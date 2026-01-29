ETV Bharat / bharat

حج 2026: عازمین اب خود بُک کر سکتے ہیں فلائٹس، آن لائن بکنگ چار دن کے لیے ہوگی دستیاب، جلدی کریں جانیے کب اور کیسے؟

ایگزیکٹیو آفیسر ایس پی تیواری نے بتایا کہ عازمین اب اپنی ذاتی معلومات کے ساتھ سائن ان کرکے ایپ کے ذریعے پروازیں بک کرسکتے ہیں۔

haj yatra 2026 passengers can now book their own flights seats through app Urdu News
حج 2026 (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 29, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: حج کمیٹی آف انڈیا، ممبئی نے حج 2026 کے لیے منتخب عازمین حج کے لیے آن لائن سیلف بکنگ کی سہولت شروع کی ہے۔ اس سلسلے میں جاری کردہ سرکلر-29 (28.01.2026) کے بارے میں، اتر پردیش اسٹیٹ حج کمیٹی کے سکریٹری/ایگزیکٹیو آفیسر ایس پی تیواری نے کہا کہ اب عازمین حج اپنے ذاتی سائن ان کے ذریعے براہ راست hajcommittee.gov.in ویب سائٹ یا حج سہولت ایپ سے اپنی پسند کی پرواز بک کر سکتے ہیں۔

haj yatra 2026 passengers can now book their own flights seats through app Urdu News
آن لائن سیلف بکنگ کی سہولت شروع کر دی گئی (Photo Credit: ETV Bharat)

پرواز کی تاریخیں تبدیل نہیں ہوں گی

انہوں نے واضح کیا کہ یہ سہولت مکمل طور پر اختیاری ہے اور اس کا مقصد حجاج کرام کو اپنی سہولت کے مطابق پرواز کا انتخاب کرنے کا اختیار دینا ہے۔ یہ آن لائن سیلف بکنگ کی سہولت 29 جنوری 2026 سے صرف چار دنوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ بکنگ کا انحصار سیٹ کی دستیابی اور پرواز کی گنجائش پر ہوگا۔ تیواری نے یہ بھی کہا کہ ایک بار بکنگ ہونے کے بعد، سفر یا پرواز کی تاریخوں میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی۔

حج کمیٹی درخواستوں پر غور نہیں کرے گی

حج کمیٹی اس سلسلے میں کسی درخواست پر غور نہیں کرے گی۔ جو عازمین حج آن لائن سیلف بکنگ کی مدت ختم ہونے کے بعد بکنگ کرنے سے قاصر ہیں انہیں سیٹ کی دستیابی کی بنیاد پر حج کمیٹی آف انڈیا دوبارہ بک کرائے گی۔ تاہم یہ سہولت ضعیف عازمین حج، محرم کیٹیگریز کے بغیر خواتین اور رباط کیٹیگریز کے لیے دستیاب نہیں ہوگی۔

یہ بھی پڑھیں:

اتر پردیش کے ایک سو پچیس نوجوان بنیں گے سعودی عرب میں ریاستی حج انسپکٹر، انتیس نومبر کو امتحان، ستائیس کو ہوگا ٹیسٹ

حج اخراجات کی تیسری قسط جمع کرنے کی آخری تاریخ میں مئی 2024 تک توسیع Last date depositing installment

حج 2025: جموں و کشمیر سے صرف 3602 عازمین جائیں گے سفر محمود پر، 711 افراد پہلی قسط جمع نہیں کرپائے

حج 2024 کی دوسری قسط جمع کرانے میں چوتھی بار توسیع، اب 28 مارچ تک جمع کراسکتے ہیں - Hajj 2024

حج 2026 کے لیے دوسری قسط جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، اب سات نومبر تک کی جا سکتی ہے ادائیگی

حج رقم کی دوسری قسط جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع - second installment of Hajj

حج 2024: منتجب عازمین کو تیسری قسط جمع کرانے کی ہدایت - Hajj 2024

TAGGED:

HAJ PILGRIMS CAN NOW BOOK SEATS
HAJI CAN NOW BOOK SEATS
SEAT BOOKING THROUGH APP BY HAJI
HAJ YATRA 2026 HAJ YATRI
PASSENGERS CAN NOW BOOK SEATS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.