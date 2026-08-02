ملک میں چار سال کے دوران ریگنگ کے کیسز میں 51.64 فیصد اضافہ، یوپی سرفہرست
سال 2009 سے سخت قوانین نافذ ہیں، اس کے باوجود تعلیمی اداروں کے کیمپس میں من مانی نہیں رک رہی۔
Published : August 2, 2026 at 12:17 PM IST
حیدرآباد: (نیوز ڈیسک) اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ریگنگ ایک مستقل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کیرالہ کا سال 2024 کا جے ایس سدھارتھن اور گجرات کا انیل میتھانیا کیس آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ ریگنگ کے ان واقعات نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ کیسز محض چند مثالیں ہیں، ایسے نہ جانے کتنے طلبہ ریگنگ کا شکار ہو چکے ہیں۔ سال 2009 سے ریگنگ کو روکنے کے لیے سخت قوانین نافذ ہیں، اس کے باوجود کیمپس کا ماحول تبدیل نہیں ہو رہا۔ سال 2026 کے ابتدائی ساڑھے چھ مہینوں میں ہی ملک بھر میں کل 520 شکایات درج ہو چکی ہیں۔ یوپی اس میں سرفہرست ہے۔ چار برسوں میں ملک کے اندر ریگنگ کے واقعات میں 51.64 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
پارلیمنٹ کے مانسون سیشن میں حال ہی میں مغربی بنگال کی رکنِ پارلیمنٹ (ایم پی) سیانی گھوش نے ریگنگ کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے پوچھا کہ گذشتہ پانچ برسوں میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ریگنگ کی کتنی شکایات موصول ہوئیں؟ کتنے اداروں کے خلاف کارروائی کی گئی؟ کیا حکومت نے یو جی سی کے اینٹی ریگنگ قوانین کے اثرات کا کوئی جائزہ لیا ہے؟ کیا حکومت نے ریاستوں کو کوئی ایڈوائزری جاری کی ہے؟ اور قوانین پر سختی سے عمل درآمد کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟
سال 2022 میں ریگنگ کے 457 کیسز تھے
رکنِ پارلیمنٹ سیانی گھوش کے ان سوالات کا وزیرِ مملکت برائے تعلیم سوکانتا مجمدار نے جواب دیا اور اعداد و شمار بھی پیش کیے۔ اس کے مطابق ملک بھر کی 29 ریاستوں اور مرکز کے زیرِ انتظام خطوں (یوٹیز) میں سال 2022 میں ریگنگ کی کل 457 شکایات درج کی گئی تھیں۔ سال 2023 میں یہ تعداد 655 تک پہنچ گئی۔ بعد کے برسوں میں اس میں مزید اضافہ دیکھا گیا۔ سال 2024 میں ایسی کل 758 شکایات درج کی گئیں۔ جب کہ سال 2025 میں کل 693 کیسز سامنے آئے۔ سال 2026 کے ابتدائی ساڑھے چھ مہینوں یعنی 22 جولائی تک ریگنگ کے 520 کیسز رجسٹر کیے جا چکے ہیں۔
ریگنگ کے کیسز میں 51.64 فیصد کا اضافہ
پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے وزارتِ تعلیم کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سال 2022 سے لے کر 2025 تک اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ریگنگ کے واقعات میں 51.64 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔ ہر سال یہ اعداد و شمار بڑھتے رہے ہیں اور سال 2026 میں بھی یہ سلسلہ برقرار ہے۔ سال ختم ہونے میں ابھی پانچ مہینے کا وقت باقی ہے، ایسے میں ریگنگ کے کیسز میں مزید اضافہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ کئی واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں متاثرہ طلبہ کارروائی کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے ریگنگ کے اصل معاملات درج شدہ کیسز سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں۔
سال 2025 میں 107 اداروں کو نوٹس
وزارتِ تعلیم کے مطابق ریگنگ کے واقعات کو روکنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سال 2025 میں 18 میڈیکل کالجز سمیت کل 107 بڑے تعلیمی اداروں کو قوانین پر عمل نہ کرنے پر نوٹس بھیجا گیا تھا۔ ایڈمیشن کے وقت ان اداروں نے طلبہ اور ان کے والدین سے انڈرٹیکنگ (ضمانتی) فارم سائن ہی نہیں کروایا تھا، جس میں تحریری طور پر یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ ریگنگ میں ملوث نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان اداروں نے اپنی سکیورٹی رپورٹ بھی جمع نہیں کروائی تھی۔
سال 2016 میں قوانین میں تبدیلی کی گئی
پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے تحریری جواب میں یہ جانکاری بھی دی گئی ہیں کہ سال 2016 میں ریگنگ کو روکنے کے لیے مقررہ قوانین میں تیسری بار تبدیلی کی گئی تھی۔ اس تبدیلی کے ذریعے ریگنگ کی تعریف کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا۔ اس میں واضح کیا گیا کہ اگر کوئی سینیئر طالب علم کسی جونیئر طالب علم کی ذات، مذہب، رنگ، علاقے یا جسمانی ساخت وغیرہ کا مذاق اڑاتا ہے، اس پر جملے کستا ہے یا اسے کسی بھی طرح سے پریشان کرتا ہے، تو اسے بھی ریگنگ ہی تصور کیا جائے گا۔
منی پور اور میزورم میں ریگنگ کا ایک بھی کیس نہیں
وزارتِ تعلیم کے اعداد و شمار کے مطابق، ملک کی کچھ ریاستوں میں ریگنگ کی بہت زیادہ شکایات درج کی گئیں۔ جب کہ کچھ ریاستیں ایسی بھی رہیں جہاں جنوری سال 2026 سے لے کر 22 جولائی 2026 تک ریگنگ کی ایک بھی شکایت سامنے نہیں آئی۔ ان ریاستوں میں منی پور، میزورم، ناگالینڈ اور سکم شامل ہیں، جہاں شکایات کی تعداد صفر رہی۔ سال 2025 میں منی پور میں ریگنگ کا صرف ایک معاملہ سامنے آیا تھا اور ناگالینڈ کی بھی یہی صورت حال تھی، جب کہ میزورم میں چار کیسز تھے۔ دوسری طرف، سکم میں گذشتہ سال تین کیسز درج کیے گئے تھے۔
سال 2025 میں ریگنگ کے کیسز میں ریاستوں کی صورت حال
سال 2025 میں انڈمان اور نکوبار جزائر میں ریگنگ کا ایک، آندھرا پردیش میں 34، اروناچل پردیش میں تین، آسام میں 44، بہار میں 122، چنڈی گڑھ میں ایک، چھتیس گڑھ میں 33، دہلی میں 33، گوا میں دو، گجرات میں 30، ہریانہ میں 48، ہماچل پردیش میں 14، جموں و کشمیر میں 17، جھارکھنڈ میں 52، کرناٹک میں 51، کیرالہ میں 30، مدھیہ پردیش میں 117، مہاراشٹرا میں 89، میگھالیہ میں پانچ، اوڈیشہ میں 54، پڈوچیری میں ایک، پنجاب میں 25، راجستھان میں 75، تمل ناڈو میں 50، تلنگانہ میں 24، تریپورہ میں چار، یوپی (اتر پردیش) میں 251، اتراکھنڈ میں 49، اور مغربی بنگال میں 102 معاملات سامنے آئے تھے۔
سال 2024 میں بھی یوپی میں سب سے زیادہ شکایات
سال 2024 میں بھی اتر پردیش میں ریگنگ کے سب سے زیادہ 188 کیسز سامنے آئے تھے۔ جب کہ مغربی بنگال اس سال بھی 109 معاملات کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھا۔ انڈمان اور نکوبار جزائر اور ناگالینڈ میں ریگنگ کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا تھا۔ آندھرا پردیش میں 33، اروناچل پردیش میں ایک، آسام میں 31، بہار میں 83، چھتیس گڑھ میں 22، دہلی میں 31، گوا میں ایک، گجرات میں 18، ہریانہ میں 28، ہماچل پردیش میں 9، جموں و کشمیر میں 14، جھارکھنڈ میں 42، کرناٹک میں 41، کیرالہ میں 41، مدھیہ پردیش میں 87، مہاراشٹرا میں 61، منی پور میں پانچ، میگھالیہ میں ایک، میزورم میں تین، اوڈیشہ میں 67، پنجاب میں 22، راجستھان میں 54، سکم میں دو، تمل ناڈو میں 48، تلنگانہ میں 12، تریپورہ میں چار اور اتراکھنڈ میں 25 کیسز ریگنگ کے سامنے آئے تھے۔
ریگنگ روکنے کے لیے یو جی سی نے کیا اقدامات کیے ہیں؟
پارلیمنٹ میں وزارت کی طرف سے یہ معلومات بھی دی گئیں کہ کالجز میں ریگنگ کو روکنے کے لیے یو جی سی نے کیا انتظامات کیے ہیں۔ طلبہ کی مدد کے لیے 'نیشنل اینٹی ریگنگ ہیلپ لائن' موجود ہے، جو 24 گھنٹے فعال (ایکٹو) رہتی ہے۔ کالجز میں بیداری پیدا کرنے کے لیے سمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ کالجز کی پراسپیکٹس اور اصولوں کی کتاب (رول بک) میں ریگنگ کے سنگین نتائج کے بارے میں جانکاری دی جا رہی ہے۔ ہر سال طلبہ اور ان کے والدین سے آن لائن حلف نامے (شپتھ پتر) بھی لیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیمپس میں اینٹی ریگنگ پوسٹرز لگائے جاتے ہیں۔
ریگنگ ہونے پر کہاں شکایت کریں
کالجز میں ریگنگ ہونے کی صورت میں کئی طریقوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ متاثرہ طالب علم یا دیگر افراد ٹول فری نمبر 1800-180-5522 پر اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی باقاعدہ اصول ہے کہ شکایت کرنے والے کی شناخت کو خفیہ (راز میں) رکھا جائے۔ اس کے علاوہ helpline@antiragging.in پر ای میل بھی کی جا سکتی ہے۔ طلبہ اپنے کالج کی 'اینٹی ریگنگ کمیٹی' میں بھی شکایت درج کروا سکتے ہیں، یا کالج کے پرنسپل اور ہاسٹل وارڈن سے ذاتی طور پر مل کر واقعے کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ معاملہ سنگین ہونے کی صورت میں قریبی پولیس اسٹیشن جا کر شکایت کی جا سکتی ہے اور ایمرجنسی نمبر 112 پر کال کر کے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔
ملک بھر میں سرخیوں میں رہنے والے کیسز
میڈیا رپورٹس کے مطابق، کیرالہ کے وائناڈ میں 'کیرالہ ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز یونیورسٹی' کے ایک طالب علم جے ایس سدھارتھن نے سینیئر طلبہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی جان دے دی تھی۔ یہ معاملہ سال 2024 کا ہے، جہاں الزام تھا کہ کلاس کے ساتھیوں نے انہیں کئی گھنٹوں تک ذہنی و جسمانی اذیت دی اور ڈنڈوں سے پیٹا۔ حال ہی میں کیرالہ کابینہ نے اسی طالب علم کے نام پر 'سدھارتھن اینٹی ریگنگ اینڈ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایکٹ' اور 'سدھارتھن اسٹوڈنٹ ڈسٹریس ایپ' کو منظوری دی ہے۔ سال 2024 میں ہی گجرات کے ضلع پاٹن میں ایم بی بی ایس کے ایک طالب علم انل میتھانیا کو سینیئر طلبہ نے مسلسل تین گھنٹے تک کھڑے رہنے پر مجبور کیا۔ جس کی وجہ سے وہ پہلے بے ہوش ہوئے اور بعد میں ان کی موت ہو گئی۔
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