ہائی کورٹ جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت دینے کی درخواست پر 16 اکتوبر کو سماعت کرے گا
عدالت نے مرکز کو تین ہفتوں کے اندر اپنے ابتدائی اعتراضات داخل کرنے کی اجازت دی۔
Published : October 13, 2026 at 8:54 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت دینے اور پرامن احتجاج کے حق کو اظہار رائے کی آزادی کا حصہ قرار دینے کے لیے حکام کو ہدایت دینے کے لیے مفاد عامہ کی عرضی کی سماعت کے لیے منگل کو 16 اکتوبر کا دن مقرر کیا ہے۔
قائم مقام چیف جسٹس نتن واسودیو سامبرے اور جسٹس سنجے شرما کی بنچ نے عرضی گزار سے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا اسی طرح کی درخواست کی کاپی ریکارڈ پر رکھیں۔ بنچ نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں دائر درخواست کی کاپی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم متضاد حکم نہیں دینا چاہتے۔
ایڈیشنل سالیسٹر جنرل چیتن شرما نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مظاہروں سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔
مرکزی دہلی میں 10 اور 11 اکتوبر کو سی پی آئی (ایم) کی طرف سے انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف احتجاج کرنے کی کال کے بعد سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔
عدالت نے نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا (این ایس یو آئی) کے صدر ونود جاکھڑ کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت نومبر تک ملتوی کر دی، جس میں 10 اکتوبر کو مظاہرین پر ہونے والے حملوں کی "غیر جانبدارانہ، آزاد اور وقتی جانچ" کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
ایڈیشنل سالیسٹر جنرل شرما نے مفاد عامہ کی عرضی کے قابل قبول ہونے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ متعلقہ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے مرکز کو تین ہفتوں کے اندر اپنے ابتدائی اعتراضات داخل کرنے کی اجازت دی۔
دریں اثنا، جاکھڑ کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ متعلقہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو محفوظ کرنے کی ہدایت کرے۔
درخواست گزار انشیکا ترپاٹھی کے وکیل، جنہوں نے پرامن احتجاج کے حق کے تحفظ کا مطالبہ کیا، کہا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گھر میں نظر بند کیے جانے پر "سنگین تشویش" ہے۔
ترپاٹھی کی عرضی میں حکومت کو ہدایت کی درخواست کی گئی ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کو جنتر منتر اور اس کے آس پاس احتجاج کرنے کی اجازت دے اور احتجاج کے لیے الگ جگہیں مختص کی جائیں۔
درخواست میں پرامن مظاہرین کے خلاف مبینہ مظالم اور لوگوں کو گھروں میں نظربند کرنے کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) سے تحقیقات کی بھی درخواست کی گئی ہے۔
درخواست میں امتناعی احکامات کے اجراء، وسطی دہلی میں انٹرنیٹ بند، میٹرو اسٹیشنوں کی مسلسل اور غیر ضروری اور غیر معقول بندش، اور ریل خدمات پر پابندیوں کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔