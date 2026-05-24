حج 2026: پانچ روزہ مناسک حج کا آغاز، مملکت کی جانب سے سخت سکیورٹی انتظامات، جانیے ایک بڑی غلطی جو حجاج کرام آخری دن کرتے ہیں

حج 2026: پانچ روزہ مناسک حج کا آغاز، مملکت کی جانب سے سخت سکیورٹی انتظامات، جانیے ایک بڑی غلطی جو حجاج کرام آخری دن کرتے ہیں
حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو منیٰ پہنچے، 9 کو فجر ادا کرکےمیدان عرفات کےلیے روانہ ہوں گے۔جہاں حج کا رکن اعظم وقوف ادا ہوگا۔
Published : May 24, 2026 at 6:32 AM IST
مکۃ المکرمہ، سعودی عرب: مکہ مکرمہ میں دنیا بھر سے آئے ہوئے عازمین حج آج منیٰ روانہ ہوکر پہنچ چکے ہیں۔ عازمین حج کے قافلوں کو مرحلہ وار بروز منگل سات ذوالحجہ کی نصف شب کے بعد سے ہی منیٰ کے عارضی خیمہ بستی میں پہنچانے کا کام شروع ہو گیا تھا۔
عازمین کی منیٰ روانگی کا عمل آج بروز بدھ آٹھ ذوالحجہ کو بھی جاری رہا۔ اس کے ساتھ ہی حج 1447 ہجری کے مناسک کی ادائیگی کا پہلا مرحلہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔
شیڈول جاری کر دیے گئے
مکہ مکرمہ میں مقیم پوری دنیا سے آنے والے عازمین کو حج خدمات فراہم کرنے والے اداروں کی جانب سے شیڈول جاری کر دیے گئے ہیں تاکہ عازمین اس شیڈول کے مطابق احرام باندھ کر مناسک حج کی ادائیگی کے لیے تیار ہو سکیں۔
رکن اعظم وقوف عرفہ
پانچ روزہ مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز آج بروز بدھ سے ہوگیا اور رکن اعظم وقوف عرفہ 5 جون بروز جمعرات کو ہوگا۔ جمعہ کی صبح حجاج کرام اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔
جمع بین الصلاتین (ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں)
سنیچر کو (بروز ہفتہ کو) منیٰ میں قیام کے دوران عازمین حج پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہوئے عبادت کریں گے، 5 جون ہفتہ کی صبح عازمین حج میدان عرفات کے لیے روانہ ہوں گے جو حج کا رکن اعظم ہے، میدان عرفات میں حج کے خطبہ کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی جائے گی۔
مغرب سے پہلے حجاج کرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں حجاج کرام شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔
قربانی کے بعد سر منڈوا کر احرام کھول کر عام لباس پہنیں گے
حجاج کرام رات مزدلفہ میں ہی گزاریں گے جہاں وہ آرام اور عبادت کریں گے۔ 6 جون بروز جمعہ کی صبح حجاج کرام منیٰ واپس روانہ ہوں گے جہاں وہ رمی جمرات کریں گے۔ پھر حجاج کرام اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے پھر اپنا سر منڈوا کر احرام کھول کر عام لباس پہنیں گے اور پھر مزید دو روز تک منیٰ میں ہی قیام کریں گے، جہاں وہ چھوٹے اور بڑے شیطان کو رمی جمار کریں گے۔ (یعنی چھوٹے اور بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔)
طواف وداع ضروری ہے
6 جون کو ہی حجاج کرام بیت اللہ کے طواف وداع کے لیے مکہ روانہ ہوں گے، 7 جون کو حجاج کرام ایک بار پھر رمی جمرات کریں گے اور پورا دن اور پوری رات عبادت میں گزاریں گے۔
ایک بڑی غلطی جو حجاج کرام آخری دن کرتے ہیں!
8 جون کو آخری بار تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کرام مغرب ہونے سے قبل منیٰ کی حدود سے نکل جائیں گے۔ اور اگر حجاج کرام میں سے کوئی بھی حاجی غلطی سے بھی منیٰ کی حدود سے نکل نہیں پاتا تو اسے پھر سے 13 ذی الحجہ بروز اتوار 9 جون کو آخری بار تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہوگا تبھی اس کا حج مکمل مانا جائے گا۔
عازمین کی سہولت کے لیے معلمین کی جانب سے مختلف زبانوں کے مترجمین کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے تاکہ عازمین بروقت احرام باندھ کر مناسک حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو سکیں۔
منیٰ کی عارضی خیمہ بستی میں سخت سکیورٹی انتظامات
حج کے عظیم الشان اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے سعودی عرب انتظامیہ کی جانب سے ہمیشہ کی طرح بہتر انتظامات کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ سکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فورسز کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں سمیت حج کے دوران وزارت صحت، شہری دفاع، بلدیہ (میونسپلٹی)، ٹیلی کمیونیکیشن، محکمۂ موسمیات و دیگر سروسز فراہم کرنے والے اداروں کی ٹیمیں بھی منیٰ کی عارضی خیمہ بستی پہنچ چکی ہیں۔
سعودی اسکاوٹس کی تیاری
مملکت سعودی عرب کے مختلف شہروں سے آنے والے سعودی اسکاوٹس بھی منیٰ کی عارضی خیمہ بستی میں پہنچ گئے ہیں جب کہ وزارت تجارت کی جانب سے بھی تفتیشی ٹیمیں مشاعر مقدسہ میں تعینات کی گئی ہیں۔
مکہ مکرمہ اور منیٰ میں غیر قانونی طریقہ سے حج کرنے والوں کو روکنے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پکڑے جانے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ وادی منیٰ کے داخلی راستوں پر سکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے جو عازمین کے حج پرمٹ دیکھنے کے بعد ہی انہیں منیٰ میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔
مشاعر ٹرین کی سہولیات
مشاعر ٹرین کی سہولت عازمین کو فراہم کرائی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعہ عازمین حج کی منیٰ منتقلی میں آسانی ہو جب کہ بس سروس ان عازمین کے گروپس کے لیے مخصوص ہے جنہیں ٹرین کی سہولت فراہم نہیں ہے۔
جانیے 12 سال سے کم عمر بچوں کی کیوں اجازت نہیں
حج 2026 دوسرے سالوں کی بنسبت کئی تبدیلیوں سے ساتھ ادا کیا جارہا ہے۔ یہ سخت گرمیاں میں آیا اور اسی درمیان مختلف ممالک میں کورونا کے کیسز میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو تشویش کا سبب ہے۔ اسی کے ساتھ حالیہ برسوں میں سب سے بڑی پالیسی تبدیلیوں میں سے ایک میں، 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو حج 2026 میں شرکت سے روک دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے بھیڑ اور زیادہ درجۂ حرارت کے درمیان حفاظتی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اقدام متعارف کرایا۔