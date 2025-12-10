انڈیگو پروازوں کی منسوخی: مسافروں کی پریشانی پر آج دہلی ہائی کورٹ میں سماعت
چیف جسٹس سوریا کانت نے کہا کہ مرکزی حکومت نے پہلے ہی معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور بروقت کارروائی کی گئی ہے۔
Published : December 10, 2025 at 9:47 AM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ دس دسمبر کو انڈیگو پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے لاکھوں مسافروں کو ہونے والی تکلیف کے معاملے کی سماعت کرے گا۔ آٹھ دسمبر کو ایک وکیل نے چیف جسٹس کے سامنے بتایا کہ بہت سے مسافر ہوائی اڈے پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ایئرپورٹس کی صورت حال کافی غیر انسانی ہے۔ مسافروں کے لیے رقم کی واپسی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ انہوں نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ وہ انڈیگو کو ہدایت جاری کرے کہ وہ پریشان حال مسافروں کی مدد کرے۔ عدالت نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس سلسلے میں کچھ رہنما خطوط جاری کیے ہیں، جس پر وکیل نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد عدالت نے دس دسمبر کو معاملے کی سماعت کا حکم دیا۔
یہ معاملہ آٹھ دسمبر کو سپریم کورٹ میں بھی اٹھایا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس درخواست پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک وکیل نے چیف جسٹس سوریہ کانت کے سامنے اس معاملے کا ذکر کرتے ہوئے جلد سماعت کی درخواست کی۔
چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ مرکزی حکومت نے پہلے ہی اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ بروقت کارروائی کی گئی ہے۔ حکومت کو حالات سنبھالنے دیں۔ فوری سماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج انڈیگو کے بحران کا نواں دن ہے۔ ہوائی اڈے افراتفری کے شکار ہیں اور مسافر پریشان حال ہیں۔ اس دوران ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (DGCA) نے انڈیگو کی پروازوں میں دس فیصد کی کمی کر دی ہے۔
واضح رہے کہ گذشتہ روز کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیگو بحران کے دوران مجموعی طور پر 9.55 لاکھ ٹکٹ منسوخ ہوئے۔ اس دوران ہزاروں کی تعداد میں فلائٹس منسوخی یا تاخیر کا شکار ہوئیں جس کی وجہ سے ایئرپورٹس پر افراتفری کا ماحول رہا۔ اس دوران انڈیگو نے ٹکٹوں کی منسوخی پر کل ₹ 569.65 کروڑ کی رقم واپس کیے جانے کی اطلاع دی۔
ٹکٹوں اور پروازوں کی منسوخی کے علاوہ دہلی ہوائی اڈے پر تقریباً 9,000 سوٹ کیس ادھر ادھر بکھرے پڑے پائے گئے۔ اب تک انڈیگو نے تقریباً 4,500 بیگ واپس کیے ہیں۔ گذشہ روز ایئر لائن نے ایک بیان میں کہا کہ اس کا مقصد باقی بیگز کو اگلے 36 گھنٹوں کے اندر واپس کرنا ہے۔ اس دوران کمپنی کو 37 ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔
