حج 2026: پچیس ہزار عازمین حج اس شہر سے ہوں گے روانہ، کل پچپن پروازیں، اٹھارہ اپریل کو ہوگی پہلی پرواز
دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے مطابق دہلی حکومت کے زیر انتظام 24 اسپتالوں میں عازمین حج کی طبی جانچ جاری ہے۔
Published : February 18, 2026 at 10:14 AM IST
نئی دہلی: حج سفر 2026 کی تیاریاں جاری ہیں۔ اقلیتی امور کی وزارت، حکومت ہند، حج کمیٹی آف انڈیا، اور دہلی ریاستی حج کمیٹی نے حج 2026 کے لیے عازمین حج کو تربیت فراہم کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کی ہدایت کے مطابق عازمین کی طبی جانچ بھی کی گئی ہے۔
دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر اشفاق احمد عارفی کے مطابق دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی نے 2 فروری سے 17 فروری تک عازمین حج کے لیے ایک تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا۔ 15 روزہ تربیتی پروگرام نے دہلی کے مختلف علاقوں سے آنے والے عازمین حج کو حج اور عمرہ سے متعلق طریقہ کار، ضروری قواعد اور دیگر اہم معلومات فراہم کیں۔
عازمین حج کے لیے تربیتی کیمپ: مسجد القریش کے امام و خطیب اور جمعیت علمائے ہند کے دارالقضاء کے مفتی محمد شامی احمد نے تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا، علیمہ صبیحہ جمال صالحی، دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ڈپٹی ایگزیکٹیو آفیسر محسن علی، فٹنس ٹرینر ڈاکٹر بدروی اور دیگر خواتین ٹرینر اسلام علیکم نے شرکت کی۔ ٹرینرز تربیتی پروگرام رمضان المبارک کے بعد دوبارہ شروع ہوگا۔
دہلی کے 24 اسپتالوں میں عازمین حج کی طبی جانچ جاری: دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر اشفاق احمد عارفی کے مطابق دہلی کے 24 سرکاری اسپتالوں میں عازمین حج کی طبی جانچ جاری ہے۔ ان میں لوک نائک اسپتال، جی بی پنت اسپتال، جی ٹی بی اسپتال، مدن موہن مالویہ اسپتال، ارونا آصف علی اسپتال، لال بہادر شاستری اسپتال وغیرہ شامل ہیں۔ وہ عازمین جن کا ابھی تک طبی معائنہ نہیں کرایا گیا ہے، ان اسپتالوں میں معائنے کے لیے جاسکتے ہیں۔ جانچ کے بعد، میڈیکل کارڈ لینا اور ترکمان گیٹ، آصف علی روڈ کے قریب واقع دہلی حج کمیٹی کے دفتر میں جاکر ضروری ٹیکے لگوانا لازمی ہے۔
دہلی سے 25,000 عازمین حج روانہ ہوں گے: موصولہ اطلاع کے مطابق عازمین حج کو لے کر پہلی پرواز 18 اپریل 2026 کو دہلی سے روانہ ہوگی۔ پروازوں کی روانگی 20 مئی تک جاری رہے گی۔ دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کل 55 پروازیں روانہ ہوں گی۔ ان میں سے 31 پروازیں 4 مئی تک مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گی اور 23 پروازیں 6 مئی سے 20 مئی تک مکہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گی۔ آخری چھ پروازیں کم دورانیہ والے عازمین حج کے لیے ہوں گی۔
حج 2026 کے لیے دہلی سے تقریباً 3200 لوگ روانہ ہوں گے۔ ان میں 1661 مرد اور 1560 خواتین شامل ہیں۔ مزید برآں، دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر انتظام دہلی امبارکیشن پوائنٹ سے اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب، راجستھان، چندی گڑھ، اتراکھنڈ، جموں و کشمیر، جھارکھنڈ اور بہار کے تقریباً 23,000 عازمین حج روانہ ہوں گے۔