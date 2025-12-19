حجاب کا تنازع ختم ہو گیا! ڈاکٹر نصرت پروین ہفتہ کو ڈیوٹی جوائن کریں گی
گزشتہ دو دنوں سے چل رہا تنازعہ بالآخر تھم گیا ہے، نصرت پروین ڈیوٹی جوائن کریں گی۔ خبر پڑھیں۔
Published : December 19, 2025 at 10:47 PM IST
پٹنہ: بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے آیوش ڈاکٹر نصرت پروین کے حجاب کو ہٹانے کے فیصلے کو لے کر بڑے تنازع کے بعد حالات معمول پر آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر نصرت پروین کے اہل خانہ نے واضح کیا ہے کہ وہ ہفتہ 20 دسمبر کو پٹنہ صدر پرائمری ہیلتھ سنٹر میں ڈیوٹی جوائن کریں گی۔ خاندان نے وزیر اعلیٰ کے تئیں کسی قسم کی ناراضگی سے بھی انکار کیا ہے۔
نصرت ڈیوٹی جوائن کریں گی: گورنمنٹ طبی کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محفوظ الرحمان نے بتایا کہ ڈاکٹر نصرت نے واضح کیا ہے کہ وہ 20 دسمبر کی صبح ڈیوٹی جوائن کریں گی۔ اس معاملے پر غیر ضروری افواہوں نے نصرت کو کچھ ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔
کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محفوظ الرحمان نے کہا "ڈاکٹر نصرت پروین نے اپنی یونانی تعلیم پٹنہ کے گورنمنٹ طبیہ کالج سے حاصل کی اور وہ اسی کالج میں آیوش ڈاکٹر کے طور پر شامل ہونے والی ہیں۔ ڈاکٹر نصرت نے ڈیوٹی جوائن کرتے وقت میڈیا کے بڑے اجتماعات سے گریز کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ پرامن طریقے سے اپنی ڈیوٹی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہیں۔"
نصرت کے ہم جماعت نے بھی بیان جاری کیا: آیوش ڈاکٹر نصرت پروین کل جوائن کر رہی ہیں۔ ان کے ہم جماعت نے بھی میڈیا کے ساتھ یہ معلومات شیئر کیں۔ نصرت پروین کے تقرری کے خط کے ارد گرد حجاب کے تنازع نے ان کی شمولیت پر شوالیہ نشان پیدا کر دیا تھا اور حکومت مشکل میں پڑ گئی تھی۔ لیکن اب حکومت کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر ہے۔
پورا معاملہ کیا ہے؟: 15 دسمبر کو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر منعقدہ ایک تقریب میں 1,283 آیوش ڈاکٹروں کو تقرری خط تقسیم کیے گئے۔ وزیراعلیٰ نے علامتی طور پر ڈاکٹر نصرت پروین سمیت 10 ڈاکٹروں کو خطوط دیئے۔ خط کی تقسیم کے دوران ایک تنازعہ اس وقت ہو گیا جب وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ڈاکٹر نصرت کے چہرے سے حجاب ہٹانے کی کوشش کی۔
تقریب کی ایک مختصر ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گئی، جس میں دکھایا گیا کہ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر نصرت سے اپنا حجاب اتارنے کو کہتے ہیں اور پھر خود اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر قومی اور بین الاقوامی میڈیا دونوں کے تبصرے آئے۔
نوکری میں شامل ہونے سے انکار کی خبریں منظر عام پر آئیں: اپوزیشن جماعتوں نے بھی نتیش کمار کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ایک پاکستانی ڈان نے نتیش کمار کو دھمکی جاری کی۔ اس کے بعد کئی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ڈاکٹر نصرت اس واقعہ سے ناراض ہوکر کولکاتہ جانے کا من بنا لیا ہے اور وہ ڈیوٹی جوائن نہیں کریں گی۔
محکمہ صحت معاملے میں متحرک: تنازع بڑھتا دیکھ کر وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ سے محکمہ صحت کے اہلکاروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ڈاکٹر نصرت سے رابطہ کریں اور انہیں جلد از جلد ڈیوٹی جوائن کرنے کو کہیں۔ دریں اثنا، ڈاکٹر نصرت کے شوہر نے کہا کہ انہیں وزیراعلیٰ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے اور معاملے کو غیر ضروری طور پر اچھالا گیا۔