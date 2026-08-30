ہلدوانی میں ’’شدھی کرن‘‘ کے خلاف دہلی میں یوتھ کانگریس کا آر ایس ایس دفتر کے باہر احتجاج
جے پی نڈا نے راجیہ سبھا میں کہا تھاکہ بی جے پی ’’شدھی کرن‘‘ تصور کی حمایت نہیں کرتی اور اسکی تحقیقات کی جائے گی۔
Published : August 30, 2026 at 8:01 PM IST
نئی دہلی : اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے جلسے کے بعد مبینہ طور پر اسٹیج کی ’’شدھی کرن‘‘ کی تقریب منعقد کیے جانے کے خلاف انڈین یوتھ کانگریس نے اتوار کو نئی دہلی میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران کارکنوں نے قدیم مذہبی متن منوسمرتی کی نقول نذرِ آتش کرکے مبینہ ذات پات پر مبنی ذہنیت کے خلاف اپنا احتجاج درج کرایا۔
احتجاج کے پیش نظر دہلی پولیس نے آر ایس ایس دفتر کے اطراف میں بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے۔ پولیس نے انڈین یوتھ کانگریس کے قومی صدر ادے بھانو چِب سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا اور انہیں پہاڑ گنج پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ احتجاج کے دوران یوتھ کانگریس کارکنوں نے ’’ہمیں آئین چاہیے، منوسمرتی نہیں‘‘ جیسے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے آر ایس ایس سے مبینہ ذات پات پر مبنی سوچ رکھنے پر ملک سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا۔
یوتھ کانگریس کے قومی صدر ادے بھانو چِب نے الزام عائد کیا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی بنیادی نظریاتی سوچ منوسمرتی سے متاثر ہے اور یہ سوچ دلتوں کے خلاف اور سماج کو تقسیم کرنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت دو نظریات کے درمیان براہ راست مقابلہ جاری ہے۔ ان کے مطابق ایک طرف بابائے آئین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا آئین ہے، جبکہ دوسری طرف بی جے پی اور آر ایس ایس کی مبینہ منوسمرتی پر مبنی ذہنیت ہے۔
#Newsflash: IYC कार्यकर्ताओं ने RSS मुख्यालय के बाहर जलाई मनुस्मृति की प्रतियां 🔥— Indian Youth Congress (@IYC) August 30, 2026
हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी की सभा के बाद हवन और ‘शुद्धिकरण’ कर दलित समाज का अपमान किया गया, और BJP आज तक माफी मांगने, FIR करने को भी तैयार नही।
तो आज जवाब RSS के दरवाज़े… pic.twitter.com/smMZwkGG1n
کانگریس کا یہ احتجاج اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں پیش آنے والے ایک تنازع کے بعد کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق شری رام سینا دھرمارتھ سیوا نیاس نامی تنظیم نے دعویٰ کیا تھا کہ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی ایک ریلی کے بعد رام لیلا میدان میں ’’شدھی کرن‘‘ کی رسم ادا کی گئی۔
ملکارجن کھرگے نے راجیہ سبھا میں اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ اس کے بعد اتراکھنڈ بی جے پی کے صدر مہندر بھٹ نے مبینہ ’’شدھی کرن‘‘ کی تقریب کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ کھرگے کی ریلی کے دوران لگائے گئے بعض نعروں سے رام لیلا میدان کی مبینہ تقدس مجروح ہوا تھا۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ میدان کی ’’صفائی یا شدھی کرن‘‘ کرنے میں کیا غلط تھا؟
تاہم مرکزی وزیر اور بی جے پی کے سینئر رہنما جے پی نڈا نے راجیہ سبھا میں کہا کہ بی جے پی ’’شدھی کرن‘‘ کے تصور کی حمایت نہیں کرتی اور معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں گی۔ اتوار کو دہلی میں کیے گئے احتجاج کے دوران ادے بھانو چِب نے ہلدوانی کے واقعے پر شدید اعتراض کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس صدر کی شرکت والے پروگرام کے بعد اسٹیج پر مبینہ طور پر ’’ہون اور شدھی کرن‘‘ کی تقریب منعقد کی گئی۔
چِب نے اسے انتہائی شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ مبینہ شدھی کرن محض ایک سینئر سیاسی رہنما کی توہین نہیں بلکہ ان کے مطابق ہندوستان کے آئین کی روح اور ملک کے کروڑوں دلت اور پسماندہ طبقات کے خلاف بھی ایک حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوتھ کانگریس اس مبینہ ذات پات پر مبنی ذہنیت کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور ملک میں حکمرانی آئین کے مطابق ہوگی، منوسمرتی کے مطابق نہیں۔
احتجاج میں یوتھ کانگریس کے قومی جنرل سکریٹری ہری کرشنا اور تنظیم کے دیگر عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ احتجاج کے دوران پولیس کی بھاری تعیناتی کے درمیان منوسمرتی کی نقول کو علامتی طور پر نذرِ آتش کیا گیا، جس کے بعد پولیس نے یوتھ کانگریس کے صدر سمیت متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔