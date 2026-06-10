تلنگانہ اور کرناٹک سمیت کئی ریاستوں میں آج موسلا دھار بارش کا الرٹ، موسم میں مسلسل تبدیلی
ملک کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ منگل کو دہلی-این سی آر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔
Published : June 10, 2026 at 2:45 PM IST
نئی دہلی: مانسون کی آمد آمد ہے لیکن موسم اچھا نہیں ہے۔ شدید گرمی اور تیز بارش نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ منگل کو دہلی-این سی آر میں گرج چمک اور بارش ہوئی۔ اس سب کے درمیان درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔
محکمہ موسمیات نے آج مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ہوا کی رفتار 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھ کر 70 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونے کی توقع ہے۔
جب شمالی ہندوستان میں موسم میں ہونے والی اچانک تبدیلیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو ایک ماحولیاتی اور جغرافیائی ماہر نے کہا کہ دہلی میں شدید گرمی اور اس کے نتیجے میں گرج چمک کے طوفان کا موجودہ نمونہ شدید زمینی گرمی، نمی میں اضافہ، اور بڑھتی ہوئی موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔
بڑھتا ہوا درجہ حرارت فضا میں عدم استحکام پیدا کرتا ہے، جبکہ نم ہوائیں گرج چمک کو فروغ دیتی ہیں۔ اس طرح کی موسمی تبدیلیاں گرم آب و ہوا میں کثرت سے ہوتی جارہی ہیں۔
مانسون میں تاخیر کے پیچھے وجوہات: راجیش پال نے وضاحت کی کہ دہلی-این سی آر اس وقت ایک کلاسک پری مانسون پیٹرن کا سامنا کر رہا ہے، جس کی خصوصیت شدید گرمی، نمی میں اضافہ، اور بار بار گرج چمک کے ساتھ ہے۔ مانسون سے پہلے فضا میں گرمی اور نمی جمع ہو رہی ہے۔ اگرچہ مانسون کیرالہ میں معمول سے تھوڑا تاخیر سے پہنچا، لیکن موجودہ اشارے بتاتے ہیں کہ یہ جون کے آخری ہفتے میں دہلی-این سی آر میں پہنچے گا۔ حالیہ گرج چمک کے طوفان مون سون کی آمد کے بجائے بڑھتے ہوئے ماحولیاتی عدم استحکام کی علامت ہیں۔
دوسری طرف، جنوبی ہندوستان میں، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، کیرالہ، اور کرناٹک میں بھاری بارش متوقع ہے۔ یہ سلسلہ 16 جون تک جاری رہے گا۔ تاہم 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے، جو 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ تلنگانہ اور کرناٹک میں آج بھاری بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
شمال مغربی ہندوستان میں، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر، اور اتراکھنڈ میں بارش متوقع ہے۔ یہ سلسلہ 16 جون تک جاری رہے گا۔ پنجاب، اتر پردیش، راجستھان اور اتراکھنڈ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے اور یہ ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔
آئی ایم ڈی نے راجستھان میں 13 سے 14 جون تک دھول کے طوفانوں کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ شمال مغرب میں درجہ حرارت میں بتدریج 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہو رہا ہے اور یہ 11 جون تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد درجہ حرارت بتدریج 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے گا۔
اسی طرح کے حالات شمال مشرق، اروناچل پردیش، آسام، منی پور اور میگھالیہ میں ہیں۔ آئی ایم ڈی نے ان ریاستوں میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے، جو 16 جون تک جاری رہے گی۔
آئی ایم ڈی نے گوا، مہاراشٹر اور گجرات میں 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کے ساتھ تیز بارش اور گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیش گوئی کی ہے۔
اس کے علاوہ، گوا کے کچھ علاقوں میں گرم اور مرطوب موسم کا تجربہ ہوگا۔ مشرق میں، بہار، مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور اڈیشہ میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوگی، جس میں 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی، اور یہ تین سے چار دن تک جاری رہے گی۔
وسطی ہندوستان میں، 11 جون تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 2 سے 3 ڈگری سیلسیس بڑھے گا، اور پھر 12 اور 13 جون کو 4 سے 6 ڈگری سیلسیس گر جائے گا۔ ریاستوں بالخصوص مدھیہ پردیش میں 12 جون کو ژالہ باری ہوگی۔
جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی
آئی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ اگلے 4 سے 5 دنوں کے دوران وسطی بحیرہ عرب کے کچھ حصوں، مہاراشٹر، کرناٹک، تمل ناڈو، تلنگانہ اور مغربی وسطی اور شمال مغربی خلیج بنگال کے مزید حصوں میں جنوب مغربی مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔