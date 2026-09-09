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بنبھول پورہ تجاوزات کیس کی سماعت ملتوی، اب سپریم کورٹ میں سترہ ستمبر کو فہرست بند ہو سکتا ہے معاملہ

نینی تال پولیس نے بنبھول پورہ میں جگہ جگہ سخت سکیورٹی انتظامات کیے تھے، سماعت ملتوی ہونے پر پولیس نے راحت کا سانس لیا۔

hearing in haldwani banbhoolpura encroachment case postponed in supreme court, Urdu News
سپریم کورٹ (File Photo ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 9, 2026 at 1:58 PM IST

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نئی دہلی/ہلدوانی: بنبھول پورہ تجاوزات کیس (Banbhoolpura Encroachment Case) کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں اس معاملے کی سماعت ہونی تھی، جس سے 50 ہزار لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ سماعت ٹلنے سے جہاں تجاوزات کے ملزمان کو عارضی راحت ملی ہے، وہیں اس معاملے میں انتظار مزید بڑھ گیا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں 17 ستمبر کو سماعت کے لیے لسٹ ہو سکتا ہے۔

بنبھول پورہ میں جگہ جگہ پولیس تعینات

ریلوے کی زمین پر تجاوزات کے معاملے میں سپریم کورٹ میں آج ہونے والی سماعت سے پہلے نینی تال پولیس پوری طرح الرٹ موڈ پر آ گئی تھی۔ بنبھول پورہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کی گئی تھی۔ ایس پی کرائم ڈاکٹر جگدیش چندر کی صدارت میں افسران اور جوانوں کو ضروری ہدایات دی گئی تھیں۔ علاقے میں ڈرون کے ذریعے نگرانی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی نظر رکھی جا رہی تھی۔ پولیس نے چھتوں پر پتھر، اینٹیں یا ملبہ جمع کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ دی ہے۔

hearing in haldwani banbhoolpura encroachment case postponed in supreme court, Urdu News
سپریم کورٹ (File Photo ETV BHARAT)

ایس ایس پی خود صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے

ریلوے اراضی تجاوزات کیس میں سپریم کورٹ کی اہم سماعت کے پیشِ نظر نینی تال پولیس نے بنبھول پورہ علاقے میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے۔ ایس ایس پی نینی تال ڈاکٹر منجوناتھ ٹی سی کی قیادت میں پولیس مکمل طور پر چوکس تھی۔ کسی بھی صورتحال میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے وسیع پیمانے پر سکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔

متاثرہ خاندانوں کو پی ایم آواس یوجنا کے تحت فائدہ دینا ہے

واضح رہے کہ ہلدوانی کے بنبھول پورہ علاقے میں ریلوے کی زمین پر تجاوزات کو لے کر طویل عرصے سے جاری تنازع کے درمیان، سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد مارچ کے مہینے سے ہی بحالی (Rehabilitation) کے عمل نے رفتار پکڑ لی تھی۔ انتظامیہ کی جانب سے تقریباً 30 ہیکٹر اراضی پر 4300 سے زائد متاثرہ خاندانوں کو وزیر اعظم آواس یوجنا (PM Awas Yojana) کے تحت فائدہ دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں ضلعی انتظامیہ اور ضلع قانونی خدمات اتھارٹی نے مل کر علاقے میں کیمپ لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔

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