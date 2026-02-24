ہیلی کاپٹر نے سمندر میں کی کریش لینڈنگ، عملہ اور مسافر محفوظ
پون ہنس کے ترجمان نے بتایا کہ صبح تقریباً 9:30 بجے ایک ہیلی کاپٹر نے انڈمان اور نکوبار جزائر میں کریش لینڈنگ کی۔
Published : February 24, 2026 at 3:53 PM IST
پورٹ بلیئر: ایک پون ہنس ہیلی کاپٹر منگل کو انڈمان اور نکوبار جزائر میں مایابندر کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے تمام عملے اور مسافروں کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر کو منگل کی صبح تقریباً 9:30 بجے لینڈنگ کے دوران دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے مایابندر کے قریب مختصر لینڈنگ کی۔
پون ہنس کے ایک ترجمان نے کہا، "آج صبح تقریباً 9:30 بجے پون ہنس ہیلی کاپٹر نے جزائر انڈمان اور نکوبار کے مایابندر کے قریب مختصر لینڈنگ کی۔ ہیلی کاپٹر نے پورٹ بلیئر سے دو عملے کے ارکان اور پانچ مسافروں کے ساتھ اڑان بھری تھی۔ سبھی کو بچا لیا گیا ہے اور وہ محفوظ ہیں۔ کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔"
ترجمان نے مزید کہا، "تمام ضروری حفاظتی پروٹوکول پر عمل کیا گیا، اور اہلکاروں نے عملے اور مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا۔"
اطلاعات کے مطابق طیارے میں سوار مسافروں میں تین مرد، ایک خاتون، ایک بچہ اور دو پائلٹ شامل تھے۔ مسافروں راجیتا دیوی اور ان کے بچوں، کمل چودھری داس، سپرا ساہا، اور نمبی امّا کو مایابندر کے ڈاکٹر آر پی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ان کا علاج چل رہا ہے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ پائلٹ بھی محفوظ ہیں۔