الفلاح گروپ کے چیئرمین کے خلاف ای ڈی کی چارج شیٹ پر سماعت 13 فروری کو، 140 کروڑ کی جائیداد ضبط
ای ڈی نے 16 جنوری کو ہریانہ میں واقع الفلاح یونیورسٹی کی تقریباً 140 کروڑ روپے مالیت کی زمین اور عمارتیں ضبط کر لی تھیں۔
Published : January 31, 2026 at 8:14 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے ہفتہ کے روز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی جانب سے الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کے خلاف داخل کی گئی چارج شیٹ پر غور کے لیے سماعت 13 فروری کو مقرر کر دی ہے۔
ایڈیشنل سیشن جج شیٹل چودھری پردھان نے سماعت اس وقت ملتوی کر دی جب وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چارج شیٹ اور اس سے متعلق دستاویزات تقریباً 10 ہزار صفحات پر مشتمل ہیں، جن کے مطالعے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ صدیقی اس وقت ایک دوسرے مقدمے میں دہلی پولیس کرائم برانچ کی تحویل میں ہیں، جس کے باعث ان سے ملاقات ممکن نہیں ہو سکی۔
قابلِ ذکر ہے کہ ای ڈی نے 16 جنوری کو ہریانہ میں واقع الفلاح یونیورسٹی کی تقریباً 140 کروڑ روپے مالیت کی زمین اور عمارتیں ضبط کر لی تھیں۔ یہ کارروائی پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کی گئی۔ ضبط کی گئی جائیداد میں فرید آباد کے دھوج علاقے میں واقع 54 ایکڑ اراضی، تعلیمی شعبہ جات، ہاسٹلز اور دیگر عمارتیں شامل ہیں۔
ای ڈی کے مطابق، صدیقی کو نومبر 2025 میں منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ الزام ہے کہ الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیرِ انتظام تعلیمی اداروں میں طلبہ اور والدین کو جعلی NAAC منظوری اور UGC شناخت کے دعوؤں کے ذریعے گمراہ کیا گیا۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ سال 2018 سے 2025 کے دوران یونیورسٹی نے 415 کروڑ روپے سے زائد کی آمدنی حاصل کی، جو ادارے کے ظاہر کردہ مالی ریکارڈ اور اثاثوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ایجنسی کے مطابق طلبہ سے وصول کی گئی فیس اور عوامی چندے کی رقم ذاتی مفادات کے لیے استعمال کی گئی۔
تحقیقات کے دوران این آئی اے اور جموں و کشمیر پولیس نے یونیورسٹی سے وابستہ دو ڈاکٹروں کو گرفتار کیا، جبکہ ایک اور ڈاکٹر ڈاکٹر عمر النبی کو 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب ہونے والے خودکش حملے کا ذمہ دار بتایا گیا، جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔