حجاب تنازعہ: ڈاکٹر نصرت پروین نے چارج سنبھال لیا، 23 دن بعد جوائن کر لیا
حجاب کے تنازع کےبعد سرخیوں میں آنے والی نصرت پروین نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ 7 جنوری نصرت کے لیے شمولیت کا آخری موقع تھا۔
Published : January 7, 2026 at 10:50 PM IST|
Updated : January 7, 2026 at 10:56 PM IST
پٹنہ: حجاب کے تنازع کے باعث سرخیوں میں رہنے والی آیوش ڈاکٹر نصرت پروین نے بالآخر 23 دن بعد اپنی نوکری جوائن کر لی ہے۔ بدھ کو نصرت پروین نے ڈیپارٹمنٹ پہنچ کر باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ سول سرجن کے دفتر میں رپورٹ کرنے کے بجائے جوائن کرنے کے لیے براہ راست متعلقہ محکمے میں گئیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ نصرت کی شمولیت کے حوالے سے انتظامی سطح پر دباؤ تھا، جس کی وجہ سے شمولیت کے عمل میں اضافی احتیاط برتی گئی۔
7 جنوری شمولیت کا آخری موقع تھا: نصرت پروین کو آیوش ڈاکٹروں کی بھرتی کے عمل کے ایک حصے کے طور پر ایک تقرری خط جاری کیا گیا تھا۔ شمولیت کی آخری تاریخ ابتدائی طور پر 20 دسمبر مقرر کی گئی تھی۔ بعد ازاں اسے 31 دسمبر تک بڑھا دیا گیا اور پھر 7 جنوری تک ایک اور توسیع دی گئی۔ اس طرح 7 جنوری نصرت پروین کے لیے جوائن کرنے کا آخری موقع تھا جسے اس نے فائدہ اٹھایا اور بروقت نوکری جوائن کر لی۔
نصرت پروین کا نام 15 دسمبر کو اس وقت روشنی میں آیا جب وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے پٹنہ میں ایک تقریب میں آیوش ڈاکٹروں کو تقرری کے خطوط تقسیم کئے۔ اس تقریب کے دوران وزیراعلیٰ نے مبینہ طور پر نصرت پروین کا حجاب اتار دیا۔ اس واقعہ پر ریاست بھر کے سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا۔ یہ معاملہ سوشل میڈیا سے لے کر سیاسی فورمز تک گرم ہوا۔
حجاب کے تنازع کے بعد نصرت پروین کو عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا۔ ان کی شمولیت میں ناکامی کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ یہاں تک بات ہوئی کہ شایدنصرت نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم، محکمانہ رپورٹس میں مسلسل کہا گیا ہے کہ انہیں شامل ہونے کے لیے وقت دیا گیا ہے اور یہ عمل قواعد کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔
دریں اثنا، اس کی شمولیت کی تاریخ میں دو توسیع نے بھی بہت سے سوالات کو جنم دیا۔ تاہم، بالآخر تمام قیاس آرائیوں کا خاتمہ اس وقت ہوا جب نصرت پروین نے 7 جنوری کو شمولیت اختیار کی۔ ذرائع کے مطابق نصرت نے تمام ضروری کاغذی کارروائی مکمل کی اور پرامن طریقے سے شمولیت اختیار کی۔ اس نے اپنی شمولیت کے دوران کوئی عوامی بیان نہیں دیا اور نہ ہی میڈیا سے بات کی۔
معاملہ کیا ہے؟: یہ پورا واقعہ 15 دسمبر کو پیش آیا، جب وزیر اعلیٰ نتیش کمار پٹنہ میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران آیوش ڈاکٹروں کو تقرری لیٹر تقسیم کر رہے تھے۔ اس دوران آیوش ڈاکٹر نصرت پروین نقاب پہن کر اپنا تقرری لیٹر لینے اسٹیج پر پہنچیں۔ وزیراعلیٰ نتیش کمار کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں اسٹیج پر نصرت کا نقاب ہٹانے کی کوشش کی گئی۔