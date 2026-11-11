کولکتہ ایئرپورٹ پر پرواز سے قبل ہائی جیکنگ کی دھمکی: ایئر انڈیا کا طیارہ ہنگامی طور پر آئسولیشن بے منتقل
طیارے میں سوار تمام 147 مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا، سی آئی ایس ایف اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے جامع تلاشی۔
Published : November 11, 2026 at 12:45 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 1:23 PM IST
کولکتہ: کولکتہ کے نیتاجی سبھاش چندر بوس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بدھ کی صبح اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ممبئی جانے والی ایئر انڈیا کی ایک پرواز کو ٹیک آف سے عین قبل ہائی جیک کرنے کی دھمکی موصول ہوئی۔ واقعے کے فوری بعد طیارے کو رن وے سے ہٹا کر مخصوص آئسولیشن بے (تنہا پارکنگ ایریا) میں منتقل کر دیا گیا، جہاں سیکیورٹی فورسز نے ہنگامی بنیادوں پر تلاشی مہم شروع کر دی۔
ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق ایئر انڈیا کی پرواز AI-772 (ایئربس A320 نیو) کو صبح 10 بج کر 10 منٹ پر کولکتہ سے ممبئی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ تمام تر تیاریاں مکمل تھیں اور طیارہ رن وے پر اڑان بھرنے کے آخری مراحل میں تھا کہ عملے کی نظر طیارے کے واش روم میں لپ اسٹک سے لکھی ہوئی ایک تحریر پر پڑی، جس میں طیارے کو ہائی جیک کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ فضائی عملے نے بروقت پائلٹ کو مطلع کیا، جس پر پائلٹ نے صورتحال کی حساسیت کو بھانپتے ہوئے ایئر ٹریفک کنٹرول (اے ٹی سی) کو فوری ہنگامی ہائی جیک الرٹ بھیج دیا۔
وارننگ موصول ہوتے ہی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی پروٹوکول نافذ کر دیا گیا۔ طیارے کو فوری طور پر رن وے سے الگ تھلگ کر کے محفوظ مقام پر پہنچایا گیا تاکہ دیگر پروازوں کی آمدورفت متاثر نہ ہو۔ سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس (سی آئی ایس ایف) کے دستے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ سمیت ہوائی اڈے کے اعلیٰ سیکیورٹی حکام موقع پر پہنچ گئے۔ طیارے کو گھیرے میں لے کر تمام مسافروں اور ان کے سامان کی باریک بینی سے جانچ پڑتال شروع کی گئی تاکہ کسی بھی قسم کے مشکوک مواد کی موجودگی کا سراغ لگایا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: بینک ہالی ڈے: آپ کے شہر میں بینک کھلے ہیں یا بند، ایک کلک کرتے ہی چل جائے گا پتہ
پرواز کے آخری لمحات میں اس غیر متوقع کارروائی کے باعث مسافروں میں تشویش اور بے چینی پھیل گئی۔ ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ تمام حفاظتی تقاضے اور مکمل کلیئرنس ملنے تک پرواز کو اڑان بھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکیورٹی ایجنسیاں اس بات کی چھان بین کر رہی ہیں کہ یہ تحریر کس مسافر یا شخص نے لکھی اور آیا یہ محض کوئی شرارت تھی یا کوئی منظم سازش۔ ہوائی اڈے پر فی الوقت سیکیورٹی کے سخت انتظامات برقرار ہیں۔