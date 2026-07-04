ممبئی میں موسلادھار بارش اور سمندری طوفان کی وارننگ! حکام نے لوگوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا دیا مشورہ
محکمہ موسمیات نے ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔
Published : July 4, 2026 at 6:34 PM IST
ممبئی: ممبئی میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے جاری موسلادھار بارش آج 4 جولائی کو جاری ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے ممبئی شہر اور اس کے مضافات میں دن بھر تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کچھ علاقوں میں انتہائی تیز بارش ہو سکتی ہے۔ 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی بھی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے ممبئی، تھانے، رائے گڑھ اور پالگھر اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔
اس خراب موسم کی وجہ سے اکھڑ گئے درخت، ٹوٹی ہوئی شاخیں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انتظامیہ نے شہریوں کو چوکس رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ دریں اثنا، جمعہ کی رات ماٹونگا علاقے میں ایک بڑا درخت کئی کھڑی گاڑیوں پر گر گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ 3 جولائی کی صبح 8 بجے سے 4 جولائی کی صبح 8 بجے تک 24 گھنٹوں کے دوران ممبئی کے کئی مقامات پر شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔
وزیر اعلی کے دفتر کے مطابق، ممبئی میٹروپولیٹن ریجن (ایم ایم آر)، کونکن، اور وسطی مہاراشٹر کے گھاٹ علاقوں میں 4 جولائی سے 6 جولائی کے درمیان بھاری بارش متوقع ہے۔ اس کے علاوہ، ستارہ، پونے، اور ناسک اضلاع کے گھاٹ علاقوں میں درمیانی سے بھاری بارش متوقع ہے۔
انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ مقامی ٹرانسپورٹ خدمات متاثر ہوسکتی ہیں اور گھاٹ علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہوسکتی ہے۔ ڈیزاسٹر منیجمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے شہریوں سے زیادہ چوکس رہنے کی اپیل کی ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ نشیبی علاقوں اور پہاڑی راستوں سے سفر کرتے ہوئے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں فوری طور پر متعلقہ مقامی حکام سے رابطہ کریں۔
حکام نے ساحلی علاقوں کو احتیاط برتنے کی وارننگ جاری کی ہے۔ آج 4.26 میٹر تک اونچی لہر متوقع ہے، اس کے بعد رات 8:56 بجے نچلی لہر ہوگی۔
ریلوے حکام نے اطلاع دی کہ ممبئی میں مضافاتی (مقامی) ٹرین خدمات موسلا دھار بارش کے مسلسل اثر کے باوجود ہفتہ 4 جولائی کی صبح کو آسانی سے چل رہی تھیں۔ مغربی ریلوے کے چرچ گیٹ-ڈاہانو روڈ کے ساتھ ساتھ مرکزی ریلوے کی مین، ہاربر اور ٹرانس ہاربر لائنوں پر لوکل ٹرینیں شیڈول کے مطابق چل رہی تھیں لیکن 15 سے 20 منٹ کی تاخیر سے چل رہی تھیں۔