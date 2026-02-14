ہمانتا بسوا سرما شوٹنگ ویڈیو معاملہ: سپریم کورٹ 16 فروری کو آسام کے وزیر اعلی کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرے گا
سپریم کورٹ کی کازلسٹ کے مطابق چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیا باغچی پر مشتمل بنچ سرما کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کریگی۔
By Sumit Saxena
Published : February 14, 2026 at 8:39 PM IST
نئی دہلی: توقع ہے کہ سپریم کورٹ پیر 16 فروری کو آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما کے خلاف کارروائی کی درخواستوں کی سماعت کرے گا۔ سرما کا حال ہی میں ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے، جس میں مبینہ طور پر انھیں ایک مخصوص کمیونٹی کے افراد پر گولی چلاتے اور نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جس کے بعد سرما کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
سپریم کورٹ کی کاز لسٹ کے مطابق چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیا باغچی پر مشتمل بنچ اس معاملے کی سماعت کرے گی۔
10 فروری کو، سی پی آئی ایم اور سی پی آئی کے رہنماؤں نے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کیں جس میں آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما کے خلاف ایک مخصوص کمیونٹی کو نشانہ بنانے والے ان کے ریمارکس پر کارروائی کی درخواست کی گئی۔ اسی دن، سپریم کورٹ نے بائیں بازو کی پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے دائر درخواست کی فہرست پر غور کرنے پر اتفاق کیا۔
ایڈوکیٹ نظام پاشا نے چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ کے سامنے اس معاملے کا تذکرہ کرتے ہوئے فوری سماعت کا مطالبہ کیا۔ پاشا نے کہا کہ وہ آسام کے موجودہ وزیر اعلیٰ کی پریشان کن تقاریر کے معاملے میں عدالت کی فوری مداخلت چاہتے ہیں، جس میں حال ہی میں پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو بھی شامل ہے جس میں انہیں ایک مخصوص کمیونٹی کے ارکان پر فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکایت درج کرائی گئی ہے، لیکن کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔
سی جے آئی نے کہا، "مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی انتخابات آتے ہیں، الیکشن کا کچھ حصہ سپریم کورٹ کے اندر لڑا جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے۔ ہم اس کا پتہ لگائیں گے۔۔ اور تاریخ سے آگاہ کریں گے۔"
سی پی آئی ایم کی طرف سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ عرضی گزار جواب دہندہ نمبر 4، ہمانتا بسوا سرما، جو اس وقت آسام کے وزیر اعلیٰ کے آئینی عہدے پر فائز ہیں، کی طرف سے نفرت انگیز تقریر کے کا نوٹس لینے کے لیے سپریم کورٹ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتا ہے۔
درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تقریریں آسام کی مسلم کمیونٹی کے خلاف دشمنی اور کھلے عام نشانہ بنانے کو لے کر ہیں۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ سرما نے کئی مواقع پر ریاست کی علاقائی حدود کے اندر اور باہر عوامی تقاریر اور بیانات دیے ہیں، جنہیں پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر نشر کیا گیا ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے، "ایک ساتھ لے کر، یہ بیانات واضح طور پر نفرت انگیز تقریر کی تشکیل کرتے ہیں کیونکہ یہ اقلیتی برادری کی تذلیل کرتے ہیں، غلط اور ہتک آمیز جذبات پھیلاتے ہیں، سماجی اور معاشی اخراج کو اکساتے ہیں، اور اس کمیونٹی کے خلاف اخراج اور تشدد کی صورتحال کو فروغ دیتے ہیں۔"
پٹیشن میں کہا گیا ہے، "حال ہی میں — اور شاید اس پٹیشن میں بیان کردہ پیٹرن کی سب سے واضح اور پریشان کن مثال — 7 فروری 2026 کو، ایک ویڈیو پبلک ڈومین میں وائرل ہے، اور بعد میں بی جے پی، آسام کے آفیشل ہینڈل X (سابقہ ٹویٹر) سے وسیع پیمانے پر پھیلائی گئی تھی۔ اس میں جواب دہندہ نمبر 4 کو ہتھیار سے فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اس کے ساتھ دو مسلمان مردوں کی ایک متحرک تصویر ہے جو ہتھیار کے کراس ہیئرز کے اندر کھڑے ہیں، جس کے بعد ان کی تصویر کو ایک کے بعد ایک گولیاں لگتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔"
اسکرین شاٹس کے ساتھ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ویڈیو کے کچھ حصوں میں "پوائنٹ بلین شاٹ" اور "کوئی رحم نہیں" جیسے جملے بھی ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جب اس کے حقیقی اور سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو اس مواد میں موجود علامتی اور تصویری بیانات اقلیتی برادری کے خلاف دشمنی، اخراج اور دھمکی کے ماحول کو تقویت دینے اور بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔
عرضی میں کہا گیا، "یہ قابل ذکر ہے کہ اس ویڈیو کی سخت تنقید کے بعد، اسے بی جے پی کی ریاستی اکائی کے آفیشل ہینڈل سے ہٹا دیا گیا تھا؛ اس کے باوجود، اس مواد کو کئی دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور پلیٹ فارمز کے ذریعے بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے"۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ زیر بحث طرز عمل آئین کے تحت سرما کے حلف کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
