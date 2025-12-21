ریلوے نے ٹرین کے کرایوں میں اضافہ کر دیا، یہاں جانیں آپ کی جیب پر کتنا بوجھ بڑھے گا
بھارتی ریلوے نے کرایوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ 26 دسمبر سے ٹرین میں سفر کرنا مزید مہنگا ہو جائے گا۔
Published : December 21, 2025 at 2:18 PM IST
نئی دہلی: نئے سال سے پہلے ریل مسافروں کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ریلوے نے اپنے کرایوں پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں عام، میل/ایکسپریس، اور اے سی کلاسوں میں ٹکٹوں کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔
ریلوے کے مطابق، کرایوں میں یہ اضافہ 26 دسمبر 2025 سے نافذ کیا جائے گا۔ تاہم، ریلوے نے واضح کیا ہے کہ لوکل ٹرینوں کے علاوہ ماہانہ سیزن ٹکٹ (MST) کے کرایوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
کن کیٹیگریز کے کرایوں میں کتنا اضافہ ہوگا؟
1- ریلوے کے مطابق 215 کلومیٹر سے زیادہ کے سفر کے لیے جنرل کلاس میں 1 پیسے فی کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔
2- میل/ایکسپریس کلاس کے کرایوں میں نان اے سی کلاس کے کرایوں میں 2 پیسے فی کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔
3- اے سی کلاس کے کرایوں میں بھی 2 پیسے فی کلومیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔
4- مسافروں کو 500 کلومیٹر کے نان اے سی سفر کے لیے 10 روپے مزید ادا کرنے ہوں گے۔
ریلوے کرایوں میں اضافے کی وجہ؟
ریلوے کے مطابق، پچھلے 10 سالوں میں نیٹ ورک اور ٹرینوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ریلوے ملازمین کی تعداد میں بھی سکیورٹی اور بہتر آپریشنز کے لیے اضافہ کیا گیا ہے جس سے تنخواہ اور الاؤنس کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ ریلوے کے مطابق افرادی قوت کا خرچ بڑھ کر 1.15 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ مزید برآں، ریلوے ملازمین کی پنشن پر سالانہ اخراجات 60,000 کروڑ روپے ہیں۔ ریلوے کا کل آپریٹنگ خرچ (2024-25) 2.63 لاکھ کروڑ روپے ہے۔
