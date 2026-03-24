ہریش رانا، ہندوستان میں پہلے شخص جنہیں غیر فعال یوتھنیشیا کی اجازت دی گئی، ایمس میں انتقال کر گئے
اس طریقہ کار کو نافذ کرنے کے لیے، ہندوستان میں پہلی بار ایک خصوصی طبی ٹیم تشکیل دی گئی۔
Published : March 24, 2026 at 5:49 PM IST
نئی دہلی: ہریش رانا ہندوستان میں پہلے شخص جنہیں غیر فعال یوتھنیشیا کی اجازت دی گئی تھی، 13 سال سے زیادہ کوما میں رہنے کے بعد منگل کو ایمس-دہلی میں انتقال کر گئے۔ رانا (31) کو 14 مارچ کو غازی آباد میں ان کے گھر سے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمس) کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر انسٹی ٹیوٹ کے روٹری کینسر ہسپتال کے پیلی ایٹو کیئر یونٹ میں منتقل کیا گیا تھا۔ وہ 2013 سے کومہ میں تھے۔
گیارہ مارچ کو سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلے میں ہریش رانا کو غیر فعال موت کی اجازت دی تھی۔ رانا پنجاب یونیورسٹی میں بی ٹیک کے طالب علم تھے۔ وہ 2013 میں چوتھی منزل کی بالکونی سے گر گئے اور ان کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ اس وقت سے وہ کومے میں تھے اور ان کو مصنوعی غذائیت اور کبھی کبھار آکسیجن کی مدد مل رہی تھی۔
ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد ان کی غذائی امداد بتدریج بند کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے ایمس-دہلی کو ہدایت دی تھی کہ وہ مریض کے وقار کا احترام کرتے ہوئے منصوبہ بند طریقے سے لائف سپورٹ آلات کو ہٹائے۔
اس طریقہ کار کو نافذ کرنے کے لیے، ہندوستان میں پہلی بار، ڈاکٹر سیما مشرا، پروفیسر اور شعبہ اینستھیزیا اور فالج میڈیسن کی سربراہ کی قیادت میں ایک خصوصی طبی ٹیم تشکیل دی گئی۔ اس ٹیم میں نیورو سرجری، آنکو اینستھیزیا، فالج میڈیسن اور سائیکاٹری کے شعبوں کے ڈاکٹر شامل تھے۔
ڈاکٹروں نے معائنہ کیا: اس سے قبل جب ہریش رانا کے والدین نے ان کے اعضاء عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا تو ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا۔ ہریش کی موت کے بعد ان کے اعضاء دوسرے لوگوں کو زندگی دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ ہریش رانا گزشتہ 13 سال سے زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے بستر پر پڑے تھے۔ایمس کے ڈاکٹر اس سارے عمل کو تکلیف دہ اور نارمل بنانے کے لیے کام کر رہے تھے۔ یوتھنیشیا کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے کے بعد ہریش رانا سے ملنے کی اجازت بند کر دی گئی۔