حراست میں دو ہفتے: مہاراشٹر اور کرناٹک کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے جا رہے بہار کے 163 بچوں کا دردناک تجربہ
بچوں کو مہاراشٹر کے اودگیر میں مدرسہ جامعہ اشرفیہ انجمن اسلامیہ، ناندیڑ میں فیض القرآن مدرسہ اور کرناٹک کے بیدر لے جایا جا رہا تھا۔
By Dev Raj
Published : April 29, 2026 at 10:50 AM IST
پٹنہ: بہار سے تعلق رکھنے والے 163 بچوں کے لیے ٹرین کا سفر کا مطلب مہاراشٹر اور کرناٹک کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک خوشگوار سواری تھا، جو ان کے اور ان کے والدین کے لیے ایک آزمائش میں بدل گیا۔ بچوں کی اسمگلنگ کے متاثرین کے طور پر، ان بچوں نے مدھیہ پردیش کے ریلوے پولیس اسٹیشنوں، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے گھروں اور دیگر پناہ گاہوں میں تقریباً دو ہفتے قید میں گزارے۔
بچوں کو یہ عذاب کم تھا کہ ان کے والدین یا سرپرستوں کو چائلڈ ویلفیئر کمیٹیوں (CWC) کے سامنے پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹیوں ضلعی سطح پر، جووینائل جسٹس (بچوں کی نگہداشت اور تحفظ) ایکٹ، 2015 کے تحت تشکیل کردہ نیم عدالتی ادارے ہوتے ہیں۔ اب جب تک کہ اس کیس میں کلوزر رپورٹ پیش نہیں کی جاتی والدین کو ہر 15 دن بعد سی ڈبلیو سی کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو انہیں اس ڈراؤنے خواب کی یاد دلاتا رہے گا جس کا انہوں نے سامنا کیا۔
بچوں کے والدین اور سماجی تنظیموں نے الزام لگایا کہ موجودہ فرقہ وارانہ صورتحال، مدارس کے خلاف بیانیہ، اور لوگوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنانا اس گڑبڑ کے پیچھے کی وجوہات میں شامل ہیں۔
ریاست کے سماجی و اقتصادی طور پر پسماندہ سیمانچل (شمال مشرقی) اضلاع ارریہ، پورنیا، کشن گنج اور سپول سے تعلق رکھنے والے، چھ سے پندرہ سال کی عمر کے بچے 11 اپریل کو پٹنہ جنکشن پر بسوں میں پہنچے۔ مجموعی طور پر 145 ارریہ ضلع سے، 16 سپول سے اور ایک ایک پورنیا اور کشن گنج سے تھے۔ ان کی نگرانی آٹھ لوگوں نے کی تھی – مقامی مدرسہ کے اساتذہ – اور انہیں مہاراشٹر کے مدرسہ جامعہ اشرفیہ انجمن اسلامیہ اودگیر اور ناندیڑ میں فیض القرآن مدرسہ اور کرناٹک کے بیدر میں مدرسہ دارالعلوم امدادیہ لے جایا جا رہا تھا۔
پٹنہ جنکشن پر گورنمنٹ ریلوے پولیس (جی آر پی) نے ان کے دستاویزات اور اسناد کی تصدیق کی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ انسانی اسمگلنگ کی کوشش تو نہیں۔ دستاویزات چیک کرنے کے بعد انہیں آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی۔ بچے اور ان کے ساتھ اساتذہ اسی دن اپنے اگلے سفر کے ایک حصے کے طور پر ٹرین نمبر 17609 پٹنہ – پورنا (پونے) ایکسپریس میں سوار ہوئے۔
پریاگ راج جنکشن پر پہنچنے کے بعد ریلوے پولیس نے ایک بار پھر بھرپور طریقے سے ان کے ٹکٹوں اور دستاویزات کی جانچ پڑتال کی، اور جی آر پی اور ریلوے پروٹیکشن فورس (RPF) نے انہیں اپنی منزل کی طرف جانے کی اجازت دی۔ اگلے دن جیسے ہی ٹرین کٹنی جنکشن پر پہنچی، آر پی ایف اور جی آر پی نے دوبارہ ان کے کاغذات کی جانچ کی اور انہیں ٹرین سے اترنے کو کہا۔ انہیں حراست میں لے کر وہاں کے ریلوے پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا۔
"یہ جی آر پی، آر پی ایف، سی ڈبلیو سی، اور چائلڈ پروٹیکشن یونٹ (سی پی یو) کی مشترکہ مداخلت تھی۔ اس کی اطلاع سی ڈبلیو سی کے ایک رکن درگیش مرایا نے فراہم کی تھی۔ ارریہ سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ اور سنگت جے جے کے رکن، شہری تنظیم کے رکن اور سنگت جے کے رکن۔ رضا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ، مدرسہ منتظمین نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کی ایک نہیں سنی گئی۔ ان سبھی کو کٹنی ریلوے پولیس اسٹیشن میں تقریباً سات گھنٹے تک رکھا گیا ۔"
کٹنی جی آر پی پولیس اسٹیشن میں ایک ایف آئی آر (0430/2026) درج کی گئی اور بچوں کے ساتھ آنے والے آٹھ سرپرستوں اور اساتذہ پر انسانی اسمگلنگ، جبری مشقت، اغوا، والدین سے چھپانے اور غیر قانونی نقل و حمل کے الزامات عائد کیے گئے۔ بچوں کو کٹنی اور جبل پور میں تقریباً 9 گھنٹے کے دوران سرکاری پناہ گاہوں اور دیگر عمارتوں میں منتقل کیا گیا تھا۔
ریلوے پولیس حکام نے یہ بھی پوچھ گچھ شروع کر دی کہ کیا واقعی بچوں کو مہاراشٹر اور کرناٹک کے تین مدارس میں لے جایا جا رہا ہے۔ تب انہیں ایک مثبت زمینی رپورٹ موصول ہوئی۔
مقامی تھانوں نے والدین کو بچوں کی حراست کے بارے میں مطلع کیا، جس سے خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ بیرگچھی تھانے کے تحت بھنگیا گاؤں کے ایک پارٹ ٹائم سبزی فروش اور کسان محمد آصف ان میں سے ایک تھے۔ ان کا 14 سالہ بیٹا مہاراشٹر کے اودگیر میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے مدرسے جا رہا تھا۔
آصف نے کہا کہ "میں حیران اور پریشان ہوا جب پولیس نے رات گئے میری رہائش گاہ پر دستک دی اور مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو دیگر بچوں کے ساتھ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ وہ 2024 سے اودگیر کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور رمضان اور عید کی ایک ماہ کی چھٹیوں میں گھر واپس آیا۔ وہ صرف اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے وہاں جا رہا تھا۔"
آصف نے مزید کہا کہ "میں نے اور چند دیگر بچوں کے والدین نے رات پولیس اسٹیشن میں گزاری۔ پولیس حکام نے ہمارے بیانات کی ویڈیوز ریکارڈ کیں، انہیں کٹنی بھیج دیا اور ہمیں یقین دلایا کہ بچوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کٹنی کے حکام نے بچوں سے موبائل فون چھین لیے تھے، اس لیے ہم ان سے رابطہ بھی نہیں کر سکے۔ ہم پوری طرح پریشان تھے، اور ہم میں سے کچھ نے رونا بھی شروع کر دیا۔"
اگلے دن، حراست میں لیے گئے بچوں کے 55 والدین پٹنہ کے لیے بس میں سوار ہوئے، ٹرین میں سوار ہوئے اور کٹنی پہنچے۔ انہیں ایک دردناک تجربہ ہو رہا تھا۔ مدھیہ پردیش حکومت کے حکام نے شروع میں انہیں اپنے بیٹوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی لیکن بعد میں اس سے باز آ گئے۔ تاہم، ان سب کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا کیونکہ حکام نے زیر التواء تفتیش کی وجہ بتا کر بچوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
اس دوران کٹنی میں جے جے ایس ایس اور دیگر سماجی تنظیمیں سرگرم ہوگئیں اور کٹنی میں کیس کی پیروی کی۔ آخر کار، سرکاری حکام نے دباؤ میں آکر سوشل انویسٹی گیشن رپورٹ (SIR) کی کارروائی مکمل کی، اور بچوں کو، ان کے اساتذہ کے ساتھ، 23 اپریل کو رہا کر دیا گیا۔ وہ اسی دن ٹرین میں سوار ہوئے اور 25 اپریل کی صبح ارریہ پہنچے۔
مقامی سی ڈبلیو سیز نے قانونی طریقہ کار کو مکمل کیا اور بچوں کو ایک سوار کے ساتھ ان کے والدین یا سرپرستوں کے حوالے کیا کہ انہیں ہر 15 دن بعد کمیٹیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا جب تک کہ کیس میں کلوزر رپورٹ پیش نہیں کی جاتی ہے۔
سرپرستوں نے کہا کہ، "ہم غریب مزدور ہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھیجنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ میرے دو بچے پچھلے دو سالوں سے دوسری ریاستوں کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، براہ کرم ہمیں پولیس اور عدالتوں کے مقدمات میں نہ پھنسائیں، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کام کرنا ہے، ہم اپنے لیے چپل برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ایسے حالات میں کتنے چکر کاٹیں گے؟ انھوں نے کہا کہ، گزشتہ 15 دنوں سے میرے بچوں کو لمبے عرصے تک حراست میں رکھا گیا تھا، بس ہمیں زندہ رہنے نہیں دیا جا رہا۔
کئی والدین نے بہار میں اچھے سرکاری اسکولوں اور مدرسوں کی کمی کا اظہار کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو دوسری ریاستوں کے مدرسوں میں بھیجنے پر مجبور ہیں۔ آصف نے کہا، "مہاراشٹر اور کرناٹک کے مدارس بچوں کے کھانے، رہائش، کپڑے اور کتابوں کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں تعلیم کے مالی بوجھ سے نجات دلاتے ہیں۔ یہاں کے مدارس کے مقابلے میں وہ طلبہ کو بہتر اور جدید تعلیم بھی فراہم کرتے ہیں۔"
"اگر میں یہاں پرائیویٹ اسکولوں میں جاتا ہوں تو وہ داخلہ فیس کے طور پر 3000 سے 5000 روپے اور ناشتے، صابن اور دیگر چیزوں کے لیے زیادہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم اتنا خرچ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے پوتے ریاست سے باہر کے مدرسوں میں آرام سے پڑھتے تھے۔
والدین نے دعویٰ کیا کہ اس واقعے نے ان کے بیٹے کو صدمہ پہنچایا ہے۔ جے جے ایس ایس کے سکریٹری آشیش رنجن نے مدارس جاتے ہوئے بچوں کو روکنے کے پیچھے کی وجہ پر سوالات اٹھائے۔
"متعلقہ سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو صرف اس وجہ سے روکا گیا کہ وہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلامی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں شبہ ہے کہ موجودہ فرقہ وارانہ صورتحال، خاص طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے زیر اقتدار ریاستوں میں سیاسی اور انتظامی ماحول اس طرح کے اقدامات پر اثر انداز ہو رہا ہے۔"
جے جے ایس ایس اور متاثرہ بچوں کے والدین نے پورے معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس میں ملوث افسران کی ذمہ داری کا تعین کیا جائے، بچوں اور اساتذہ کے لیے معاوضہ دیا جائے، اس طرح کے واقعات کو دوبارہ نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ایک واضح معیاری آپریٹنگ طریقہ کار، اور تمام تعلیمی اداروں کے لیے یکساں معیار کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: