جیت کے بعد، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر لیڈر ہمانتا بسوا سرما نے منگل (12 مئی) کو یہاں مسلسل دوسری مدت کے لیے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا، یہ کارنامہ حاصل کرنے والے ریاست میں پہلے غیر کانگریسی لیڈر بن گئے۔
تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، کئی این ڈی اے زیر اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ اور مرکزی حکومت کے اعلیٰ رہنماؤں نے شرکت کی۔
اتل بورا اور رامیشور تیلی کا وزیر کے طور پر حلف
اس موقع پر اتل بورا نے آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما کی کابینہ میں وزیر کے طور پر حلف لیا۔ آسام گنا پریشد (اے جی پی) کے صدر اتل بورا نے آسام کے وزیر اعلی ہمانتا بسوا سرما کی کابینہ میں وزیر کے طور پر حلف لیا۔ رامیشور تیلی نے بھی آسام کے سی ایم ہمنتا بسوا سرما کی کابینہ میں وزیر کے طور پر حلف لیا۔ بی جے پی کے رامیشور تیلی نے آسام کے وزیر اعلی ہمانتا بسوا سرما کی کابینہ میں وزیر کے طور پر حلف لیا۔
His daughter, Sukanya Sarma, says, " we are feeling very happy and delighted to be here."
ہمانتا بسوا سرما کا خاندان حلف برداری کی تقریب میں شریک
وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہمنتا بسوا سرما کے اہل خانہ حلف برداری کی تقریب کے لیے کھناپارہ کے ویٹرنری کالج کے میدان میں پہنچے۔ ان کی بیٹی سوکنیا سرما نے کہا کہ ہم یہاں آ کر بہت خوش اور پرجوش ہیں۔ ان کی اہلیہ رینیکی بھویان نے کہا، ’’یہ بہت خوشی کا لمحہ ہے۔ سرما کی ماں مرینالنی دیوی، بیوی رنکی بھویان سرما، بیٹا نندیل بسوا سرما اور بیٹی سکنیا سرما بھی موجود تھیں۔
آسام قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر رنجیت داس
حلف برداری کی تقریب میں سرما کے ساتھ رامیشور تیلی، اتل بورا، چرن بورو اور اجنتا نیوگ نے بھی تقریب میں وزراء کے طور پر حلف لیا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے رنجیت داس کو آسام قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔
حلف کی تقریب سے پہلے، بی جے پی کے شمال مشرقی طاقتور مانے جانے والے سرما نے پیر کو ریاست کی ترقی کے لیے اپنی انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ نئی ٹیم "مضبوط، زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال آسام" کی تعمیر کے لیے "پوری لگن" کے ساتھ کام کرے گی۔
"تمام وزراء کو میری دلی مبارکباد اور نیک خواہشات۔ ایک ساتھ مل کر، ہم ایک مضبوط، زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال آسام کے لیے پوری لگن کے ساتھ کام کرتے رہیں گے،" انہوں نے X پر ایک پوسٹ میں کہا۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نئی حکومت کی پہلی کابینہ کا اجلاس حلف برداری کی تقریب کے فوراً بعد منعقد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے انتخابی وعدوں اور ترقی کے ایجنڈے پر عمل درآمد اس کی نئی میعاد میں حکومت کی اولین ترجیح رہے گی۔
قومی جمہوری اتحاد کا فیصلہ کن مینڈیٹ
بی جے پی کی زیرقیادت قومی جمہوری اتحاد نے حال ہی میں ختم ہونے والے آسام اسمبلی انتخابات میں فیصلہ کن مینڈیٹ حاصل کیا، اپنی اب تک کی سب سے زیادہ 102 سیٹیں جیتیں، بی جے پی نے 82 سیٹیں حاصل کیں، جب کہ اس کے اتحادیوں اے جی پی اور بی پی ایف نے 10-10، سیٹیں جیت کر 126 رکنی ایوان میں پہنچے۔ ریاست میں این ڈی اے کی مسلسل تیسری مدت کے لیے اپنی حکومت بنانے کے ساتھ، مرکزی وزیر سربانند سونووال نے اسے "آسام کے لوگوں کے لیے ایک عظیم دن" قرار دیا۔
ملک کی سب سے ترقی یافتہ ریاستوں میں سے ایک
تقریب سے پہلے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے، سونووال نے آسام کے لوگوں کو مسلسل تیسری بار این ڈی اے پر اعتماد کرنے کا سہرا دیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ریاست نامزد وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کی قیادت میں ملک کی سب سے ترقی یافتہ ریاستوں میں سے ایک بن کر ابھرے گی۔
قبل ازیں سونووال نے کہا، "آسام کے لوگوں کی حمایت سے، این ڈی اے تیسری مدت کے لیے ہمنتا بسوا سرما کی قیادت میں حکومت بنانے جا رہی ہے... یہ ایک بہت اچھا دن ہے اور ہم آسام کے لوگوں کے لیے واقعی شکر گزار ہیں... مجھے یقین ہے کہ این ڈی اے کی اس تیسری مدت میں، آسام ملک کی سب سے ترقی یافتہ ریاستوں میں سے ایک بننے جا رہا ہے"۔
مرکزی وزیر انوپریہ پٹیل کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت
مرکزی وزیر انوپریہ پٹیل حلف برداری کی تقریب کے لیے کھناپارہ کے ویٹرنری کالج کے میدان میں پہنچیں۔ انہوں نے کہا، "ہیمانتا بسوا سرما کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ مسلسل تیسری بار حکومت بنی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ این ڈی اے حکومت نے پرامن ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی کا ایک نیا باب لکھا ہے اور لوگوں کا اعتماد جیت لیا ہے۔ عوام نے تیسری بار اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔"