'وہ بے قصور ہے، دہشت گردی سےکوئی تعلق نہیں'، فرید آباد اور ممبرا سے گرفتار دہلی دھماکے کے مشتبہ افراد کے اہل خانہ نے مزید کیا کہا؟
دہلی بم دھماکوں کے معاملے میں حراست میں لیے گئے دو مشتبہ افراد کے اہل خانہ نے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔
Published : November 13, 2025 at 4:37 PM IST
نوح/ تھانے: دہلی کے لال قلعہ کے قریب دہشت گردانہ حملے کی جاری تحقیقات کے درمیان، دہلی دھماکے سے منسلک دھماکہ خیز مواد کے معاملے میں ہریانہ کے فرید آباد سے گرفتار کیے گئے مشتبہ افراد میں سے ایک مولوی حافظ محمد اشتیاق کے اہل خانہ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے انصاف کی اپیل کی ہے کہ وہ "بے قصور" ہیں۔
اشتیاق، نوح ضلع کے سنگار گاؤں کے رہنے والے ہیں، فرید آباد میں الفلاح یونیورسٹی کیمپس کی مسجد میں امام کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کے چار بھائی ہیں، جو سبھی مختلف مساجد میں امامت کرتے ہیں اور گھر میں کھیتی باڑی کا انتظام کرتے ہیں۔ اشتیاق کی گرفتاری کے بعد، ان کے بھائیوں، حافظ صدام اور حافظ مبین نے کہا کہ اشتیاق "کبھی بھی ایسی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہو سکتا" اور مقامی حکام پر زور دیا کہ وہ منصفانہ اور شفاف تحقیقات کریں۔
انہوں نے کہا، "اشتیاق تقریباً دو ماہ قبل اپنی بوڑھی والدہ سے ملنے اپنے آبائی گاؤں آیا تھا۔ وہ گاؤں سے باہر جانے کے بعد گزشتہ 20 سالوں سے الفلاح کمپلیکس کے قریب رہ رہا ہے۔"
اشتیاق کے خلاف تمام الزامات جھوٹے ہیں: الفلاح یونیورسٹی نے اشتیاق کو کیمپس کے قریب رہائش فراہم کی تھی۔ ہمیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر مزمل، ایک اسسٹنٹ پروفیسر جو اس کے گھر میں کرایہ دار کے طور پر رہ رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اشتیاق بھائی نے کہا جلد ہی ہمارے بھائی کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ہمارے پاس اس کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں اور ہم گاؤں میں اس کی فیم لی سے مکمل طور پر غیر رابطہ ہیں"۔
دریں اثنا، ممبرا، تھانے ضلع، مہاراشٹر میں، ریٹائرڈ پروفیسر ابراہیم عابدی کی اہلیہ، جن کا نام دھماکے کی تحقیقات سے متعلق کچھ رپورٹس میں سامنے آیا ہے، نے ان دعوؤں کی سختی سے تردید کی ہے کہ ان کے شوہر اس کیس میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر ایک ریٹائرڈ ماہر تعلیم ہیں جن کا "کسی دہشت گردانہ سرگرمی یا ملزم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔"
منگل (11 نومبر) کو ریاستی انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) نے ممبرا میں ابراہیم عابدی کے گھر پر چھاپہ مارا اور موبائل فون، ہارڈ ڈسک اور لیپ ٹاپ ضبط کر لیے۔ کرلا میں ان کی پہلی بیوی کے گھر پر بھی چھاپہ مارا گیا۔
ابراہیم عابدی کی دوسری بیوی مہجبین عابدی نے بیان دیا کہ ان کے شوہر کا کسی دہشت گردانہ سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "تلاشی ٹیم کے پاس وارنٹ تھا۔ افسران نے تقریباً تین گھنٹے تک تلاشی لی، لیکن کچھ بھی مجرمانہ نہیں ملا۔ ہم نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے اور ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔"
مہجبین خود ایک معلمہ اور ایک تبلیغی استاد ہیں اور قرآن کی تلاوت سکھاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر نے ریٹائر ہونے سے قبل بائیکلہ کے ایک کالج میں 35 سال تک بطور پروفیسر کام کیا۔ یہ جوڑا پچھلے پانچ سالوں سے ممبرا میں مقیم ہے۔
انھوں نے بتایا کہ ابراہیم کو حراست میں لے لیا گیا اور مزید پوچھ گچھ کے لیے کرلا میں ان کی پہلی بیوی کے گھر لایا گیا۔ انہوں نے کہا، "پولیس نے ہمارا کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو اور موبائل فون چھین لیا۔" "اس کے بعد سے ہمیں اس کی حالت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔" پڑوسیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کا عابدی خاندان سے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔
مہجبین نے کہا ابراہیم کا نام دہلی بم دھماکوں سے جوڑنے کے بعد ہمارا پورا خاندان بہت پریشان ہے۔ ہم قانونی ذرائع سے انصاف کی تلاش جاری رکھیں گے۔