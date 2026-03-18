عید پر خون کی ہولی کی دھمکیاں: دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے سکیورٹی خدشات پر سماعت
اتم نگر میں عید پر خونی ہولی کی دھمکیوں کے بعد دہلی ہائی کورٹ آج سکیورٹی خدشات پر سماعت کر رہا ہے۔
Published : March 18, 2026 at 1:53 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے اتم نگر میں عید کے موقع پر خونی ہولی کی دھمکیوں کے بعد سیکورٹی خدشات کی عرضی پر آج سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی والی بنچ کے سامنے ایک وکیل نے بتایا کہ پیغامات گردش کر رہے ہیں کہ "عید پر خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔" جس کے بعد عدالت نے درخواست کی سماعت آج کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ درخواست پر تمام اعتراضات دور ہونے پر درخواست کی سماعت آج ہوگی۔
واضح رہے کہ گزشتہ سماعت میں دہلی میونسپل کارپوریشن نے ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہولی کے دوران اتم نگر قتل کیس کے ملزمان کے گھروں میں غیر قانونی تعمیرات بغیر پیشگی اطلاع کے منہدم نہیں کی جائیں گی۔ جس کے بعد عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ واضح رہے کہ 11 مارچ کو ہائی کورٹ نے دہلی میونسپل کارپوریشن کو ہدایت دی تھی کہ اتم نگر قتل عام کے ملزمین کے گھر نہ گرائے جائیں۔
8 مارچ کو میونسپل کارپوریشن نے اتم نگر قتل عام کے ایک ملزم کے گھر کے کچھ غیر قانونی حصوں کو منہدم کر دیا تھا۔ 4 مارچ کو ہولی کے دوران ترون بھٹولیا نامی 26 سالہ شخص کا قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد میونسپل کارپوریشن نے اس معاملے میں ایک ملزم کے گھر کے غیر قانونی حصے کو منہدم کر دیا تھا۔ اس معاملے میں ملزم کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہے، اسی لیے اسے فرقہ وارانہ موڑ دیا گیا۔