بامبے ہائی کورٹ نے ایس ڈی پی آئی کے دو لیڈروں کی ضلع سے بے دخلی کے حکم کو منسوخ کیا، کہا بابری انہدام کو غلطی کہنا ملک دشمنی نہیں
جسٹس مادھو جمدار کی سنگل بنچ نے فیصلہ سنایا کہ پولیس کی کارروائی منتخب اور درخواست گزاروں کے مذہب سے متاثر دکھائی دیتی ہے۔
By PTI
Published : July 29, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 6:22 PM IST
ممبئی: بامبے ہائی کورٹ نے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے دو عہدیداروں کے خلاف ممبئی پولیس کے ملک بدری کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد کو منہدم نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ملک دشمنی نہیں ہے۔
منگل کو جسٹس مادھو جمدار کی سنگل بنچ نے فیصلہ سنایا کہ پولیس کی کارروائی منتخب اور درخواست گزاروں کے مذہب سے متاثر دکھائی دیتی ہے۔ عدالت نے فیروز عبدالوہاب خان اور محمد رفیق غلام رسول انصاری کی برطرفی کے احکامات کو کالعدم قرار دے دیا۔
دسمبر 2025 میں ممبئی پولیس نے ایک حکم جاری کیا جس میں انہیں ایک سال تک ممبئی سے باہر رہنے کی ہدایت کی گئی۔ پولیس کی یہ کارروائی وقف بل، سیمنٹ کے گوداموں سے فضائی آلودگی اور بابری مسجد سے متعلق مظاہروں میں حصہ لینے پر ان کے خلاف درج تین ایف آئی آر پر مبنی تھی۔
بنچ نے پولیس کو صرف دو درخواست گزاروں کو نشانہ بنانے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا، حالانکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے بھی اسی احتجاج میں حصہ لیا تھا۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ ایف آئی آر میں صرف نعرے بازی کا ذکر کیا گیا ہے اور کسی شخص یا عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ مزید برآں، عدالت نے کہا کہ بنیادی حقوق کو محض قیاس آرائیوں یا خدشات کی بنیاد پر محدود نہیں کیا جا سکتا۔
ریاست کی نمائندگی کرتے ہوئے چیف پبلک پراسیکیوٹر ششیر ہیرے نے الزام لگایا کہ ملزم کے ممنوعہ تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا(پی ایف آئی) سے روابط تھے اور ان کا طرز عمل سماجی بدامنی کا باعث بن سکتا تھا۔
تاہم، عدالت نے پی ایف آئی کے ساتھ مبینہ روابط پر بھروسہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ دعویٰ درخواست گزاروں کو جاری کردہ شوکاز نوٹس کا حصہ نہیں تھا۔