نفرت انگیز تقریر کا الزام: دہلی عدالت کا ہمنتا بسوا سرما اور نشی کانت دوبے کے معاملے میں پولیس سے جواب طلب
ہرش مندر کی جانب سے دائر درخواستوں میں دونوں سیاسی رہنماؤں کے بیانات کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کی گئی۔
Published : September 19, 2026 at 1:19 PM IST
نئی دہلی : دہلی کی راؤز ایونیو عدالت نے آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما اور بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے کے خلاف مبینہ نفرت انگیز بیانات سے متعلق درخواستوں پر پولیس کے طرزِ عمل اور کارروائی پر وضاحت طلب کی ہے۔ عدالت نے ہمنتا بسوا سرما سے متعلق معاملے میں ویلکم اور بھجن پورہ تھانوں کے ایس ایچ اوز کو ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی، جبکہ نشی کانت دوبے سے متعلق درخواست میں ساؤتھ ڈسٹرکٹ سائبر پولیس اسٹیشن سے ایکشن ٹیکن رپورٹ (اے ٹی آر) طلب کی گئی ہے۔ دونوں معاملات کی اگلی سماعت 13 اکتوبر کو مقرر کی گئی ہے۔
یہ درخواستیں سماجی کارکن ہرش مندر کی جانب سے دائر کی گئی ہیں، جن میں دونوں سیاسی رہنماؤں کے مبینہ بیانات کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ عدالت نے اگست میں بھی دہلی پولیس سے یہ واضح کرنے کو کہا تھا کہ آیا شکایت میں قابلِ دست اندازی پولیس جرم بنتا ہے، کیا پولیس کے پاس ایف آئی آر درج کرنے کے لیے قانونی بنیاد موجود ہے اور معاملے کا کوئی حصہ دہلی کے علاقائی دائرۂ اختیار میں آتا ہے یا نہیں۔
ہمنتا بسوا سرما کے خلاف شکایت سے متعلق ویلکم پولیس اسٹیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ جس ویڈیو کو شکایت کی بنیاد بنایا گیا ہے، اس کا تعلق بھجن پورہ پولیس اسٹیشن کے دائرۂ اختیار سے ہے۔ اس کے بعد شکایت بھجن پورہ تھانے کو منتقل کردی گئی۔ تاہم عدالت کے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ بھجن پورہ پولیس نے اس سے قبل یہی شکایت ویلکم پولیس اسٹیشن کو واپس منتقل کردی تھی۔
عدالت نے اس صورت حال پر سوال اٹھاتے ہوئے مشاہدہ کیا کہ دونوں پولیس اسٹیشنوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ شکایت ایک تھانے سے دوسرے تھانے منتقل کرنے کے لیے کس قانونی دفعہ یا اختیار کا استعمال کیا گیا۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ پولیس رپورٹس میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ شکایت میں لگائے گئے الزامات سے بادی النظر میں کوئی جرم بنتا ہے یا نہیں۔ اسی وجہ سے عدالت نے ویلکم اور بھجن پورہ دونوں تھانوں کے ایس ایچ اوز کو 13 اکتوبر کو ذاتی طور پر پیش ہوکر صورتحال واضح کرنے کی ہدایت دی۔
دوسری درخواست بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے کے مبینہ متنازع بیان سے متعلق ہے۔ سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ مالویہ نگر پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر اجے نے پولیس رپورٹ کی ایک تصویر واٹس ایپ کے ذریعے ’نائب کورٹ‘ کو بھیجی تھی۔ عدالت نے اس طریقۂ کار پر بھی سوال اٹھایا اور مالویہ نگر پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دریافت کیا کہ اصل رپورٹ عدالت میں پیش کیوں نہیں کی گئی۔
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پولیس رپورٹ کے مطابق شکایت کو ساؤتھ ڈسٹرکٹ سائبر پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا تھا، تاہم رپورٹ میں یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ منتقلی کس قانونی دفعہ یا اختیار کے تحت کی گئی۔ عدالت نے اس پر مالویہ نگر تھانے کے ایس ایچ او کو بھی عدالت میں حاضر ہوکر شکایت کی منتقلی کی قانونی بنیاد اور اصل رپورٹ پیش کرنے میں تاخیر کی وضاحت دینے کی ہدایت کی۔ اب اس معاملہ پر آئندہ سماعت 13 اکتوبر کو ہوگی۔