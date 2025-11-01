حج2026 کے لیے دوسری قسط جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، اب سات نومبر تک کی جا سکتی ہے ادائیگی
ایس پی تیواری نے کہا، حج 2026 کی تمام تیاریاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ اتر پردیش سے 18,000 عازمین حج، حج پر جائیں گے۔
Published : November 1, 2025 at 9:26 AM IST
لکھنؤ: حج کمیٹی آف انڈیا، ممبئی نے 31 اکتوبر 2025 کو سرکلر نمبر 18 جاری کیا ہے۔ اس کے تحت حج 2026 کے لیے منتخب عازمین حج کے لیے 1,25,000 روپے کی دوسری قسط جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر سے بڑھا کر 7 نومبر 2025، کر دی گئی ہے۔
اتر پردیش حج کمیٹی کے سکریٹری ایس پی تیواری نے بتایا کہ منتخب عازمین حج اس رقم کو ویب سائٹ https://www.hajcommittee.gov.in یا حج سہولت ایپ کے ذریعے کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور نیٹ بینکنگ کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن جمع کر سکتے ہیں۔
عازمین حج کی بڑی تعداد نے ادائیگی نہیں کی
یہ رقم اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور یونین بینک آف انڈیا کی کسی بھی شاخ میں پے ان سلپ کے ذریعے بھی جمع کی جا سکتی ہے۔ ادائیگی کے لیے درکار بینک حوالہ نمبر ویب سائٹ سے پے ان سلپ بنا کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حج کمیٹی نے پہلے 31 اکتوبر کی آخری تاریخ مقرر کی تھی، لیکن منتخب عازمین حج کی ایک بڑی تعداد کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اس تاریخ کو بڑھا دیا گیا ہے۔
تربیتی سیشن کا لکھنؤ کے علی میاں حج ہاؤس میں انعقاد
اتر پردیش اسٹیٹ حج کمیٹی کے سکریٹری ایس پی تیواری نے بتایا کہ تیسری قسط کی تاریخ کا اعلان دوسری قسط جمع ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ اس کے بعد عازمین حج کے لیے تربیتی پروگرام شروع ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ تربیتی سیشن لکھنؤ کے علی میاں حج ہاؤس میں منعقد ہوں گے۔ مزید برآں، عازمین کو ریاست بھر کے مختلف اضلاع میں تربیت فراہم کی جائے گی، جس میں مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن، مدرسہ وارثیہ اور سلطان المدارس شامل ہیں، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ عازمین کو سفر کے دوران کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ریاستی حکومت کی طرف سے خدمتگار حج سرونٹ اور انسپکٹر کا تعین
ایس پی تیواری نے کہا کہ حج 2026 کی تمام تیاریاں جاری ہیں اور وقت پر مکمل کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تقریباً 18,000 عازمین اتر پردیش سے یاترا پر جائیں گے۔ جب کہ دوسرے صوبوں کی تعداد الگ الگ ہے۔ ان عازمین کی مدد کے لیے ریاستی حکومت کی طرف سے خدمتگار (حج سرونٹ) اور انسپکٹر بھیجے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج سہولت ایپ کے ذریعے تمام عازمین کو باقاعدہ اپ ڈیٹ کرنے کا انتظام کیا ہے۔ عازمین کو وقتاً فوقتاً جاری کردہ رہنما خطوط سے باخبر رہنے کے لیے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔