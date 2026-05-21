حج 2026: بیس ہزار سے زائد عازمین 54 پروازوں سے روانہ، پہلی پرواز 2 جون کو وطن واپس ہوگی
سفر حج 2026 کے لئے 43 خواتین بغیر کسی مرد ساتھی کے روانہ ہوئیں۔
Published : May 21, 2026 at 12:40 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت دہلی سے نہ صرف دہلی بلکہ ملک کی مختلف ریاستوں سے بھی عازمین حج روانہ ہوتے ہیں۔ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والے عازمین حج کے لیے خصوصی انتظامات کرتی ہے۔ دہلی کے آئی جی آئی ہوائی اڈے سے 2026 کے حج کے لیے کل 54 پروازیں روانہ ہوئیں۔ آخری پرواز 20 مئی 2026 کو رات 8:10 بجے روانہ ہوئی، جس سے حج کے لیے روانہ ہونے والے عازمین کی باقاعدہ روانگی ختم ہو گئی۔
دہلی ملک میں حج روانگی کا سب سے بڑا مقام ہے۔ دہلی ریاست کے کل 3213 عازمین دہلی سے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جبکہ دیگر ریاستوں کے کل 17821 عازمین حج نے دہلی سے آئی جی آئی ٹرمینل سے پرواز کی۔ دہلی کے آئی جی آئی ٹرمینل سے 20 ہزار سے زیادہ عازمین حج روانہ ہوئے۔ 18 اپریل سے 4 مئی 2026 تک 31 پروازیں دہلی کے آئی جی آئی ہوائی اڈے سے مقدس شہر مدینہ کے لیے روانہ ہوئیں، جب کہ 6 سے 20 مئی 2026 تک کل 23 پروازیں مقدس شہر مکہ کے لیے روانہ ہوئیں۔
دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹیو آفیسر اشفاق احمد آرتی کے مطابق دہلی سے کل 54 پروازیں حج کے لیے روانہ ہوئی ہیں۔ آخری پرواز 20 مئی کو روانہ ہوئی۔ حجاج کرام کی واپسی 2 جون سے شروع ہوگی۔ 21 مئی کو اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مختلف ایجنسیوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ طے کی گئی ہے۔ اجلاس میں مزید تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ عازمین حج کو لے کر پہلی پرواز 2 جون کو دہلی کے آئی جی آئی ہوائی اڈے پر پہنچے گی۔
43 خواتین 2026 کے حج کے لیے بغیر کسی مرد ساتھی کے روانہ ہوئیں۔ ان میں سے 12 دہلی، 21 اتر پردیش، تین بہار، چار جموں و کشمیر، دو مدھیہ پردیش اور دو اتراکھنڈ سے ہیں۔ 2026 کے حج کے لیے کل 1,75,025 عازمین ہندوستان سے روانہ ہوئے۔