عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ملتوی، سپریم کورٹ نے نئی تاریخ طے کی
ASG نے جواب داخل کرنے کے لیے مزید وقت مانگا، سپریم کورٹ نےکہا، ضمانت کے معاملات میں جواب داخل کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔
Published : October 27, 2025 at 2:25 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے 31 اکتوبر تک عمر خالد ، شرجیل امام ، گلفشاں فاطمہ اور میران حیدر کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ملتوی کردی۔ پیر کو سماعت شروع ہونے کے بعد ، ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایس وی راجو نے اپنا جواب داخل کرنے کے لئے عدالت سے مزید وقت طلب کیا۔ اس کے بعد ، جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریہ کے بنچ نے درخواستوں پر سماعت ملتوی کردی۔ ان تمام کارکنوں کو فروری 2020 میں دہلی میں ہونے والے فسادات کے پیچھے مبینہ سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔
راجو نے اس کیس میں اپنا جواب داخل کرنے کے لئے دو ہفتوں کا وقت طلب کیا ، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ جمعہ کو کیس کی سماعت کرے گی۔ بینچ نے کہا ، "واضح طور پر کہیں تو، ضمانت کے معاملات میں جواب داخل کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔"
22 ستمبر کو ، سپریم کورٹ نے دہلی پولیس سے جواب داخل کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا۔ عمر خالد اور دیگر کارکنوں نے 2 ستمبر کے دہلی ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو منتقل کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے خالد اور شرجیل امام سمیت نو افراد کو ضمانت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہریوں کے مظاہروں یا احتجاج کی آڑ میں "سازشی" تشدد کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے۔
خالد اور امام کے علاوہ ، جن کی ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کردیا گیا ان میں فاطمہ ، حیدر ، محمد سلیم خان ، شفاالر حمان ، اطہر خان ، عبد الخالد سیفی اور شاداب احمد شامل ہیں۔ 2 ستمبر کو ایک اور ملزم تسلیم احمد کی ضمانت کی درخواست کو ہائی کورٹ کے ایک اور بینچ نے مسترد کردیا تھا۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ آئین شہریوں کو احتجاج یا مشتعل کرنے کا حق فراہم کرتا ہے ، بشرطیکہ وہ منظم ، پرامن اور ہتھیاروں کے بغیر ہوں ، اور اس طرح کی کارروائی قانون کے دائرے میں ہونی چاہئے۔
اگرچہ ہائی کورٹ کا مؤقف ہے کہ پرامن احتجاج میں حصہ لینے اور عوامی جلسوں میں تقریر کرنے کا حق آرٹیکل 19 (1) (a) کے تحت محفوظ ہے ، اور واضح طور پر محدود نہیں ہوسکتا ہے ، لیکن یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ حق "مطلق" نہیں ہے اور "معقول پابندیوں کے تابع ہے"۔
عمر خالد ، شرجیل امام اور دیگر کارکنوں کو فروری 2020 کے فسادات کے پیچھے مبینہ ماسٹر مائنڈ ہونے پر غیر قانونی سرگرمیوں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) اور سابقہ آئی پی سی کے سیکشنوں کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ان فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ تمام کارکنوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔
سی اے اے اور این پی آر کے خلاف احتجاج کے دوران تشدد کا آغاز ہوا۔ نچلی عدالت کے ذریعہ ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کے بعد تمام کارکن 2020 سے جیل میں ہیں۔
