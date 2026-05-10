آسام: ہیمانتا بسوا سرما دوسری بار بنیں گے وزیر اعلیٰ، این ڈی اے کے لیڈر منتخب، 12 مئی کو حلف برداری
بی جے پی کے آٹھ ارکان اسمبلی نے لیجسلیچر پارٹی لیڈر کے طور پر سرما کا نام تجویز کیا۔
Published : May 10, 2026 at 2:47 PM IST
گوہاٹی: ہمنتا بسوا سرما کو اتوار کو آسام اسمبلی میں بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے کا لیڈر منتخب کیا گیا، جس سے ان کے لیے مسلسل دوسری مدت کے لیے ریاست کا وزیر اعلی بننے کی راہ ہموار ہوئی۔
یہ اعلان مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کیا۔ آسام میں این ڈی اے کی یہ مسلسل تیسری حکومت ہوگی۔ بی جے پی یہاں پہلی بار سال 2016 میں اقتدار میں آئی، جس کی قیادت اس وقت کے مرکزی وزیر سربانند سونووال کر رہے تھے۔
نڈا نے کہا کہ بی جے پی کے آٹھ ممبران اسمبلی بشمول سبکدوش ہونے والی حکومت کے وزراء – رنجیت کمار داس، اجنتا نیوگ، اشوک سنگھل، اور پیوش ہزاریکا – نے لیجسلیچر پارٹی لیڈر کے طور پر سرما کا نام تجویز کیا۔
VIDEO | Assam: " i thank the people of assam and prime minister narendra modi," says himanta biswa sarma (@himantabiswa) after being elected as NDA legislature party leader in the Assam Assembly, set to return as Chief Minister.

انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے اتحادیوں، آسام گن پریشد (اے جی پی) اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ (بی پی ایف) نے بھی سرما کی نامزدگی کی حمایت کی، جس کے نتیجے میں انہیں انتخاب این ڈی اے لیڈر کے طور پر منتخب کیا گیا۔
اس سے پہلے، آسام بی جے پی قانون ساز پارٹی نے آج صبح یہاں اپنے لیڈر کا انتخاب کرنے کے لیے میٹنگ کی۔ اس اجلاس میں نڈا اور ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نایاب سنگھ سینی مرکزی مبصر اور شریک مبصر کے طور پر میٹنگ میں موجود تھے۔
اتحاد کے رہنما کے طور پر منتخب ہونے کے بعد این ڈی اے کے اراکین اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے سرما نے انتخابات میں مینڈیٹ کے لیے ریاست کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ گورنر سے مل کر حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے۔
این ڈی اے نے اسمبلی انتخابات میں دو تہائی اکثریت حاصل کی۔ بی جے پی نے 126 رکنی اسمبلی میں 82 نشستیں حاصل کیں، جب کہ اس کی اتحادی جماعتوں اے جی پی اور بی پی ایف نے 10-10 نشستیں جیتیں۔
Tripura CM Manik Saha tweets, " heartiest congratulations to himanta biswa ji on being unanimously elected as leader of the legislative assembly in the presence of central observers union minister jp nadda and haryana cm nayab saini..."
سرما نے کہا کہ "تاریخی مینڈیٹ ملنے کے بعد یہ بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے، جو ہماری پچھلی حکومت کے اچھے کام اور آسام کی ترقی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی توثیق ہے۔"
انہوں نے کہا کہ اگلی حکومت تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے اور بھی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ کام کرے گی۔ سرما نے اسمبلی انتخابات کے دوران اے ڈی پی اور بی پی ایف کی حمایت کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سرما نے کہا کہ "اب ہم اپنے اتحاد کے 102 ایم ایل ایز کی فہرست پیش کرنے اور حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے گورنر سے ملاقات کریں گے۔"
نئی حکومت 12 مئی کو خانپارہ ویٹرنری کالج میں وزیر اعظم، مرکزی وزراء، این ڈی اے لیڈروں اور دیگر معززین کی موجودگی میں حلف لے گی۔
