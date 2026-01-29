حج 2026: عازمین اب خود بُک کر سکتے ہیں فلائٹس، آن لائن بکنگ چار دن کے لیے ہوگی دستیاب، جلدی کریں جانیے کب اور کیسے؟
ایگزیکٹیو آفیسر ایس پی تیواری نے بتایا کہ عازمین اب اپنی ذاتی معلومات کے ساتھ سائن ان کرکے ایپ کے ذریعے پروازیں بک کرسکتے ہیں۔
لکھنؤ: حج کمیٹی آف انڈیا، ممبئی نے حج 2026 کے لیے منتخب عازمین حج کے لیے آن لائن سیلف بکنگ کی سہولت شروع کی ہے۔ اس سلسلے میں جاری کردہ سرکلر-29 (28.01.2026) کے بارے میں، اتر پردیش اسٹیٹ حج کمیٹی کے سکریٹری/ایگزیکٹیو آفیسر ایس پی تیواری نے کہا کہ اب عازمین حج اپنے ذاتی سائن ان کے ذریعے براہ راست hajcommittee.gov.in ویب سائٹ یا حج سہولت ایپ سے اپنی پسند کی پرواز بک کر سکتے ہیں۔
پرواز کی تاریخیں تبدیل نہیں ہوں گی
انہوں نے واضح کیا کہ یہ سہولت مکمل طور پر اختیاری ہے اور اس کا مقصد حجاج کرام کو اپنی سہولت کے مطابق پرواز کا انتخاب کرنے کا اختیار دینا ہے۔ یہ آن لائن سیلف بکنگ کی سہولت 29 جنوری 2026 سے صرف چار دنوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ بکنگ کا انحصار سیٹ کی دستیابی اور پرواز کی گنجائش پر ہوگا۔ تیواری نے یہ بھی کہا کہ ایک بار بکنگ ہونے کے بعد، سفر یا پرواز کی تاریخوں میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی۔
حج کمیٹی درخواستوں پر غور نہیں کرے گی
حج کمیٹی اس سلسلے میں کسی درخواست پر غور نہیں کرے گی۔ جو عازمین حج آن لائن سیلف بکنگ کی مدت ختم ہونے کے بعد بکنگ کرنے سے قاصر ہیں انہیں سیٹ کی دستیابی کی بنیاد پر حج کمیٹی آف انڈیا دوبارہ بک کرائے گی۔ تاہم یہ سہولت ضعیف عازمین حج، محرم کیٹیگریز کے بغیر خواتین اور رباط کیٹیگریز کے لیے دستیاب نہیں ہوگی۔