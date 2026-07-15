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ہائی کورٹ نے سونم وانگچک کا 'انشن' ختم کرانے کی عرضی پر مرکز اور دہلی حکومت سے مانگا جواب

وانگچک کے انشن کو ختم کرنے کی درخواست پر مرکز اور دہلی حکومت کو نوٹس جاری کیا گیا، جس کی سماعت 16 جولائی کو ہوگی۔

ہائی کورٹ نے سونم وانگچک کا 'انشن' ختم کرانے کی عرضی پر مرکز اور دہلی حکومت سے مانگا جواب
ہائی کورٹ نے سونم وانگچک کا 'انشن' ختم کرانے کی عرضی پر مرکز اور دہلی حکومت سے مانگا جواب (Photo: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 15, 2026 at 2:29 PM IST

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نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے مبینہ پیپر لیک اور شعبہ تعلیم میں دیگر بے ضابطگیوں کے خلاف مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے مطالبے پر 'انشن' پر بیٹھے سماجی کارکن سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال کو رکوانے کی درخواست پر مرکز اور دہلی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی والی بنچ نے اس معاملے پر کل یعنی 16 جولائی کو سماعت کا حکم دیا۔

یہ درخواست وکیل راکیش کمار سینی نے دائر کی ہے۔ سماعت کے دوران سینی نے کہا کہ ایک انسانی حقوق کے کارکن وانگچک احتجاج کے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے پورے ملک کے سامنے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ عدالت نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس پر کل یعنی 16 جولائی کو ہی سماعت کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مرکز اور دہلی حکومت کے وکلا کو اس معاملے پر ہدایات لے کر آنے کو کہا۔ عدالت نے درخواست گزار سے کہا کہ وہ درخواست کی کاپی مرکز اور دہلی حکومت کے وکلا کو فراہم کریں۔

درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مرکز اور دہلی حکومت کو ہدایت دی جائے کہ وہ سونم وانگچک کو ہسپتال لے جائیں اور انہیں زبردستی کھانا کھلائیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سونم وانگچک کی صحت مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔ بھوک ہڑتال کا آج 18واں دن ہے اور سونم وانگ چُک کا وزن ساڑھے آٹھ کلو کم ہو گیا ہے۔ اگر وہ مزید کچھ دن بھوک ہڑتال پر رہتے ہیں تو ایک دو دن میں ان کی موت ہو سکتی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اگر سونم وانگ چُک کی موت ہوتی ہے تو یہ پورے ملک اور دنیا کے لیے شرم کی بات ہوگی۔

واضح رہے کہ سونم وانگ چُک دہلی کے جنتر منتر پر 28 جون سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔ وہ 'کاکروچ جنتا پارٹی' کی طرف سے منعقدہ احتجاجی مظاہرے میں شامل ہوئے تھے اور اس کے بعد سے مسلسل بھوک ہڑتال پر ہیں۔ اس احتجاج کے ذریعے نیٹ (این ای ای ٹی) پیپر لیک سمیت دیگر پیپر لیک اور بے ضابطگیوں کے بعد مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے اور محکمہ تعلیم میں اصلاحات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔

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TAGGED:

SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
CJP PROTEST AT JANTAR MANTER
DHARMENDHRA PRADHAN PAPER LEAK
سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال
DELHI HIGH COURT ON WANGCHUK

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