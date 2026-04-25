شدید گرمی کی لہر: ملک کے دو تہائی حصے میں ہیٹ ویو کا خطرہ، محکمہ موسمیات کی اہم ہدایات جاری
Published : April 25, 2026 at 6:32 PM IST
نئی دہلی : بھارت میں بڑھتی ہوئی شدید گرمی نے تشویشناک صورتحال اختیار کر لی ہے، جس کے پیش نظر بھارتی محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر حصوں میں ہیٹ ویو کے خطرے کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مغربی، وسطی اور جنوبی بھارت کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت 40 سے 44 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ راجستھان کے سری گنگانگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44.5 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو شدید گرمی کی لہر کی نشاندہی کرتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سال گرمی معمول سے پہلے شروع ہو گئی ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کا واضح اشارہ ہے۔ کونسل فار انرجی، انوائرمنٹ اینڈ واٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کے تقریباً 57 فیصد اضلاع شدید ہیٹ ویو کے خطرے سے دوچار ہیں، جس سے 76 فیصد آبادی متاثر ہو سکتی ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق اپریل میں اس سطح کی گرمی کا آنا ایک خطرناک رجحان ہے، جو نہ صرف ماحول بلکہ صحت، معیشت اور شہری نظام پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش، راجستھان اور وسطی بھارت کے کئی علاقوں میں ہیٹ ویو کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں گرم اور مرطوب موسم مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ مسلسل گرم راتیں بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس سے جسم کو دن کی گرمی سے سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔
محکمہ موسمیات نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ دوپہر کے وقت دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں، زیادہ پانی پئیں اور جسم کو ہائیڈریٹ رکھیں، ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں اور غیر ضروری جسمانی مشقت سے بچیں۔ خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کو زیادہ احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
آئندہ ایک ہفتے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں درجہ حرارت مزید بڑھ سکتا ہے۔ ماہرین نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے طویل مدتی اقدامات جیسے گرین کور میں اضافہ اور گرمی برداشت کرنے والے انفراسٹرکچر کی ضرورت پر زور دیا ہے۔