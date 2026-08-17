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ہیمنت سورین کی جھارکھنڈ حکومت نے طلباء کے مطالبات تسلیم کر لئے، جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحان منسوخ کرنے کا فیصلہ

طلباء وزیراعلیٰ کے اعلان پر جشن منا رہے ہیں۔ جے پال سنگھ اسٹیڈیم میں طلباء کو خوشی سے ایک دوسرے سے گلے لگاتے دیکھا گیا۔

ہیمنت سورین کی جھارکھنڈ حکومت نے طلباء کے مطالبات تسلیم کر لئے
ہیمنت سورین کی جھارکھنڈ حکومت نے طلباء کے مطالبات تسلیم کر لئے (IMAGE: ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 17, 2026 at 10:47 PM IST

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رانچی: جھارکھنڈ میں جاری احتجاج ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ 20 دنوں سے جاری طلبہ کے احتجاج کے حوالے سے آخر کار حکومت نے بڑا فیصلہ کرلیا۔

جھارکھنڈ حکومت نے جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحان منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلی ہیمنت سورین نے اس کا اعلان کیا۔ طلباء وزیراعلیٰ کے اعلان پر جشن منا رہے ہیں۔ جے پال سنگھ اسٹیڈیم میں طلباء کو خوشی سے ایک دوسرے سے گلے لگاتے دیکھا گیا۔

حکومت نے جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی کیسوں کی تحقیقات کے لیے آئی اے ایس افسر امیتابھ کوشل کی قیادت میں ایک ایس آئی ٹی تشکیل دی۔ حکومت نے 2014 سے منعقد ہونے والے امتحانات کی چھان بین کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ مزید برآں، وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ ٹی ڈی پی ایل کے ذریعے منعقد ہونے والے تمام امتحانات منسوخ کر دیے جائیں گے۔

واضح رہے کہ اس معاملے کے حوالے سے پیر کو دن بھر کابینہ کی خصوصی میٹنگ ہوئی جس میں طلباء کے مسائل پر گھنٹوں بحث کی گئی۔ آخر کار دیر رات تک جاری رہنے والی بات چیت اور میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے باضابطہ طور پر فیصلہ کا اعلان کیا۔

واضح رہے کہ طلبہ گزشتہ 24 دنوں سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ اس دوران بہت سے لوگوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دیے۔ اس کے بعد کئی طالب علموں کو طبیعت بگڑنے کی وجہ سے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ تاہم انہوں نے اپنا احتجاج جاری رکھا۔

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